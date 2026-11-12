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जेन्सेन हुआंग को हटाने की तैयारी में बोर्ड, NVIDIA के 8% गिरे शेयर

एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग को बोर्ड हटाने की तैयारी में लगा हुआ है. हुआंग के अफेयर के खुलासे के बाद कंपनी के शेयर काफी गिर गए हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 12 Nov 2026 06:48 AM (IST)
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एनवीडिया का बोर्ड CEO जेन्सेन हुआंग को हटाने की तैयारी कर रहा है. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी उन्हें हटाने की तैयारी कर रही है. जेन्सेन पर दो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने का आरोप है. जिनमें से एक कथित तौर पर एक चीनी जासूस के साथ था. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बोर्ड उनके भविष्य पर फैसला लेने के लिए जल्द ही मीटिंग कर सकता है.

अगर जेन्सेन कंपनी छोड़ते हैं तो लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की इस चिप निर्माता कंपनी में नेतृत्व का संकट पैदा हो सकता है. हुआंग ने ही इस कंपनी की सह-स्थापना की थी और तीन दशकों से अधिक समय में इसे AI चिप्स की सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता कंपनी बनाया. आज ये कंपनी वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्रांति और अमेरिका-चीन तकनीकी प्रतिद्वंद्विता के केंद्र में है.

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गिर गए कंपनी के शेयर
कंपनी के शेयरों में 'आफ्टर-ऑवर्स' ट्रेडिंग (बाजार बंद होने के बाद की ट्रेडिंग) के दौरान लगभग 8% की गिरावट आई. बोर्ड के जांच की घोषणा के बाद से इस हफ्ते एनवीडिया के मार्केट वैल्यू में लगभग 600 अरब डॉलर की कमी आई है. D.A. डेविडसन में टेक्नोलॉजी रिसर्च के प्रमुख गिल लुरिया ने कहा, "हुआंग को तुरंत हटाना एनवीडिया के लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनके पास उत्तराधिकार की कोई योजना नहीं है. अगर मिस्टर हुआंग ने कानून तोड़ा है या कंपनी की नीतियों का उल्लंघन किया है तो सबूत मिलते ही बोर्ड कार्रवाई कर सकता है."

एग्जीक्यूटिव के साथ अफेयर था
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हुआंग का कंपनी की ही एक एग्जीक्यूटिव के साथ अफेयर था जो सीधे उनके अंडर काम करती थीं. कंपनी के पांच कर्मचारियों के हवाले से बताया कि यह रिश्ता एनवीडिया की हेल्थकेयर उपाध्यक्ष किम्बर्ली पॉवेल के साथ था.

रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को जब हुआंग से फोन पर उनसे पॉवेल के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया तो मिस्टर हुआंग ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि आपको मुझसे सीधे बात करनी चाहिए." इसके बाद उन्होंने फोन काट दिया.

ये भी पढ़ें: मणिपुर चुनाव: कांग्रेस ने यौन उत्पीड़न के आरोपी सांसद को दी बड़ी जिम्मेदारी, भड़की बीजेपी

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 12 Nov 2026 06:48 AM (IST)
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