हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वJimmy Kimmel Live: मशहूर कॉमेडियन जिमी किमेल की वापसी, ट्रंप पर कसा तंज, कहा- वो अमेरिकियों की नौकरी खत्म हो जाने का जश्न मनाते हैं, क्योंकि...

Jimmy Kimmel Live: मशहूर कॉमेडियन जिमी किमेल की वापसी, ट्रंप पर कसा तंज, कहा- वो अमेरिकियों की नौकरी खत्म हो जाने का जश्न मनाते हैं, क्योंकि...

Jimmy Kimmel Live: किमेल ने दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह शो महत्वपूर्ण नहीं है. महत्वपूर्ण बात ये है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो हमें इस तरह का शो करने की अनुमति देता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 24 Sep 2025 02:12 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के मशहूर कॉमेडियन जिमी किमेल ने मंगलवार रात (23 सितंबर, 2025) को अपने शो में वापसी की. उन्होंने दर्शकों से राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों का डटकर सामना करने की अपील की. बता दें कि किमेल के शो के प्रसारण से कुछ समय पहले ही ट्रंप ने एबीसी के खिलाफ नया बयान जारी किया है.

कॉमेडियन जिमी किमेल ने एक इमोशनल मैसेज में अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के प्रयासों की कड़ी आलोचना की और संकेत दिया कि ट्रंप प्रशासन के दबाव में अपने शो के लगभग एक हफ्ते तक बंद रहने के बाद भी वो उनकी आलोचना में कोई कमी नहीं आने देंगे.

अचानक बंद कर दिया गया था शो
बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की मौत के बाद जिमी किमेल के लाइव शो को अचानक ही बंद कर दिया गया था. हालांकि, ये फैसला एबीसी नेटवर्क ने लिया था, क्योंकि जिमी किमेल ने चार्ली किर्क के संदिग्ध हत्यारे को लेकर एक विवादित बयान दिया था और किर्क की हत्या ने सभी को हैरान कर दिया है.

किमेल ने दर्शकों से क्या कहा
किमेल ने अपने दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह शो महत्वपूर्ण नहीं है. महत्वपूर्ण बात ये है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो हमें इस तरह का शो करने की अनुमति देता है. किमेल ने उन देशों के हास्य कलाकारों के साथ समय बिताने के बारे में बात की, जहां लोगों को सत्ताधारियों का मज़ाक उड़ाने के लिए जेल में डाल दिया जाता है, या इससे भी बदतर हाल होता है.

सीएनन बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक, किमेल ने कहा कि वे जानते हैं कि वो कितने भाग्यशाली हैं. इस देश (अमेरिका) में हमारी बोलने की आज़ादी ही सबसे अहम है. मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि मैंने इसे तब तक हल्के में लिया, जब तक उन्होंने मेरे दोस्त स्टीफ़न को प्रसारण से हटा नहीं दिया. 

स्टीफ़न कोलबर्ट का किया ज़िक्र
सीबीएस के होस्ट स्टीफ़न कोलबर्ट का ज़िक्र करते हुए किमेल ने कहा कि हमारे शो चलाने वाले सहयोगियों पर दबाव डालने की कोशिश की गई कि मेरा शो प्रसारण से हटा दिया जाए. यह कानूनी नहीं है और ना ये अमेरिकी तौर तरीका है. ये पूरी तरह से गैर-अमेरिकी है.

अपने कार्यक्रम को रद्द करने को लेकर कॉमेडियन ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरा शो कैंसिल करके उन्होंने एक तरह से कर्मचारियों के काम का भी नुकसान किया है. उन्होंने आगे कहा कि हमारे नेता अमेरिकियों की नौकरी खत्म हो जाने का जश्न मनाते हैं, क्योंकि वो कॉमेडी नहीं सुन सकते.

ये भी पढ़ें

CWC Meeting: 'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'

Published at : 24 Sep 2025 02:12 PM (IST)
Tags :
Donald Trump US Jimmy Kimmel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CWC Meeting: 'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ ने GST सुधार को लेकर दुकानदारों से की बात, कहा- यह स्वागत योग्य कदम
CM योगी आदित्यनाथ ने GST सुधार को लेकर दुकानदारों से की बात, कहा- यह स्वागत योग्य कदम
इंडिया
जम्मू कश्मीर और पंजाब की राज्यसभा सीटों के चुनाव की तारीख घोषित, देखें पूरा शेड्यूल
जम्मू कश्मीर और पंजाब की राज्यसभा सीटों के चुनाव की तारीख घोषित, देखें पूरा शेड्यूल
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CWC Meeting: 'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ ने GST सुधार को लेकर दुकानदारों से की बात, कहा- यह स्वागत योग्य कदम
CM योगी आदित्यनाथ ने GST सुधार को लेकर दुकानदारों से की बात, कहा- यह स्वागत योग्य कदम
इंडिया
जम्मू कश्मीर और पंजाब की राज्यसभा सीटों के चुनाव की तारीख घोषित, देखें पूरा शेड्यूल
जम्मू कश्मीर और पंजाब की राज्यसभा सीटों के चुनाव की तारीख घोषित, देखें पूरा शेड्यूल
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
टेलीविजन
टीवी की संस्कारी बहू ने रिएलिटी शो में की थी शादी, सुहागरात भी मनाई, दो महीने में ही हो गया तलाक
टीवी की संस्कारी बहू ने रिएलिटी शो में की थी शादी, सुहागरात भी मनाई, दो महीने में ही हो गया तलाक
लाइफस्टाइल
Abhishek Sharma House: पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
हेल्थ
Tuberculosis Diagnosis AI: इस तरह रिकॉर्ड करें अपनी आवाज और AI बता देगा कि आपको टीबी है या नहीं? जानें कैसे काम करेगी यह तकनीक
इस तरह रिकॉर्ड करें अपनी आवाज और AI बता देगा कि आपको टीबी है या नहीं? जानें कैसे काम करेगी यह तकनीक
नौकरी
यूपी में संविदा कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी नौकरी वाला वेतन, योगी सरकार ले आई ये बंपर प्लान
यूपी में संविदा कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी नौकरी वाला वेतन, योगी सरकार ले आई ये बंपर प्लान
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget