'बहुत बढ़िया योगा किया', PM मोदी ने उज्बेकिस्तान से शेयर किया सेल्फी वीडियो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के उज़्बेकिस्तान दौरे पर हैं. ताशकंद पहुंचने के बाद उन्होंने उज़्बेकिस्तान योग फेडरेशन की ओर से आयोजित एक विशेष योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान पीएम मोदी लोगों के साथ योग करते और उन्हें योग के अभ्यास कराते नजर आए.

योग कार्यक्रम के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला. कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों के साथ सेल्फी भी ली. पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम से जुड़ा वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया है.

योग के जरिए भारत-उज़्बेकिस्तान की दोस्ती का मैसेज

प्रधानमंत्री मोदी के योग कार्यक्रम को दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. योग भारत की प्राचीन परंपरा है और दुनिया के कई देशों में इसे लोकप्रियता मिली है. उज़्बेकिस्तान में भी योग को लेकर लोगों की रुचि बढ़ी है. पीएम मोदी ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लेकर स्वास्थ्य और फिटनेस के साथ भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव का मैसेज दिया.

राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव से होगी बातचीत

योग कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे. इस बैठक में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है. बैठक में व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है. इसके अलावा आपसी सहयोग के नए क्षेत्रों पर भी दोनों नेता चर्चा कर सकते हैं.

मध्य एशिया में भारत की बढ़ती सक्रियता

प्रधानमंत्री मोदी का उज़्बेकिस्तान दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत मध्य एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत करने पर जोर दे रहा है. उज़्बेकिस्तान भारत का एक अहम क्षेत्रीय साझेदार है. इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग को नई दिशा देने और पहले से मौजूद संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी. प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ बैठक को इसी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.