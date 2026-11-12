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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअरब दलों पर हमले के बाद फिर नेतन्याहू ने दिया यूनिटी गवर्नमेंट का प्रस्ताव, इजरायल में किसकी बनेगी सरकार?

अरब दलों पर हमले के बाद फिर नेतन्याहू ने दिया यूनिटी गवर्नमेंट का प्रस्ताव, इजरायल में किसकी बनेगी सरकार?

इजरायल में संसदीय चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक गठबंधन को बहुमत नहीं मिलने से सरकार गठन पर गतिरोध बना हुआ है. इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की संभावना जताई है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 12 Nov 2026 06:56 AM (IST)
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इजरायल में सरकार गठन को लेकर जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की संभावना जताई है. उन्होंने कहा कि देश में सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर सरकार बनाना अब भी संभव है.

नेतन्याहू का यह बयान संसद (नेसेट) में एक दिन पहले दिए गए उनके विवादित भाषण के बाद आया है. मंगलवार को उन्होंने अरब सांसदों पर आतंकवाद का समर्थन करने और इजरायल को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था. 

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नेतन्याहू का रुख बदला नजर आया
हालांकि, बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में उनका रुख बदला हुआ नजर आया. उन्होंने राजनीतिक दलों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि देश के सामने मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय एकता समय की जरूरत है. 

नेसेट परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेतन्याहू ने कहा, "कल मैंने बताया था कि राष्ट्रीय एकता सरकार क्यों जरूरी है. आज मैं बताना चाहता हूं कि यह संभव क्यों है." उन्होंने कहा कि इजरायल ने मुश्किल समय में एकजुट होने की अपनी क्षमता दिखाई है और आज एक बार फिर देश के सामने वैसी ही स्थिति है.

नेतन्याहू के मुताबिक, देश के लोग महत्वपूर्ण मौकों पर एक साथ खड़े होना जानते हैं. उन्होंने राष्ट्रीय एकता को वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत बताते हुए कहा कि यही बहुसंख्यक लोगों की इच्छा भी है.

अलग-अलग सोच वाले लोग आए साथ
उन्होंने नेसेट के शपथ ग्रहण समारोह और पिछले तीन वर्षों से जारी युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि अलग-अलग राजनीतिक और वैचारिक सोच रखने वाले लोग एक साथ आए हैं. उन्होंने कहा, "धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष, वामपंथी और दक्षिणपंथी, सभी एक साथ खड़े हुए और कंधे से कंधा मिलाकर लड़े."

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वह संभावित गठबंधन सहयोगियों से बातचीत जारी रखेंगे. उनके अनुसार, इजरायल के सामने इस समय बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण अवसर भी मौजूद हैं. उन्होंने कहा, "मैं आपको वह सब कुछ नहीं बता सकता, जो मुझे पता है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो जानते हैं कि हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौतियां और कितने बड़े अवसर हैं."

पुराने सहयोगियों को भी सरकार में शामिल करना चाहते हैं नेतन्याहू
राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की नेतन्याहू की ताजा अपील चार दिन पहले दिए गए उनके प्रस्ताव के बाद आई है. उस समय उन्होंने तथाकथित चेंज ब्लॉक के राजनीतिक दलों से निवर्तमान गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाने का आह्वान किया था.

द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू ने अरब दलों के साथ सरकार बनाने का विरोध किया था. उन्होंने इन दलों को आतंकवाद का समर्थक बताते हुए कहा था कि उनके साथ गठबंधन इजरायल के भविष्य के लिए खतरा होगा.

हालांकि, उनकी प्रस्तावित राष्ट्रीय एकता सरकार में उनके पुराने गठबंधन के सभी सहयोगियों को शामिल करना भी जरूरी होगा. इनमें अति-राष्ट्रवादी धार्मिक जायनिज्म और ओत्जमा येहुदित गुट के अलावा अति-रूढ़िवादी यहूदी दल और उनकी अपनी लिकुड पार्टी भी शामिल हैं. फिलहाल नेतन्याहू ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय एकता सरकार का नेतृत्व कौन करेगा.

चुनाव के बाद इजरायल में सरकार गठन पर फंसा पेच
इजरायल में राजनीतिक असमंजस की स्थिति 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव के बाद पैदा हुई. चुनाव में किसी भी प्रमुख राजनीतिक गठबंधन को 120 सदस्यीय नेसेट में बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटें नहीं मिलीं. इसके कारण संसद त्रिशंकु हो गई और सरकार गठन का रास्ता मुश्किल हो गया.

इस बीच, राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने कथित तौर पर नेतन्याहू के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी गादी आइजेनकोट को अगली सरकार बनाने के लिए जनादेश दिया है. ऐसे में इजरायल में सत्ता गठन को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बातचीत और जोड़-तोड़ जारी है.

यह भी पढ़िएः मणिपुर चुनाव: कांग्रेस ने यौन उत्पीड़न के आरोपी सांसद को दी बड़ी जिम्मेदारी, भड़की बीजेपी

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 12 Nov 2026 06:56 AM (IST)
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