भारत में फिदायीन स्क्वॉड के पकड़े जाने के बीच आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने एक बार फिर FATF का मखौल उड़ाया है. उन्होंने आतंकियों के लिए सर्दी के कपड़े, जूते और पूरी किट के नाम पर ऑनलाइन चंदा अभियान फिर से शुरू कर दिया है. इस चंदा अभियान के तहत जैश ए मोहम्मद लोगो से 500 पाकिस्तानी रुपये से लेकर 2 लाख पाकिस्तानी रुपये तक मांग रहा है ताकि उसके कैम्प में रह रहे आतंकियों की सर्दी की जरूरत पूरी हो सके.

इस चंदा अभियान में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने +92305XXX607 मोबाइल नंबर भी जारी किया है जो Jazzcash नाम की पेमेंट ऐप से लिंक है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगो से आतंकियों के लिए चंदा देने की गुजारिश की गई है. सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तान के अलग-अलग स्थानों पर मौजूद कैंपों में इस समय 238 से ज़्यादा आतंकी ट्रेनिंग कर रहे हैं ऐसे में इस लिहाज से जैश की कोशिश 4 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी रुपये चंदा इकट्ठा करने की है.

आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद

आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद जिस Jazzcash पेमेंट ऐप पर जिस मोबाइल नंबर पर चंदा इकट्ठा कर रही है उसकी पड़ताल करने पर पता चला की ये नंबर जैश ए मोहम्मद के कमांडर उमर फारूक का है जिसका 13 अंकों का CNIC नंबर 4550XXXXXX357 है ये आतंकी कमांडर पाकिस्तान के सक्कर जिले का रहने वाला है और इस समय जैश ए मोहम्मद के नए हेडक्वार्टर मरकज़ उस्मान ओ अली में कार्यरत है. साथ ही जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर के भाई तल्हा अल सैफ का शागिर्द है.

एबीपी न्यूज़ ने किया था खुलासा

ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि इसी साल अगस्त में सबसे पहले एबीपी न्यूज़ ने जैश ए मोहम्मद के 313 नए मरकज के नाम पर 391 करोड़ के चंदा अभियान की पोल खोली थी और दिखाया था कि कैसे FATF की आंख में धूल झोंक कर पाकिस्तान के आतंकी संगठन खुलेआम ऑनलाइन चंदा इकट्ठा कर रहे हैं. इसके बाद एक बार फिर 3 महीने के भीतर जैश ए मोहम्मद ने फिर से एक नया चंदा अभियान शुरू कर दिया है और FATF आंख मूंद कर पाकिस्तान में आतंकियों के चंदा अभियान को देख रहा है.

