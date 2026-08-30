Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'बहुत बढ़िया योगा किया', PM मोदी ने उज्बेकिस्तान से शेयर किया सेल्फी वीडियो

'बहुत बढ़िया योगा किया', PM मोदी ने उज्बेकिस्तान से शेयर किया सेल्फी वीडियो

पीएम नरेंद्र मोदी दो दिन के उज़्बेकिस्तान दौरे पर हैं. उन्होंने ताशकंद में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां वे खास अंदाज में नजर आए.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 30 Aug 2026 12:54 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के उज़्बेकिस्तान दौरे पर हैं. ताशकंद पहुंचने के बाद उन्होंने उज़्बेकिस्तान योग फेडरेशन की ओर से आयोजित एक विशेष योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान पीएम मोदी लोगों के साथ योग करते और उन्हें योग के अभ्यास कराते नजर आए.

योग कार्यक्रम के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला. कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों के साथ सेल्फी भी ली. पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम से जुड़ा वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया है.

योग के जरिए भारत-उज़्बेकिस्तान की दोस्ती का मैसेज

प्रधानमंत्री मोदी के योग कार्यक्रम को दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. योग भारत की प्राचीन परंपरा है और दुनिया के कई देशों में इसे लोकप्रियता मिली है. उज़्बेकिस्तान में भी योग को लेकर लोगों की रुचि बढ़ी है. पीएम मोदी ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लेकर स्वास्थ्य और फिटनेस के साथ भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव का मैसेज दिया.

राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव से होगी बातचीत

योग कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे. इस बैठक में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है. बैठक में व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है. इसके अलावा आपसी सहयोग के नए क्षेत्रों पर भी दोनों नेता चर्चा कर सकते हैं.

मध्य एशिया में भारत की बढ़ती सक्रियता

प्रधानमंत्री मोदी का उज़्बेकिस्तान दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत मध्य एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत करने पर जोर दे रहा है. उज़्बेकिस्तान भारत का एक अहम क्षेत्रीय साझेदार है. इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग को नई दिशा देने और पहले से मौजूद संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी. प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ बैठक को इसी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

और पढ़ें

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 30 Aug 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Uzbekistan PM Modi Breaking News Abp News NARENDRA MODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'बहुत बढ़िया योगा किया', PM मोदी ने उज्बेकिस्तान से शेयर किया सेल्फी वीडियो
'बहुत बढ़िया योगा किया', PM मोदी ने उज्बेकिस्तान से शेयर किया सेल्फी वीडियो
विश्व
चीन ने हटाया नेपाल बाढ़ का वीडियो? 676 मौतों के बाद ड्रैगन क्यों कर रहा ऐसा
चीन ने हटाया नेपाल बाढ़ का वीडियो? 676 मौतों के बाद ड्रैगन क्यों कर रहा ऐसा
विश्व
बाढ़ ने काटा रास्ता, टनल बनी कब्र! नेपाल में 573 मजदूरों की तलाश जारी
बाढ़ ने काटा रास्ता, टनल बनी कब्र! नेपाल में 573 मजदूरों की तलाश जारी
विश्व
PM मोदी ने ताशकंद योगा से की दिन की शुरुआत, अटेंड किया स्पेशल सेशन - वीडियो
PM मोदी ने ताशकंद योगा से की दिन की शुरुआत, अटेंड किया स्पेशल सेशन - वीडियो
Advertisement

वीडियोज

MARATHI CONTROVERSY: मराठी पर महाराष्ट्र में आर-पार! ‘हिंदी बोलोगे तो पीटेंगे’, क्या है पूरा विवाद?
Flood Alert | Monsoon 2026 | Chitrakoot Flood: भारत में बाढ़ को लेकर हाई-अलर्ट | Breaking News
Nepal Disaster Breaking | Flood: भोटेकोशी नदी में अचानक मिले 229 शव | Rescue Operation | Bhote Koshi
India-US Deal: आ रहा है 'टैंक हंटर'...दुश्मन कांपे थर-थर! | Javelin anti-tank missiles
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का नया खेल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'दादरी में मुस्लिमों से भरा विमान टकराया तो पहले RSS मदद को पहुंचा', भागवत
'दादरी में मुस्लिमों से भरा विमान टकराया तो पहले RSS मदद को पहुंचा', भागवत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन-27 में RLD दिखाएगी अपनी ताकत, ब्राह्मण मतदाताओं पर फोकस
मिशन-27 में RLD दिखाएगी अपनी ताकत, ब्राह्मण मतदाताओं पर फोकस
क्रिकेट
51 साल की क्रिकेटर ने रचा इतिहास, दुनिया में कोई नहीं कर पाया ऐसा
51 साल की क्रिकेटर ने रचा इतिहास, दुनिया में कोई नहीं कर पाया ऐसा
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती ने भाई नीर को भेजी पहली राखी, परिणीति ने दिखाई झलक
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती ने भाई नीर को भेजी पहली राखी, परिणीति ने दिखाई झलक
इंडिया
सज्जन कुमार की श्रद्धांजलि सभा में कौन कौन पहुंचा? कांग्रेस-BJP दोनों में बवाल
सज्जन कुमार की श्रद्धांजलि सभा में कौन कौन पहुंचा? कांग्रेस-BJP दोनों में बवाल
विश्व
चीन ने हटाया नेपाल बाढ़ का वीडियो? 676 मौतों के बाद ड्रैगन क्यों कर रहा ऐसा
चीन ने हटाया नेपाल बाढ़ का वीडियो? 676 मौतों के बाद ड्रैगन क्यों कर रहा ऐसा
शिक्षा
IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा, लंदन की नौकरी छोड़ क्लियर किया था UPSC
IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा, लंदन की नौकरी छोड़ क्लियर किया था UPSC
एग्रीकल्चर
ड्रिप इरिगेशन पर सरकार कितनी सब्सिडी देती है, जानें हिसाब-किताब?
ड्रिप इरिगेशन पर सरकार कितनी सब्सिडी देती है, जानें हिसाब-किताब?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget