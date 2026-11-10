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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'ईरान की ताकत को पूरी तरह कुचला, जंग खत्म', ट्रंप का दावा

'ईरान की ताकत को पूरी तरह कुचला, जंग खत्म', ट्रंप का दावा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म हो चुकी है और संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है. रूस-यूक्रेन युद्ध पर भी उन्होंने बयान दिया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 10 Nov 2026 08:10 AM (IST)
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ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध अब खत्म हो गया है. इसकी जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है. ट्रंप ने हाल ही में कतर के प्रधानमंत्री मुलाकात की थी. उसके बाद उन्होंने व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग की. ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ सैन्य रूप से लगभग खत्म हो चुकी है.

ट्रंप ने कहा, "सैन्य रूप से ईरान लगभग खत्म हो चुका है. हम बस मौजूदा स्थिति बनाए रख रहे हैं. मैं किसी बात की गारंटी तो नहीं देता लेकिन अगर हमें फिर से कार्रवाई करनी पड़ी तो हम पूरी तरह तैयार हैं. फिलहाल किसी सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं लगती. पूरा मध्य पूर्व अब यूरेनियम से जुड़े खतरों से सुरक्षित है और ऐसा लग रहा है कि यह संघर्ष खत्म होने की ओर बढ़ रहा है. मुझे लगता है कि यह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा.

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''ईरान की ताकत कुचल दी''

ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया है लेकिन उन्होंने कहा कि वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए बेअसर करने का कोई दीर्घकालिक समाधान निकाला जाए. ईरान की निर्माण क्षमता कम हो गई है. यह लगभग 85 प्रतिशत खत्म हो चुकी है. वे हमसे बात कर रहे हैं और बहुत विनम्रता से बात कर रहे हैं. देखते हैं आगे क्या होता है लेकिन पूरी संभावना है कि यह मामला खत्म हो सकता है.

सैन्य कार्रवाई पूरी होने के बाद अमेरिकी लोग और दुनिया भर के लोग पिछले कई सालों की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित होंगे क्योंकि ईरान बहुत से लोगों की जान ले रहा था. अगर हमें फिर से कार्रवाई करनी पड़ी तो हम पूरी तरह तैयार हैं और एक्शन के लिए मुस्तैद हैं."

रूस-यूक्रेन लड़ाई पर बोले ट्रंप

अबू धाबी में रूस-यूक्रेन वार्ता पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि यूक्रेन और रूस लड़ते-लड़ते थक चुके हैं. मैं उन्हें एक साथ लाने में कामयाब रहा हूं और अभी हमारी बातचीत चल रही है. बैठकें ठीक चल रही हैं और हम इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा इसलिए नहीं कि इससे एक देश के तौर पर हम पर कोई असर पड़ता है बल्कि इसलिए क्योंकि यह मुझे प्रभावित करता है. हर महीने 25,000 लोग मारे जा रहे हैं.

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About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 10 Nov 2026 08:10 AM (IST)
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