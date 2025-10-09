हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वनेपाल में लोकतंत्र की राह क्यों नहीं आसान? जानें अंतरिम सरकार के सामने क्या है चुनौती

नेपाल में लोकतंत्र की राह क्यों नहीं आसान? जानें अंतरिम सरकार के सामने क्या है चुनौती

नेपाल में Gen-Z के हिंसक प्रदर्शन के बाद शांति बहाल हो रही है. नेपाल में हालिया हिंसक प्रदर्शनों और आगजनी की घटनाओं के चलते निजी संपत्ति को लगभग 57.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 09 Oct 2025 05:10 PM (IST)
Preferred Sources

Gen-Z का अप्रत्याशित हिंसक आंदोलन मुश्किल से 48 घंटे तक चला, लेकिन इसने नेपाल में जबरदस्त उथल-पुथल मचा दी. नेपाल गहरे शोक, क्रोध और सामूहिक अनिश्चितता के दौर में डूब गया. इसने खुद को अभी-अभी संभालना शुरू किया है. 8 और 9 सितंबर, 2025 को भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और सोशल मीडिया नियमन के खिलाफ Gen-Z के आंदोलन में 75 लोग मारे गए और 2,000 से अधिक घायल हुए.

नेपाल के वाणिज्य और उद्योग मंडलों के महासंघ (FNCCI) के अनुसार, हालिया हिंसक प्रदर्शनों और आगजनी की घटनाओं के चलते निजी संपत्ति को लगभग 57.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है. निजी क्षेत्र नेपाल की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 81 प्रतिशत योगदान देता है और कुल नौकरियों में से 86 प्रतिशत निजी क्षेत्र में हैं.

ऐतिहासिक धरोहरों और भवनों के नुकसान का आकलन जारी

सरकारी भवनों और ऐतिहासिक धरोहरों को हुए नुकसान का आकलन अभी जारी है. प्रधानमंत्री कार्यालय (सिंहदरबार), ऐतिहासिक संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति कार्यालय (राष्ट्रपति भवन) को हुए नुकसान की लागत सरकार ने अभी सार्वजनिक नहीं की है.

इन घटनाओं के बाद 12 सितंबर को पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ. अब तक उन्होंने आठ मंत्रियों को नियुक्त करते हुए दो बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया है. अंतरिम सरकार को अगले छह महीनों के भीतर स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय आम चुनाव कराना है.

जांच कर 3 महीने के भीतर रिपोर्ट सौपेगा आयोग

सरकार ने पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया है, जो मानवाधिकार उल्लंघनों और सार्वजनिक व निजी संपत्तियों के नुकसान की जांच करेगा. आयोग को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है.

गृह मंत्री की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अब आगजनी या चोरी की शिकायतें दर्ज नहीं की जाएंगी, क्योंकि आयोग ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है. आलोचकों का कहना है कि इससे नियमित आपराधिक न्याय प्रक्रिया की भूमिका कमजोर होती है.

नेपाल के राष्ट्रपति ने चुनाव में भाग लेने की दी सलाह

इससे पहले जनआंदोलन-प्रथम (1990) और जनआंदोलन-द्वितीय (2006/2007) के दौरान बने कई आयोगों की सिफारिशें लागू नहीं की गई थीं, जिससे आक्रोश को बल मिला. अंतरिम सरकार के समक्ष अब मुख्य चुनौतियां आगामी आम चुनाव कराना और नया मतदाता पंजीकरण अध्यादेश लागू करना है, ताकि विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले युवा भी मतदान कर सकें. मतदाता नामांकन की अवधि 90 दिन है.

प्रधानमंत्री ने निर्वाचन आयोग से परामर्श कर मार्च 2026 में चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं. राष्ट्रपति ने भी राजनीतिक दलों से भेंट कर उन्हें चुनाव में भाग लेने की सलाह दी है. प्रधानमंत्री के चुनाव कराने के वादे के बावजूद युवाओं में मतभेद बने हुए हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे डिस्कॉर्ड पर कई असंगठित समूह उभरे हैं. कुछ समूहों ने पहले सेना प्रमुख और बाद में राष्ट्रपति से संवाद की कोशिश की.

काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह चुप

कुछ युवा मौजूदा राजनीतिक दलों में सुधार की वकालत कर रहे हैं, जबकि अन्य संविधान संशोधन और प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री की मांग कर रहे हैं. काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने प्रदर्शनों के दौरान शांति की अपील की थी, लेकिन इसके बाद से वे चुप हैं. युवाओं के बीच मतभेद बने रहने पर चुनाव में हिंसा की आशंका जताई जा रही है.

युवा अब स्वतंत्र उम्मीदवार बनने की बजाय अपना राजनीतिक दल पंजीकृत कराने पर भी विचार कर रहे हैं. सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के. पी. ओली और पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक सहित पांच लोगों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए हैं. सीपीएन-यूएमएल ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि यदि जांच राजनीतिक रूप से प्रेरित लगती है तो दल इसका विरोध करेंगे.

28 जेलों से 15,000 कैदी फरार

प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के बाद 486 पुलिस इकाइयों पर हमले और 1,247 हथियारों की लूट की घटनाएं सामने आई हैं. 28 जेलों से लगभग 15,000 कैदी फरार हुए, जिनमें से केवल आधे वापस लौटे हैं. कुछ कैदी भारत सीमा पार करने के बाद नयी दिल्ली में गिरफ्तार किए गए.

नेपाल में सुरक्षा व्यवस्था तीन अंगों, नेपाल पुलिस, नेपाल सशस्त्र बल और नेपाल सेना में विभाजित है, लेकिन इनमें समन्वय की कमी देखी गई. पुलिस ने आंदोलन के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन अन्य बलों की तैनाती में देरी हुई. इन हालात में चुनाव कराना अंतरिम सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होगा. सरकार को अराजकता और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कानून का पालन सुनिश्चित करना होगा. नेपाल को स्थायित्व के लिए अपने पड़ोसियों सहित अंतरराष्ट्रीय समर्थन की भी आवश्यकता है.

ये भी पढ़ें:- 'इजरायल साहब से सवाल पूछिए', भारत में वीजा नियमों के उल्लंघन पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी

Published at : 09 Oct 2025 05:10 PM (IST)
Tags :
Gen Z Nepal Protest Sushila Karki
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'उस दिन जो हुआ मैं हैरान था...', जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर क्या बोले CJI गवई
'उस दिन जो हुआ मैं हैरान था...', जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर क्या बोले CJI गवई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
क्रिकेट
बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-अफ्रीका मैच, तो वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान या फायदा, यहां जानें
बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-अफ्रीका मैच, तो वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान या फायदा
Advertisement

वीडियोज

COUGH SYRUP से 20 बच्चों की मौत, ताबड़तोड़ एक्शन, मालिक को धर दबोचा! |ABP LIVE
New Tata Sierra Launch details & Petrol engine | Auto Live
Private Jet Skids Off Runway: फर्रुखाबाद में बड़ा हादसा टला, सभी यात्री सुरक्षित! | Breaking
Bihar Elections 2025: Lalu Yadav यादव या Nitish Kumar... कौन हैं सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे सीएम?
26/11 Remarks: PM Modi का Congress पर तीखा हमला, 'Gandhi Vadra परिवार ने देश सुरक्षा से खिलवाड़ किया'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'उस दिन जो हुआ मैं हैरान था...', जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर क्या बोले CJI गवई
'उस दिन जो हुआ मैं हैरान था...', जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर क्या बोले CJI गवई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
क्रिकेट
बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-अफ्रीका मैच, तो वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान या फायदा, यहां जानें
बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-अफ्रीका मैच, तो वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान या फायदा
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फिल्में हैं सबसे धांसू, रणबीर-रणवीर भी इनके सामने कुछ नहीं
अमिताभ की अपकमिंग फिल्में हैं सबसे धांसू, रणबीर-रणवीर भी इनके सामने कुछ नहीं
दिल्ली NCR
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
शिक्षा
देश में रहकर ही पूरा होगा विदेश से पढ़ाई करने का सपना, भारत आ रहीं ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी
देश में रहकर ही पूरा होगा विदेश से पढ़ाई करने का सपना, भारत आ रहीं ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी
ट्रेंडिंग
बीवी ने नहीं बनाई मनपसंद सब्जी तो टावर पर चढ़ गया पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- यह तो वीरू का बाप
बीवी ने नहीं बनाई मनपसंद सब्जी तो टावर पर चढ़ गया पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- यह तो वीरू का बाप
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget