रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय सभ्यता और देश की भाषाई विविधता की जमकर तारीफ की है . उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए भारत की सांस्कृतिक विरासत और अलग-अलग भाषाओं की समृद्ध परंपरा की सराहना की . पुतिन का यह बयान ऐसे समय आया है, जब भारत और रूस के बीच उच्चस्तरीय बातचीत और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर लगातार जोर दिया जा रहा है .

PM मोदी से बातचीत का किया जिक्र

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय सभ्यता की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत बेहद समृद्ध है . उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बातचीत को याद किया और भारत की भाषाई विविधता का उल्लेख किया . पुतिन की इस टिप्पणी में भारतीय संस्कृति और विभिन्न भाषाओं के बीच मौजूद विविधता के प्रति उनका सम्मान दिखाई दिया .