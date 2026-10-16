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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वरोबोट ने लड़की के साथ की छेड़छाड़, गंदे इशारे, सोशल मीडिया पर किया गया लाइव

रोबोट ने लड़की के साथ की छेड़छाड़, गंदे इशारे, सोशल मीडिया पर किया गया लाइव

जर्मनी में रोबोट पर कथित तौर पर 16 साल की लड़की के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है. लगभग 120 सेमी ऊंचे रोबोट ने पीछे से आकर लड़की के साथ गलत हरकतें कीं.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 16 Oct 2026 10:29 AM (IST)
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जर्मनी में रोबोट पर कथित तौर पर 16 साल की लड़की के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने रोबोट को जब्त कर लिया है. पुलिस यौन उत्पीड़न को लेकर जांच कर रही है. आरोप है कि 2 किशोरों द्वारा बनाए गया ये रोबोट लड़की को अलग-अलग टच कर रहा था. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये घटना रविवार देर रात जर्मनी के नॉर्थ राइन-वेस्टफेलिया स्टेट के कोलोन शहर में हुई. पुलिस के अनुसार रोबोट के 16 वर्षीय मालिक और उसके एक दोस्त ने इस कथित घटना का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर लाइव-स्ट्रीम भी किया.

क्या है पूरा मामला
जर्मन पुलिस के मुताबिक देर रात पीड़िता एक फास्ट-फूड रेस्टोरेंट के बाहर अपनी कई फ्रेंडस के साथ मौजूद थी. लगभग 120 सेमी ऊंचे रोबोट ने पीछे से आकर लड़की के साथ गलत हरकतें कीं. पुलिस के अनुसार आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंचीं, जहां उन्हें एक गाड़ी की डिक्की में ये रोबोट मिला. अधिकारियों ने रोबोट और दोनों संदिग्धों के मोबाइल जब्त कर लिए हैं.

रोबोट के छेड़खानी को लेकर छिड़ी बहस
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रोबोट ने सफेद बनियान पहनी है, गले में सोने की चेन है और आंखों पर सनग्लासेस हैं. यह रोबोट सड़कों पर महिलाओं के पास जाकर अश्लील हरकतें कर रहा है. अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या रोबोट की हरकतें पहले से प्रोग्राम की गई थीं या घटना के समय उसे जानबूझकर कंट्रोल किया जा रहा था. 

इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा है. इसे लेकर ये बहस भी हो रही है कि क्या रोबोट छेड़खानी और यौन शोषण कर सकता है. माइकल नाम के शख्स ने कहा कि तकनीक में समस्या नहीं है, बल्कि यूजर्स में ही समस्या है तो वहीं क्रिस्टिन नाम की एक महिला ने रोबोट को गाली देते हुए कहा कि इसे फैक्टरी में वापस भेज देना चाहिए. इस दौरान एक दो लोग रोबोट के लिए न्याय मांगते दिखे.
 
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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 16 Oct 2026 10:29 AM (IST)
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