गाजा में फिर शुरू हुई जंग! इजरायल ने हमास पर बरसाए बम, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद IDF का एक्शन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से गाजा में सीजफायर कराने के बाद एक बार फिर इजरायल और हमास में जंग शुरू हो गई है. इस बीच इजरायली सेना ने रविवार (19 अक्तूबर 2025) को गाजा में एयरस्ट्राइक किया है. हालांकि अभी तक इजरायल की तरफ से इस हमले को लेकर आधिकारिक तौर पर बयान जारी नहीं किया गया है.

राफा क्षेत्र में IDF ने बरसाए बम

इजरायल के चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार, IDF ने ये हमला गाजा के राफा क्षेत्र में किया है. यह हमला ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिकी ने हमास पर गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोगों पर हमले की योजना बनाने का आरोप लगाया है. टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक यह हवाई हमला गाजा पट्टी में आतंकवादियों की ओर से राफा में इजरायली सेना पर किए गए हमले का जवाब था.

आईडीएफ के अनुसार, शुक्रवार (17 अक्तूबर 2025) को राफा क्षेत्र में एक सुरंग से कई आतंकवादी निकले और उन्होंने इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी शुरू कर दी. हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

अमेरिकी रिपोर्ट के बाद गाजा में एयरस्ट्राइक

अमेरिका ने खुफिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि हमास गाजा के लोगों पर हमला करने और उसके बाद सीजफायर तोड़ने की योजना बना रहा है. इजरायली पीएम नेतन्याहू ने शनिवार (19 अक्तूबर 2025) को चेतावनी देते हुए कहा कि गाजा में जंग तब तक नहीं थमेगा जब तक हमास को पूरी तरह हथियारबंद नहीं किया जाता.

राफा बॉर्डर खोलने को लेकर नेतन्याहू की चेतावनी

इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि राफा क्रॉसिंग तभी खोली जाएगी जब हमास सभी बंधकों को वापस करेगा और समझौते की शर्तें पूरी करेगा. 10 अक्तूबर को हुए समझौते के मुताबिक हमास को 20 जीवित बंधकों को रिहा करना था और IDF के गाजा में लौटने के बाद 72 घंटे के भीतर 28 मृत बंधकों के शव को सौंपने थे. हालांकि तब से अभी तक हमास ने सिर्फ 10 शव लौटाए हैं.

