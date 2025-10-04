Nepal Rain Alert: नेपाल में लगातार हो रही बारिश से लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह प्रभावित हो गई है. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक कई जगहों पर भारी भूस्खलन की चेतावनी दी है. इसी को देखते हुए नेपाल सरकार ने शनिवार को काठमांडू में गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी है.

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि शनिवार से सोमवार तक काठमांडू घाटी में कोई भी वाहन अंदर या बाहर नहीं जा सकेगा. यह फैसला लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

नेपाल में बारिश के बाद मौजूदा हालात पर 10 बड़े अपडेट