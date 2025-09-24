अमेरिका के मशहूर कॉमेडियन जिमी किमेल ने मंगलवार रात (23 सितंबर, 2025) को अपने शो में वापसी की. उन्होंने दर्शकों से राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों का डटकर सामना करने की अपील की. बता दें कि किमेल के शो के प्रसारण से कुछ समय पहले ही ट्रंप ने एबीसी के खिलाफ नया बयान जारी किया है.

कॉमेडियन जिमी किमेल ने एक इमोशनल मैसेज में अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के प्रयासों की कड़ी आलोचना की और संकेत दिया कि ट्रंप प्रशासन के दबाव में अपने शो के लगभग एक हफ्ते तक बंद रहने के बाद भी वो उनकी आलोचना में कोई कमी नहीं आने देंगे.

अचानक बंद कर दिया गया था शो

बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की मौत के बाद जिमी किमेल के लाइव शो को अचानक ही बंद कर दिया गया था. हालांकि, ये फैसला एबीसी नेटवर्क ने लिया था, क्योंकि जिमी किमेल ने चार्ली किर्क के संदिग्ध हत्यारे को लेकर एक विवादित बयान दिया था और किर्क की हत्या ने सभी को हैरान कर दिया है.

किमेल ने दर्शकों से क्या कहा

किमेल ने अपने दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह शो महत्वपूर्ण नहीं है. महत्वपूर्ण बात ये है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो हमें इस तरह का शो करने की अनुमति देता है. किमेल ने उन देशों के हास्य कलाकारों के साथ समय बिताने के बारे में बात की, जहां लोगों को सत्ताधारियों का मज़ाक उड़ाने के लिए जेल में डाल दिया जाता है, या इससे भी बदतर हाल होता है.

सीएनन बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक, किमेल ने कहा कि वे जानते हैं कि वो कितने भाग्यशाली हैं. इस देश (अमेरिका) में हमारी बोलने की आज़ादी ही सबसे अहम है. मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि मैंने इसे तब तक हल्के में लिया, जब तक उन्होंने मेरे दोस्त स्टीफ़न को प्रसारण से हटा नहीं दिया.

स्टीफ़न कोलबर्ट का किया ज़िक्र

सीबीएस के होस्ट स्टीफ़न कोलबर्ट का ज़िक्र करते हुए किमेल ने कहा कि हमारे शो चलाने वाले सहयोगियों पर दबाव डालने की कोशिश की गई कि मेरा शो प्रसारण से हटा दिया जाए. यह कानूनी नहीं है और ना ये अमेरिकी तौर तरीका है. ये पूरी तरह से गैर-अमेरिकी है.

अपने कार्यक्रम को रद्द करने को लेकर कॉमेडियन ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरा शो कैंसिल करके उन्होंने एक तरह से कर्मचारियों के काम का भी नुकसान किया है. उन्होंने आगे कहा कि हमारे नेता अमेरिकियों की नौकरी खत्म हो जाने का जश्न मनाते हैं, क्योंकि वो कॉमेडी नहीं सुन सकते.

