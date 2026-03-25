पेंटागन ने अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न डिविजन के करीब 2,000 सैनिकों को मध्य पूर्व के लिए रवाना होने का आदेश दिया है. रक्षा विभाग के दो अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि यह कदम राष्ट्रपति ट्रंप को अतिरिक्त सैन्य विकल्प देने के लिए उठाया गया है, जबकि वह ईरान के साथ एक नई कूटनीतिक पहल पर भी विचार कर रहे हैं. ये सैनिक डिविजन की इमीडिएट रिस्पॉन्स फोर्स का हिस्सा हैं, जिसमें करीब 3,000 जवान होते हैं और जो 18 घंटे के भीतर दुनिया के किसी भी हिस्से में तैनात हो सकते हैं.

इस दल में डिविजन के कमांडर मेजर जनरल ब्रैंडन आर. टेग्टमायर, उनके कई स्टाफ सदस्य, और दो बटालियन शामिल हैं, जिनमें प्रत्येक में लगभग 800 सैनिक हैं. अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि आने वाले दिनों में इस ब्रिगेड के और सैनिक भी भेजे जा सकते हैं. पहले से ही करीब 4,500 मरीन सैनिक इस क्षेत्र के लिए रवाना हो चुके हैं. ऐसे में इस नई तैनाती के साथ युद्ध शुरू होने के बाद अब तक भेजे गए अतिरिक्त जमीनी सैनिकों की संख्या करीब 7,000 हो गई है. इसे इस संघर्ष में एक नई बढ़ोतरी (एस्केलेशन) के तौर पर देखा जा रहा है.

एपिक फ्यूरी ऑपरेशन के तहत सैनिक तैनात

पेंटागन के एपिक फ्यूरी ऑपरेशन के तहत करीब 50,000 सैनिक तैनात हैं, जो मध्य पूर्व, यूरोप और अमेरिका के विभिन्न हिस्सों से जुड़े हैं. हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि इन पैराट्रूपर्स को मध्य पूर्व में किस स्थान पर तैनात किया जाएगा, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि यह जगह ईरान की पहुंच के भीतर होगी. उदाहरण के तौर पर, इन सैनिकों का इस्तेमाल खार्ग द्वीप पर कब्जा करने के लिए किया जा सकता है, जो उत्तरी फारस की खाड़ी में ईरान का प्रमुख तेल निर्यात केंद्र है. इसी महीने की शुरुआत में अमेरिकी युद्धक विमानों ने यहां 90 से अधिक सैन्य ठिकानों पर बमबारी की थी.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर कार्रवाई

इसके अलावा, 31वीं एक्सपेडिशनरी यूनिट के करीब 2,300 मरीन सैनिक इस सप्ताह के अंत तक मध्य पूर्व पहुंचने वाले हैं. अमेरिकी कमांडर इनका इस्तेमाल खार्ग द्वीप पर कार्रवाई या फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए कर सकते हैं. ईरान ने इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को ज्यादातर व्यावसायिक जहाजों के लिए लगभग बंद कर दिया है. वहीं, 11वीं एक्सपेडिशनरी यूनिट के लगभग इतने ही मरीन सैनिक पिछले हफ्ते दक्षिणी कैलिफोर्निया से रवाना हुए हैं और उनके अप्रैल के मध्य तक इस क्षेत्र में पहुंचने की उम्मीद है, पेंटागन अधिकारियों ने बताया.

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