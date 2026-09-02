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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजल्द ही आग का गोला बनेगी धरती! UN की नई चेतावनी ने दुनिया को डराया

जल्द ही आग का गोला बनेगी धरती! UN की नई चेतावनी ने दुनिया को डराया

यूएन की एनवायरमेंट प्रोग्राम लिमिटिंग ओवरशूट रिपोर्ट में धरती पर हो रहे परिवर्तन को लेकर कई दावे किए गए हैं. इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कटौती पर जोर दिया गया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 02 Sep 2026 11:42 PM (IST)
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ग्लोबल टेम्प्रेचर की बढ़ोतरी जल्द ही 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर सकती है. यह दावा यूएन की नई रिपोर्ट में किया गया है. इस मौसम से जुड़ी और भी ज्यादा घटनाएं बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है. इससे इकोसिस्टम को नुकसान होने की संभावना है. साथ ही माना जा रहा है कि छोटे द्वीप वाले विकासशील देश डूब सकते हैं .

यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की लिमिटिंग ओवरशूट रिपोर्ट में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में तुरंत और लगातार कटौती की जरूरत पर जोर दिया है. रिपोर्ट की मानें तो ग्लोबल टेम्प्रेचर में बढ़ोतरी जल्द ही 1.5 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकती है. इससे जलवायु से जुड़े जोखिम और उनके खतरनाक असर बढ़ सकते है. हालांकि रिपोर्ट में माना गया है कि पेरिस समझौते के वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करना अभी भी संभव है. 1.5 डिग्री सेल्सियलस से ऊपर तापमान में हर छोटी सी बढोतरी और हर साल के साथ जोखिम और असर और गंभीर होते जाएंगे. 

ये आने वाले समय के लिए एक चेतावनी: गुटेरेस
यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि इसबार गर्मी के मौसम में भीषण गर्मी पड़ी. जंगल की आग और जानलेवा बाढ़ आने वाले समय के लिए एक चेतावनी है. हमें 1.5 डिग्री से ऊपर जाने की सीमा और समय को जितना हो सके कम रखना होगा. इसके लिए महत्वाकांक्षा को और बढ़ाने की जरूरत है. रिपोर्ट में माना गया है कि नेट जीरो के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मीथेन सहित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में तुरंत और लगातार कटौती करके तापमान में अधिकतम बढ़ोतरी को कम करने की जरूरत है. 

इसके अलावा कहा गया है कि लंबे समय तक नेट नेगेटिव उत्सर्जन के जरिए तापमान को कम करना होगा. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की प्रक्रिया एक जरूरी हिस्सा हो. यूएनईपी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एंडरसन ने कहा है कि अब समय आ गया है कि हम जलवायु से जुड़े कदमों को और तेज करें. हम सही रासेत पर चल सकते हैं. हमें चलना ही होगा. ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करके, लचीलेपन और अनुकूल क्षमता को मजबूत करके और यह सुनिश्चित करते कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की सीमा और समय जितना हो सके कम रहे. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 02 Sep 2026 11:41 PM (IST)
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