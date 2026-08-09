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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वघायल होने की अटकलों के बीच मोजतबा का नया वीडियो, कहां-किस हाल में हैं?

घायल होने की अटकलों के बीच मोजतबा का नया वीडियो, कहां-किस हाल में हैं?

ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई की सेहत को लेकर चल रही अटकलों के बीच मेहर न्यूज ने उनका एक बिना तारीख का वीडियो जारी किया है. वीडियो में खामेनेई स्वस्थ नजर आ रहे हैं.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 09 Aug 2026 08:55 AM (IST)
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ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई की सेहत और उनके ठिकाने को लेकर चल रही अटकलों के बीच ईरान की समाचार एजेंसी मेहर न्यूज ने एक वीडियो जारी किया है. यह वीडियो बिना तारीख का है और इसमें मोजतबा खामेनेई स्वस्थ नजर आ रहे हैं. वीडियो ऐसे समय जारी किया गया है, जब इजरायली मीडिया ने दावा किया था कि खामेनेई की हालत बेहद गंभीर है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है. मेहर न्यूज ने पहली बार यह वीडियो जारी कर खामेनेई की सेहत और उनके ठिकाने को लेकर बढ़ रही अटकलों को खारिज करने की कोशिश की है. मेहर न्यूज का संचालन ईरानी सरकार के इस्लामिक डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन से जुड़ा है.

इजरायली मीडिया ने बताया था बेहद गंभीर हालत

शुक्रवार को इजरायली मीडिया की कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि मोजतबा खामेनेई की हालत बेहद गंभीर है. चैनल 14 ने ईरान के अंदर मौजूद सूत्रों के हवाले से यह दावा किया था. इससे पहले जेरूसलम पोस्ट ने भी IranWire और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के प्रशासन के करीबी सूत्रों के हवाले से बताया था कि ईरान के नेतृत्व के बीच खामेनेई की सेहत को लेकर चिंता बनी हुई है.

जेरूसलम पोस्ट के एक सूत्र ने यहां तक दावा किया था कि जल्द ही खामेनेई की मौत की खबर सामने आने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता.

पिता की मौत के बाद बने सर्वोच्च नेता

मोजतबा खामेनेई ने 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त सैन्य हमले में अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद सर्वोच्च नेता का पद संभाला था.

पद संभालने के बाद से मोजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं. वह अब तक केवल लिखित बयानों के जरिए अपनी बात रखते रहे हैं.

हमले में घायल होने और छिपने की भी आई थीं रिपोर्टें

रिपोर्टों में दावा किया गया है कि शुरुआती हमलों में मोजतबा खामेनेई घायल हो गए थे और उनके चेहरे या शरीर पर गंभीर चोटें आई हो सकती हैं. इसके बाद उन्हें सार्वजनिक रूप से सामने आने से बचना पड़ा और वह कथित तौर पर छिपकर रह रहे हैं.

ईरानी अधिकारियों ने चोटों को बताया था मामूली

ईरान के सरकारी अधिकारियों ने इससे पहले मोजतबा खामेनेई को लगी शुरुआती चोटों की गंभीरता को कम करके बताया था. ईरानी अधिकारियों का कहना रहा है कि उनकी चोटें सतही थीं.

ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह भी कहा है कि मोजतबा खामेनेई देश के लिए रणनीतिक फैसलों और संचालन से जुड़े निर्देश लगातार दे रहे हैं.

लाइव सामने नहीं आने से अटकलें जारी

ईरानी सरकारी अधिकारियों के दावों के बावजूद मोजतबा खामेनेई का लंबे समय से सार्वजनिक रूप से लाइव नजर नहीं आना उनकी सेहत और नेतृत्व की स्थिति को लेकर अटकलों को लगातार बढ़ा रहा है.

यह भी पढ़ेंः US उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने PM मोदी को किया फोन, रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 09 Aug 2026 08:52 AM (IST)
Tags :
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