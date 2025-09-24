कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार (24 सितंबर, 2025) को पटना के सदाकत आश्रम में आयोजित CWC की बैठक में सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के साथ-साथ अन्य राज्यों की बीजेपी सरकारें भी धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक भावनाओं को ज्वलंत रखने के मौके तलाशती रहती हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी ने जनवरी 2024 में नीतीश कुमार को फिर से समर्थन देकर बिहार में एनडीए की सरकार बनाई. नीतीश सरकार ने विकास का वादा किया, लेकिन बिहार की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है. डबल इंजन का दावा खोखला साबित हुआ, केंद्र से कोई विशेष पैकेज नहीं मिला.

'नीतीश को अब बीजेपी बोझ मानने लगी'

उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है. हम ऐसे समय में मिल रहे हैं, जब अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है. उन्होंने आगे कहा कि NDA गठबंधन में आंतरिक कलह अब खुलकर सामने है. नीतीश कुमार को भाजपा ने मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है. बीजेपी अब उन्हें बोझ मानने लगी है.

'UP सीएम अपने आप को प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी समझते हैं'

खरगे ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सबसे अजीब बात UP के सीएम अपने आप को प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी समझते हैं. उन्होंने पहले आरक्षण के विरोध में लेख भी लिखा था. अब उन्होंने जातियों के नाम पर होने वाली रैलियों पर रोक लगा दी है.

कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या प्रधानमंत्री जी देश को बताएंगे कि एक तरफ हम सब जाति जनगणना करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं, जो अपने ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं तो उनको आपके मुख्यमंत्री जेल में डालने की बात कर रहे हैं. क्या ये सही है? आपको जनता को बताना चाहिए.

