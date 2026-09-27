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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'हॉस्पिटल के मलबे से निकाले गए थे मुजतबा खामेनेई', रिपोर्ट में बड़ा दावा

'हॉस्पिटल के मलबे से निकाले गए थे मुजतबा खामेनेई', रिपोर्ट में बड़ा दावा

ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई को तेहरान के एक अस्पताल के मलबे से निकाले जाने का दावा सामने आया है. जानें मोहसिन हैदरी ने क्या कहा और मुजतबा की सेहत को लेकर क्या जानकारी है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 27 Sep 2026 05:19 PM (IST)
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ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई की सेहत और फरवरी में हुए हमलों के दौरान उनकी स्थिति को लेकर नया दावा सामने आया है. ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य मोहसिन हैदरी ने कहा है कि अमेरिकी और इजरायली हमलों के दौरान जिस तीसरे अस्पताल में मुजतबा खामेनेई का इलाज चल रहा था, उस पर भी हमला हुआ था. उनके मुताबिक, मुजतबा को अस्पताल के मलबे से जिंदा बाहर निकाला गया था. यह जानकारी कतर के टीवी नेटवर्क अल अरबी को दिए उनके इंटरव्यू के हवाले से सामने आई है.

मोहसिन हैदरी के मुताबिक, 28 फरवरी के हमलों में घायल होने के बाद मुजतबा खामेनेई को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था. हैदरी ने दावा किया कि इसके बाद तेहरान के तीन अस्पतालों को निशाना बनाया गया. उन्होंने कहा कि मुजतबा तीसरे अस्पताल में मौजूद थे और वहां हमला होने के बाद उन्हें मलबे के नीचे से बाहर निकाला गया. इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी सामने नहीं आई है. कई रिपोर्टों ने भी इसे हैदरी के दावे के रूप में ही प्रकाशित किया है.

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हमले के बाद सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे मुजतबा

रिपोर्टों के मुताबिक, अस्पताल से निकाले जाने के बाद मुजतबा खामेनेई को एक अज्ञात जगह पर ले जाया गया. इसके बाद से वह सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं. उनकी सेहत को लेकर अलग-अलग तरह की खबरें और अटकलें चलती रही हैं. हैदरी ने हालांकि दावा किया कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को ऐसी जानकारी मिली थी कि मुजतबा स्वस्थ हैं और देश का नेतृत्व करने की स्थिति में हैं. उन्होंने कहा कि सदस्यों ने धार्मिक योग्यता, न्याय और नेतृत्व की क्षमता जैसे मानकों को ध्यान में रखकर उन्हें योग्य माना.

8 मार्च को मुजतबा बने ईरान के सुप्रीम लीडर

ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने 8 मार्च 2026 को मुजतबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुना था. वह दिवंगत अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे हैं. ईरानी आधिकारिक बयान के अनुसार, असेंबली ने युद्ध के बीच अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते हुए नए नेता का चयन किया. मोहसिन हैदरी के मुताबिक, मुजतबा को अपने चुने जाने की जानकारी तब मिली जब सरकारी टीवी पर इसका ऐलान किया गया. उन्होंने यह भी दावा किया कि फैसला होने के बाद मुजतबा के लिए उसे स्वीकार करना धार्मिक और कानूनी जिम्मेदारी थी.

ट्रंप भी कर चुके हैं मुजतबा की चोटों का जिक्र

मुजतबा खामेनेई की सेहत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अगस्त में टिप्पणी कर चुके हैं. रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप ने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि मुजतबा की मौत हुई है, लेकिन वह हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे. इससे पहले रॉयटर्स ने भी सूत्रों के हवाले से मुजतबा को हमले में गंभीर चोट लगने की रिपोर्ट की थी. हालांकि, उनकी मौजूदा सेहत और सही स्थान की स्वतंत्र पुष्टि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 27 Sep 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
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