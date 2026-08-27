Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वनेपाल में जलप्रलय: 30 से ज्यादा देशों के लोग लापता, 36 घंटे बाद जानें अब क्या हालात

नेपाल में जलप्रलय: 30 से ज्यादा देशों के लोग लापता, 36 घंटे बाद जानें अब क्या हालात

नेपाल पर्यटन बोर्ड के मुताबिक, सिंगापुर के 8, जर्मनी के 8 और रूस के 8 पर्यटक भी लापता हैं. वहीं, दक्षिण अफ्रीका के 6, लातविया के 6 और जापान के 5 नागरिकों के लापता होने की जानकारी सामने आई है.

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 27 Aug 2026 06:48 PM (IST)
Preferred Sources

तिब्बत में बुधवार को ग्लेशियर फटने के बाद चीन-नेपाल सीमा क्षेत्र में भारी तबाही मची है. बाढ़ और मलबे की चपेट में आने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं. दोनों देशों के अधिकारियों के अनुसार, अब तक 160 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 1,300 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं. लापता लोगों में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक शामिल हैं, जो या तो ट्रैकिंग के लिए क्षेत्र में पहुंचे थे या हिंदुओं के पवित्र स्थलों की यात्रा पर थे.

लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा

नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. नेपाल पुलिस के अनुसार, गुरुवार शाम 5 बजे तक आठ जिलों से कुल 359 शव बरामद किए जा चुके हैं. नेपाल पुलिस के प्रवक्ता अबी नारायण कफ्ले ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से संशोधित आंकड़ों की पुष्टि की. ताजा आंकड़ों के अनुसार, रसुवा से 17 शव, नुवाकोट से 28, धादिंग से 33, चितवन से 132, गोरखा से 30, तनहुँ से 22, नवलपरासी पूर्व से 82 और नवलपरासी पश्चिम से 15 शव बरामद किए गए हैं.

पुलिस, सेना और अन्य राहत एजेंसियां प्रभावित क्षेत्रों में लगातार बचाव अभियान चला रही हैं तथा फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रही हैं.

कहां कितने लोग लापता?

नेपाल पर्यटन बोर्ड ने गुरुवार को बताया कि 517 विदेशी पर्यटक अब भी लापता हैं. चीन के सरकारी मीडिया के अनुसार, तिब्बत के ग्यिरोंग (Gyirong) काउंटी में कम से कम तीन लोगों की मौत हुई है, जबकि 558 लोग लापता हैं. चीन के विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि नेपाल की ओर से करीब 100 चीनी नागरिक लापता बताए गए हैं. नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार, अमेरिका के 65 नागरिक लापता हैं, जबकि मलेशिया के 51 लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया है.

यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि उसके 53 नागरिक लापता हैं और 46 विदेशी पर्यटकों का नेपाली अधिकारियों से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है. इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया के 35, ब्रिटेन के 33 और कनाडा के 25 नागरिक लापता बताए गए हैं. दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के अधिकारियों ने भी पुष्टि की है कि नेपाल के एक जलविद्युत परियोजना क्षेत्र में काम कर रहे उनके नौ नागरिक लापता हैं.

नेपाल पर्यटन बोर्ड के मुताबिक, सिंगापुर के 8, जर्मनी के 8 और रूस के 8 पर्यटक भी लापता हैं. वहीं, दक्षिण अफ्रीका के 6, लातविया के 6 और जापान के 5 नागरिकों के लापता होने की जानकारी सामने आई है. अधिकारियों का कहना है कि राहत एवं बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है, लेकिन खराब मौसम, दुर्गम पहाड़ी इलाकों और तेज बहाव के कारण अभियान में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. नेपाल और चीन दोनों देशों की एजेंसियां संयुक्त रूप से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लापता लोगों की तलाश जारी है.

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read More
Published at : 27 Aug 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
Nepal Floods
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नेपाल में जलप्रलय: 30 से ज्यादा देशों के लोग लापता, 36 घंटे बाद जानें अब क्या हालात
नेपाल में जलप्रलय: 30 से ज्यादा देशों के लोग लापता, 36 घंटे बाद जानें अब क्या हालात
विश्व
Xप्लेन: नेपाल क्यों है आपदाओं का 'पसंदीदा देश'? जानिए वैज्ञानिक वजह
नेपाल क्यों है आपदाओं का 'पसंदीदा देश'? जानिए वैज्ञानिक वजह
विश्व
Nepal Floods Live: नेपाल बाढ़ से 30 देशों के लोग लापता, 359 की मौत, अगले 3 दिन हो सकते हैं भारी
Live: नेपाल बाढ़ से 30 देशों के लोग लापता, 359 की मौत, अगले 3 दिन हो सकते हैं भारी
विश्व
नेपाल में भारी तबाही: अगले 3 दिन भारी, चीन का अलर्ट- अभी नहीं टला खतरा
नेपाल में भारी तबाही: अगले 3 दिन भारी, चीन का अलर्ट- अभी नहीं टला खतरा
Advertisement

वीडियोज

Bihar News: भैंस एक, मालिक दो! अब होगा भारत का पहला DNA टेस्ट! कैसे मिलेगा असली मालिक? |ABPLIVE
Toxic पर Court का बड़ा आदेश, Fake और Defamatory Content पर लगेगी रोक
Computer के अंदर जिंदा दिमाग! सिंगापुर का हिला देने वाला कारनामा! |ABPLIVE
Ramayana Trolling पर Vindu Dara Singh का बड़ा बयान, बोले- Ranbir Kapoor को एक मौका दें
Jagadhatri: 😱Rudra पर छाया Kidnapping का खतरा! जासूस बनकर मैदान में उतरी Jagadhatri #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP चुनाव लड़ेगी तो देंगे वोट? सर्वे में लोगों के जवाब ने चौंकाया
CJP चुनाव लड़ेगी तो देंगे वोट? सर्वे में लोगों के जवाब ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नंद किशोर गुर्जर बोले, '...नहीं तो मुलायम सिंह यादव कहीं पंचर लगा रहे होते'
नंद किशोर गुर्जर बोले, '...नहीं तो मुलायम सिंह यादव कहीं पंचर लगा रहे होते'
क्रिकेट
हाथ से कैसे फिसली जीत? कोलंबो टेस्ट पर शुभमन गिल की सफाई, 'हमने कोशिश की, लेकिन...'
हाथ से कैसे फिसली जीत? कोलंबो टेस्ट पर शुभमन गिल की सफाई, 'हमने कोशिश की, लेकिन...'
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के बवंडर में मलयालम फिल्म ने 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
'टॉक्सिक' के बवंडर में मलयालम फिल्म ने 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
इंडिया
जंतर मंतर प्रोटेस्ट: आरक्षण आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा
जंतर मंतर प्रोटेस्ट: आरक्षण आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा
विश्व
नेपाल में भारी तबाही: अगले 3 दिन भारी, चीन का अलर्ट- अभी नहीं टला खतरा
नेपाल में भारी तबाही: अगले 3 दिन भारी, चीन का अलर्ट- अभी नहीं टला खतरा
विश्व
दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं हिंदू कुश के ग्लेशियर, ICIMOD की चेतावनी
दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं हिंदू कुश के ग्लेशियर, ICIMOD की चेतावनी
फूड
बदल रही खाने की थाली! अब स्वाद के साथ प्रोटीन और पोषण पर जोर
बदल रही खाने की थाली! अब स्वाद के साथ प्रोटीन और पोषण पर जोर
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget