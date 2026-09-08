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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वनेपाल में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 5.0 रही तीव्रता

नेपाल में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 5.0 रही तीव्रता

नेपाल के काठमांडू में मंगलवार को 5.0 तीव्रता का भूकंप आया. NCS के अनुसार झटके महसूस किए गए. फिलहाल बड़े नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 08 Sep 2026 11:05 PM (IST)
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नेपाल की राजधानी काठमांडू में मंगलवार (8 सितंबर 2026) को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.0 मापी गई. भूकंप ऐसे समय आया है, जब नेपाल पहले से ही हालिया विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान में जुटा हुआ है.

भूकंप के झटकों के बाद लोगों में कुछ समय के लिए डर का माहौल बना. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, भूकंप का असर काठमांडू और आसपास के इलाकों में महसूस किया गया. फिलहाल इस भूकंप से बड़े नुकसान या किसी के हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई है. नेपाल हिमालयी क्षेत्र में स्थित होने के कारण भूकंप के लिहाज से संवेदनशील देशों में शामिल है. यहां समय-समय पर मध्यम और तेज भूकंप आते रहे हैं.

बाढ़ के बाद अब भूकंप ने बढ़ाई चिंता

नेपाल इन दिनों एक बड़े प्राकृतिक संकट से गुजर रहा है. 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद देश के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर राहत और खोज अभियान चल रहा है. हालिया रिपोर्टों के अनुसार, बाढ़ और उससे जुड़ी घटनाओं में नेपाल और तिब्बत में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है और हजारों लोग अब भी लापता हैं. ऐसे समय में भूकंप के झटकों ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है. हालांकि, 5.0 तीव्रता का भूकंप अपने आप में विनाशकारी भूकंप की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन इसका असर स्थानीय परिस्थितियों और भूकंप की गहराई पर भी निर्भर करता है.

प्रशासन की स्थिति पर नजर

फिलहाल प्रशासन और संबंधित एजेंसियां भूकंप के बाद की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. किसी बड़े नुकसान की पुष्टि होने पर इसकी जानकारी आगे सामने आ सकती है. नेपाल में पहले भी कई बड़े भूकंप आ चुके हैं. वर्ष 2015 का भूकंप देश के इतिहास की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में शामिल रहा था, इसलिए यहां भूकंप के छोटे-बड़े झटकों को भी गंभीरता से लिया जाता है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 08 Sep 2026 10:31 PM (IST)
Tags :
Kathmandu Breaking News Abp News NEPAL
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