Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'इस्लाम का दुश्मन मुसलमानों के बीच...', खामेनेई का किसपर निशाना?

'इस्लाम का दुश्मन मुसलमानों के बीच...', खामेनेई का किसपर निशाना?

ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने खाड़ी देशों के शासकों से मुस्लिम देशों में एकता, आपसी सहयोग और सुरक्षा मजबूत करने की अपील की है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 30 Aug 2026 02:34 PM (IST)
Preferred Sources

मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने खाड़ी देशों के शासकों से मुस्लिम देशों के बीच एकता और सहयोग मजबूत करने की अपील की है. मैसेज में उन्होंने कहा कि मुसलमानों के बीच नस्ल, संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और जमीन के अंतर को आपसी फूट की वजह नहीं बनने देना चाहिए.

खामेनेई ने कहा कि इस्लाम के विरोधी ताकतें इन मतभेदों का फायदा उठाकर मुसलमानों को कमजोर करना चाहती हैं. उनके मुताबिक, ऐसी ताकतें मुस्लिम देशों के बीच दूरी बढ़ाने और अपना प्रभाव मजबूत करने के मौके की तलाश में रहती हैं.

मुस्लिम देशों में एकता पर जोर

ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने संदेश में मुस्लिम देशों से आपसी एकता बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि अलग-अलग देशों के बीच मतभेद होने के बावजूद मुसलमानों को एक-दूसरे का साथ देना चाहिए और जरूरत के समय एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए. उन्होंने खाड़ी देशों के शासकों से भी अपने आसपास की परिस्थितियों को समझने और उन ताकतों को पहचानने की अपील की, जिन्हें वह मुसलमानों का ‘असली दुश्मन’ मानते हैं.

आपसी सहयोग बढ़ाने की अपील

खामेनेई ने मुस्लिम देशों के बीच सहयोग और एक-दूसरे की सुरक्षा में मदद करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि आपसी मतभेदों को बढ़ाने के बजाय साझा हितों पर ध्यान देना जरूरी है. उनका यह मैसेज ऐसे समय आया है जब पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय तनाव और सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है. खाड़ी देशों और ईरान के बीच रिश्ते भी लंबे समय से क्षेत्रीय राजनीति का अहम हिस्सा रहे हैं.

और पढ़ें

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 30 Aug 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
Gulf Mojtaba Khamenei IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'इस्लाम का दुश्मन मुसलमानों के बीच...', खामेनेई का किसपर निशाना?
'इस्लाम का दुश्मन मुसलमानों के बीच...', खामेनेई का किसपर निशाना?
विश्व
यूरेनियम, AI और GIFT सिटी... PM मोदी ने बताया उज्बेकिस्तान से किस पर हुई बात
यूरेनियम, AI और GIFT सिटी... PM मोदी ने बताया उज्बेकिस्तान से किस पर हुई बात
विश्व
नेपाल बाढ़: सुरंगों में फंसे हैं 900 मजदूर, रेस्क्यू में जुटी भारत की टीम
नेपाल बाढ़: सुरंगों में फंसे हैं 900 मजदूर, रेस्क्यू में जुटी भारत की टीम
विश्व
'बहुत बढ़िया योगा किया', PM मोदी ने उज्बेकिस्तान से शेयर किया सेल्फी वीडियो
'बहुत बढ़िया योगा किया', PM मोदी ने उज्बेकिस्तान से शेयर किया सेल्फी वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Nepal Flood Latest Update | Breaking: दुनिया के सबसे 'वायरल घर' का रहस्य क्या है ? | Bhote Koshi
Breaking | Flood Alert | Chitrakoot Flood: कुदरत की निगाह टेढ़ी, चित्रकूट पानी-पानी! | MP News | ABP
Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- Gaurav Khanna को मेरी Bisexuality हॉट लगती थी
Mukesh Khanna की जिद से Shaktimaan अटका? Ranveer Singh को लेकर फिर दिया बड़ा बयान
Nepal News: नेपाल बाढ़ में तबाही! बह गए 616 लोग, 320 भारतीय अब भी लापता.. ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP का जेन-जी के लिए खास प्लान! नितिन नवीन ने की बैठक, क्या हुई बात?
BJP का जेन-जी के लिए खास प्लान! नितिन नवीन ने की बैठक, क्या हुई बात?
दिल्ली NCR
CNG के दाम बढ़े तो टैक्सी चालकों ने खोला मोर्चा, दिल्ली में 3 सितंबर को प्रदर्शन
CNG के दाम बढ़े तो टैक्सी चालकों ने खोला मोर्चा, दिल्ली में 3 सितंबर को प्रदर्शन
क्रिकेट
2027 वनडे वर्ल्ड कप की टीम इंडिया में आएगा 23 साल का स्टार! श्रेयस अय्यर हैं वजह
2027 वनडे वर्ल्ड कप की टीम इंडिया में आएगा 23 साल का स्टार! श्रेयस अय्यर हैं वजह
टेलीविजन
KBC में 25 लाख जीतने वाले कंटेस्टेंट के पिता की भावुक अपील, बोले- 'छोटी सी नौकरी दिला दो'
केबीसी में 25 लाख जीतने वाले कंटेस्टेंट के पिता की भावुक अपील, बोले- 'छोटी सी नौकरी दिला दो'
इंडिया
'मेसी इवेंट के टिकट का पैसा मिलेगा वापस', बंगाल CM का बड़ा ऐलान
'मेसी इवेंट के टिकट का पैसा मिलेगा वापस', बंगाल CM का बड़ा ऐलान
इंडिया
नेपाल बाढ़: एक साड़ी ने बचा ली 21 जिंदगियां, दिल दहला देने वाला किस्सा
नेपाल बाढ़: एक साड़ी ने बचा ली 21 जिंदगियां, दिल दहला देने वाला किस्सा
टेक्नोलॉजी
Chrome को टक्कर देगा Brave! अब बिना असली Email दिए बनाएं अकाउंट
Chrome को टक्कर देगा Brave! अब बिना असली Email दिए बनाएं अकाउंट
ट्रेंडिंग
नेपाल की बाढ़ में बहकर आया लाखों का कैश और ज्वेलरी, वीडियो वायरल
नेपाल की बाढ़ में बहकर आया लाखों का कैश और ज्वेलरी, वीडियो वायरल
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget