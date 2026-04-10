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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIsrael-Lebanon Talk: 300 मौतों के बाद अब होगी बातचीत! लेबनान पर हमलों के बीच इजरायल का यू-टर्न?

Israel-Lebanon Talk: 300 मौतों के बाद अब होगी बातचीत! लेबनान पर हमलों के बीच इजरायल का यू-टर्न?

Israel-Lebanon: मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच लेबनान पर हमलों के बाद इज़रायल लेबनानी अधिकारियों से बातचीत करने के लिए तैयार है. इस बात की पुष्टी अमेरिका ने की है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 10 Apr 2026 06:52 AM (IST)
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लेबनान पर इज़रायल के हालिया हमलों के कुछ ही दिनों बाद दोनों देशों के बीच बातचीत की तैयारी हो रही है. बता दें कि सीजफायर की घोषणा के बाद से लेबनान पर हुए इजरायली हमले में 300 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और हजार से अधिक लोग घायल हो गए थे. AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते अमेरिका में इज़रायल और लेबनान के बीच अहम बातचीत होगी. अमेरिका के विदेश विभाग के अनुसार, इस बातचीत में युद्ध विराम और मौजूदा हालात पर चर्चा होगी, ताकि तनाव को कम करने का रास्ता निकाला जा सके.

यह बातचीत ऐसे समय हो रही है जब ईरान और अमेरिका के बीच भी पाकिस्तान में बातचीत होने वाली है. इसके अलावा, हाल ही में दोनों देशों के बीच दो हफ्ते का युद्धविराम हुआ है, लेकिन लेबनान को इसमें शामिल किए जाने को लेकर विवाद बना हुआ है. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने लेबनान के साथ जल्द से जल्द सीधे बातचीत की मंजूरी दे दी है. उन्होंने यह भी साफ किया कि इस बातचीत का मुख्य मुद्दा हिज़्बुल्लाह को निशस्त्र करना होगा. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि लेबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी.

हिज़्बुल्लाह ने बातचीत को किया खारिज

हिज़्बुल्लाह के नेता अली फैयाद ने इजरायल के साथ किसी भी तरह की बातचीत को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि लेबनान किसी भी सीधे बातचीत को स्वीकार नहीं करेगा और सबसे पहले इजरायल को हमले रोकने होंगे और सेना को पीछे हटाना होगा. लेबनान को युद्धविराम में शामिल किया गया था या नहीं, यह अब एक बड़ा विवाद बन चुका है. इजरायल और अमेरिका का कहना है कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं था, जबकि ईरान और पाकिस्तान का कहना है कि लेबनान को शामिल किया गया था. इस बीच, इजरायल ने लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं. सेना का कहना है कि उन्होंने हिज़्बुल्लाह से जुड़े लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया है.

ये भी पढ़ें: US Iran War LIVE: 'हिजबुल्लाह पर पूरी ताकत से हमला करेंगे...' ईरान की चेतावनी के बीच इजरायल का बड़ा ऐलान

Published at : 10 Apr 2026 06:32 AM (IST)
Tags :
Ceasefire Middle East Breaking News Abp News Israel Lebanon WORLD NEWS IN HINDI
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