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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामणिपुर चुनाव: कांग्रेस ने यौन शोषण के आरोपी सांसद को दी बड़ी जिम्मेदारी, भड़की बीजेपी

मणिपुर चुनाव: कांग्रेस ने यौन शोषण के आरोपी सांसद को दी बड़ी जिम्मेदारी, भड़की बीजेपी

भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि महिला सम्मान पर कांग्रेस की कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर इसलिए है, क्योंकि उनके लिए महिलाओं की गरिमा बस एक चुनावी नारा है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 11 Nov 2026 11:41 PM (IST)
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मणिपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बुधवार (11 नवंबर, 2026) को चुनाव से संबंधित विभिन्न कमेटियों का गठन किया है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस को अपने निशाने पर ले लिया है. दरअसल, कांग्रेस की तरफ से कमेटियों के गठन के बाद जारी की गई अधिसूचना में मणिपुर से कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए शामिल किया गया है, जिन पर जेएनयू में 11 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं.

चुनावी कमेटियों में सदस्य के रूप में बिमोल अकोइजम को शामिल किए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं...’ और ‘Smash the Patriarchy’ की हुंकार भरने वाली कांग्रेस का महिला सम्मान के प्रति असली चाल, चरित्र और चेहरा एक बार फिर देश के सामने है.

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महिला सम्मान पर कांग्रेस के कथनी और करनी बड़ा अंतर- स्मृति ईरानी

स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए पोस्ट में कहा, ‘जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) की 11 छात्राओं की तरफ से कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए, फिर भी उन्हें मणिपुर प्रदेश चुनाव समिति में कांग्रेस ने अहम जिम्मेदारी दी है.’ 

उन्होंने कहा, ‘महिला सम्मान पर कांग्रेस की कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर इसलिए है, क्योंकि उनके लिए महिलाओं की गरिमा बस एक चुनावी नारा है.’

कांग्रेस ने बिमोल अकोइजम को दी कौन-सी बड़ी जिम्मेदारी?

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए अतिरिक्त पदाधिकारियों की नियुक्ति और मणिपुर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रदेश चुनाव कमेटी, प्रचार कमेटी, घोषणापत्र कमेटी, मीडिया और प्रचार कमिटी के साथ चुनाव प्रबंधन कमेटी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. 

पार्टी की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, कांग्रेस नेता इबोबी सिंह को प्रदेश चुनाव कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है.

वहीं, कांग्रेस नेता लोकेश्वर सिंह को प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम को इस कमेटी का सदस्य नामित किया गया है. इसके अलावा, कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम को घोषणापत्र कमेटी का सह-अध्यक्ष भी बनाया गया है. 

यह भी पढ़ेंः 'राहुल गांधी को फिर से लॉन्च करने की कोशिश', कांग्रेस के 'भारत समिट' पर बीजेपी का हमला

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 11 Nov 2026 11:35 PM (IST)
Tags :
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