ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वडोनाल्ड ट्रंप की मेक्सिको को बड़ी धमकी, ‘अगर अवैध अप्रवासी नहीं रुके, तो...’

डोनाल्ड ट्रंप की मेक्सिको को बड़ी धमकी, ‘अगर अवैध अप्रवासी नहीं रुके, तो...’

डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको से कहा है कि अगर मेक्सिको अमेरिका की तरफ आ रहे प्रवासियों के जत्थों को रोकने में नाकाम रहा, तो अमेरिका तुरंत मेक्सिको पर लगने वाले टैरिफ को दोगुना कर देंगे.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 12 Nov 2026 08:27 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (12 नवंबर, 2026) को अपने देश में प्रवासियों की समस्या को लेकर पड़ोसी देश मेक्सिको को बड़ी धमकी दी है. ट्रंप ने कहा कि अगर मेक्सिको अमेरिका की तरफ आ रहे प्रवासियों के जत्थों को रोकने में नाकाम रहा, तो अमेरिका तुरंत मेक्सिको पर लगने वाले टैरिफ को दोगुना कर देंगे.

उन्होंने चेतावनी दी है कि मेक्सिको को इन्हें रोकना होगा. कोई नरमी नहीं बरती जाएगी. उन्होंने कहा, ‘हमारे देश पर एक बार फिर से घुसपैठ हो रही है. प्रवासियों के बड़े-बड़े जत्थे बन रहे हैं और वे मेक्सिको के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. इन काफिलों में शामिल कई ऐसे लोग हैं, जिन्हें दूसरे देश अपने यहां नहीं रखना चाहते हैं. वे कहते हैं कि इन्हें अमेरिका भेज दो, लेकिन अमेरिका उन्हें स्वीकार नहीं करेगा.’

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
नेपाल में खाई से गिरी इलेक्ट्रिक वैन, 14 लोगों की मौत की आशंका
नेपाल में खाई से गिरी इलेक्ट्रिक वैन, 14 लोगों की मौत की आशंका
विश्व
अमेरिका: व्हाइट हाउस से थोड़ी दूर पर चार लोगों को मारी गोली, पुलिस ने इलाका घेरा
अमेरिका: व्हाइट हाउस से थोड़ी दूर पर चार लोगों को मारी गोली, पुलिस ने इलाका घेरा
विश्व
हिंद महासागर की सुरक्षा पर भारत की नजर, फिलीपींस जाएंगे PM मोदी, ASEAN समिट में लेंगे हिस्सा
हिंद महासागर की सुरक्षा पर भारत की नजर, फिलीपींस जाएंगे PM मोदी, ASEAN समिट में लेंगे हिस्सा
विश्व
ईरान से जंग के मुद्दे पर भिड़े ट्रंप- नेतन्याहू! फोन पर हुई जमकर 'तू-तू मैं-मैं', रिपोर्ट के दावे से मचा हड़कंप
ईरान से जंग के मुद्दे पर भिड़े ट्रंप- नेतन्याहू! फोन पर हुई जमकर 'तू-तू मैं-मैं', रिपोर्ट के दावे से मचा हड़कंप

बॉर्डर पेट्रोल और ICE को दे दी गई है सूचना- ट्रंप

ट्रंप ने कहा, ‘मेक्सिको को इन्हें तुरंत रोकना होगा. अगर ऐसा नहीं किया गया, तो मेक्सिको पर लगाए जाने वाले टैरिफ तुरंत दोगुने कर दिए जाएंगे.’ उन्होंने कहा, ‘इस बारे में मेक्सिको, टेक्सास के गवर्नर, टेक्सास के बेहद लिबरल नए गवर्नर, हमारी महान बॉर्डर पेट्रोल और इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इनफोर्समेंट (ICE) को भी सूचना दे दी गई है. किसी भी तरह की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी. मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!’ 

2026 में अमेरिका ने कितने लोगों को किया डिपोर्ट?

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) के आंकड़ों में बताया गया कि अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इनफोर्समेंट (ICE) ने वित्त वर्ष 2026 में रिकॉर्ड 4,83,200 लोगों को अमेरिका से डिपोर्ट किया है. यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीति के तहत की गई कार्रवाई में ऐतिहासिक बढ़ोत्तरी को दिखाता है. यह ऐसे समय पर हुआ है, जब देश के भीतर आव्रजन कानूनों को सख्ती से लागू किए जाने को लेकर वोटर भी अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ेंः यूक्रेन ने मानी रूस की ये शर्त! 5 साल से चल रहे वॉर खत्म करने का जल्द हो सकता है ऐलान

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
Read More
Published at : 12 Nov 2026 08:27 PM (IST)
Tags :
America MEXICO DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नेपाल में खाई से गिरी इलेक्ट्रिक वैन, 14 लोगों की मौत की आशंका
नेपाल में खाई से गिरी इलेक्ट्रिक वैन, 14 लोगों की मौत की आशंका
विश्व
अमेरिका: व्हाइट हाउस से थोड़ी दूर पर चार लोगों को मारी गोली, पुलिस ने इलाका घेरा
अमेरिका: व्हाइट हाउस से थोड़ी दूर पर चार लोगों को मारी गोली, पुलिस ने इलाका घेरा
विश्व
हिंद महासागर की सुरक्षा पर भारत की नजर, फिलीपींस जाएंगे PM मोदी, ASEAN समिट में लेंगे हिस्सा
हिंद महासागर की सुरक्षा पर भारत की नजर, फिलीपींस जाएंगे PM मोदी, ASEAN समिट में लेंगे हिस्सा
विश्व
ईरान से जंग के मुद्दे पर भिड़े ट्रंप- नेतन्याहू! फोन पर हुई जमकर 'तू-तू मैं-मैं', रिपोर्ट के दावे से मचा हड़कंप
ईरान से जंग के मुद्दे पर भिड़े ट्रंप- नेतन्याहू! फोन पर हुई जमकर 'तू-तू मैं-मैं', रिपोर्ट के दावे से मचा हड़कंप
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: Jeet के प्यार में अड़ी Saumya, पिता के सामने रखा बड़ा धर्मसंकट!
Bollywood News: Shah Rukh Khan के घर में नहीं चलती उनकी मर्जी! Gauri के आगे SRK की बोलती बंद! (12.11.26)
Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान से जंग के मुद्दे पर भिड़े ट्रंप- नेतन्याहू! फोन पर हुई जमकर 'तू-तू मैं-मैं', रिपोर्ट के दावे से मचा हड़कंप
ईरान से जंग के मुद्दे पर भिड़े ट्रंप- नेतन्याहू! फोन पर हुई जमकर 'तू-तू मैं-मैं', रिपोर्ट के दावे से मचा हड़कंप
छत्तीसगढ़
कोरबा एक्सप्रेस में बम की सूचना! राजनांदगांव स्टेशन पर घंटेभर से खड़ी ट्रेन
कोरबा एक्सप्रेस में बम की सूचना! राजनांदगांव स्टेशन पर घंटेभर से खड़ी ट्रेन
इंडिया
कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने की तारीफ तो पीएम मोदी बोले- 'आने वाला साल आनंदमय हो'
कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने की तारीफ तो पीएम मोदी बोले- 'आने वाला साल आनंदमय हो'
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
इंडिया
'अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा', ओवैसी का सपा पर निशाना, चंद्रशेखर आजाद को बताया यूपी का CM फेस
'अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा', ओवैसी का सपा पर निशाना, चंद्रशेखर आजाद को बताया यूपी का CM फेस
नौकरी
भारतीय वायु सेना में अफसर बनने का मौका, AFCAT 2027 के लिए निकली भर्ती
भारतीय वायु सेना में अफसर बनने का मौका, AFCAT 2027 के लिए निकली भर्ती
बिजनेस
Explained: नोएल टाटा के बाद चेयरमैन बनने वाले बहराम वकील कौन हैं? अब किस बदलाव की आहट
नोएल टाटा के बाद चेयरमैन बनने वाले बहराम वकील कौन हैं? किस बदलाव की आहट
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget