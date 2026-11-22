भारत के क्यों फैन हुए व्लादिमीर पुतिन? PM मोदी से हुई बात का जिक्र कर क्या कहा
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय सभ्यता और भाषाई विविधता की तारीफ की है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत को याद करते हुए भारत की सांस्कृतिक समृद्धि का उल्लेख किया.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय सभ्यता और देश की भाषाई विविधता की जमकर तारीफ की है . उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए भारत की सांस्कृतिक विरासत और अलग-अलग भाषाओं की समृद्ध परंपरा की सराहना की . पुतिन का यह बयान ऐसे समय आया है, जब भारत और रूस के बीच उच्चस्तरीय बातचीत और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर लगातार जोर दिया जा रहा है .
PM मोदी से बातचीत का किया जिक्र
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय सभ्यता की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत बेहद समृद्ध है . उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बातचीत को याद किया और भारत की भाषाई विविधता का उल्लेख किया . पुतिन की इस टिप्पणी में भारतीय संस्कृति और विभिन्न भाषाओं के बीच मौजूद विविधता के प्रति उनका सम्मान दिखाई दिया .
VIDEO | Moscow: Russian President Vladimir Putin praises Indian civilisation and its linguistic diversity; recalls conversation with PM Modi. (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/WG9ApCRpqp— Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2026