ब्रिटेन में उच्च शिक्षा हासिल करने की इच्छा रखने वाले मुस्लिम छात्रों के लिए एक नए तरह के एजुकेशन फाइनेंस की तैयारी की जा रही है. ब्रिटेन की कई प्रमुख यूनिवर्सिटीज अपने छात्रों और आवेदकों को सरकार की प्रस्तावित ‘अल्टरनेटिव स्टूडेंट फाइनेंस’ योजना के बारे में जानकारी दे रही हैं. इस योजना के तहत छात्रों को ऐसा शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने की तैयारी है, जिसमें पारंपरिक कर्ज की तरह ब्याज नहीं देना होगा. इसकी जगह छात्रों से एक तय योगदान लिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल भविष्य में इसी योजना के तहत दूसरे छात्रों की पढ़ाई के लिए किया जाएगा.

इस पहल का मकसद उन मुस्लिम छात्रों के सामने मौजूद वित्तीय बाधा को दूर करना है, जो धार्मिक मान्यताओं के कारण ब्याज पर आधारित कर्ज लेने से बचते हैं. हालांकि, योजना को लेकर ब्रिटेन में राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है. कुछ नेताओं का आरोप है कि इससे शिक्षा व्यवस्था में दो तरह की वित्तीय प्रणालियां बनेंगी. वहीं सरकार का कहना है कि यह किसी समुदाय को विशेष लाभ देने की योजना नहीं, बल्कि शिक्षा तक पहुंच आसान बनाने का एक विकल्प है.

क्या है शरिया आधारित एजुकेशन फाइनेंस?

इस्लामिक वित्तीय व्यवस्था में ब्याज को ‘रिबा’ कहा जाता है. इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक किसी को पैसा उधार देकर उस पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त रकम लेना या देना प्रतिबंधित है. इसी वजह से कुछ मुस्लिम छात्र पारंपरिक बैंकिंग और ब्याज आधारित एजुकेशन लोन लेने में असहज महसूस करते हैं.

ब्रिटेन में अभी उपलब्ध सामान्य स्टूडेंट लोन पर ब्याज लगता है. ऐसे में कुछ छात्रों के सामने विकल्प सीमित हो जाते हैं. वे या तो अपनी पढ़ाई का खर्च परिवार, बचत या अन्य स्रोतों से उठाते हैं या फिर अपनी धार्मिक मान्यताओं को लेकर दुविधा में रहते हैं.

ब्रिटिश सरकार इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ‘अल्टरनेटिव स्टूडेंट फाइनेंस’ व्यवस्था तैयार कर रही है. यह इस्लामिक फाइनेंस के सिद्धांतों के अनुरूप होगी. इसका अर्थ है कि इसमें पारंपरिक ब्याज की जगह एक अलग वित्तीय व्यवस्था के तहत योगदान लिया जाएगा.

कैसे काम करेगी यह योजना?

इस योजना का आधार इस्लामिक वित्त का सिद्धांत ‘तकाफुल’ (Takaful) है. तकाफुल का मतलब सामूहिक सहयोग और एक-दूसरे की आर्थिक मदद करना है. इसमें लोग एक साझा फंड में योगदान करते हैं, जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर समूह के दूसरे सदस्यों की सहायता के लिए किया जाता है.

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत सरकार छात्रों की ट्यूशन फीस और रहने-खाने जैसे खर्चों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी. सामान्य स्टूडेंट लोन की तरह ही छात्र अपनी पढ़ाई के दौरान इस रकम का इस्तेमाल कर सकेंगे. पढ़ाई पूरी करने और कमाई शुरू होने के बाद उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार भुगतान करना होगा.

हालांकि, यहां एक अहम अंतर होगा. सामान्य एजुकेशन लोन में ब्याज से मिलने वाली रकम सरकार के सामान्य वित्तीय खाते में जाती है, जबकि इस योजना के तहत छात्रों से मिलने वाला योगदान अलग फंड में रखा जाएगा. इस रकम का इस्तेमाल भविष्य में इसी योजना से जुड़े दूसरे छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए किया जाएगा.

यानी यह व्यवस्था ब्याज के बजाय सामूहिक आर्थिक सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होगी. सरकार का दावा है कि छात्रों को मिलने वाली आर्थिक सहायता और उनसे वापस ली जाने वाली रकम पारंपरिक स्टूडेंट लोन के बराबर होगी. भुगतान की तारीखें और शर्तें भी समान रखने का प्रस्ताव है.

किन यूनिवर्सिटीज ने दी जानकारी?

ब्रिटेन की कई प्रमुख यूनिवर्सिटीज ने अपनी वेबसाइटों पर इस प्रस्तावित व्यवस्था का जिक्र किया है. इनमें यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (UCL), सिटी सेंट जॉर्जेज, न्यूकैसल यूनिवर्सिटी और डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी शामिल हैं.

यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल ने इसे इस्लामिक वित्तीय सिद्धांतों के अनुरूप ब्याज-मुक्त सरकारी शिक्षा ऋण के रूप में बताया है. लीड्स यूनिवर्सिटी ने भी 2026-27 शैक्षणिक वर्ष के दौरान इसकी उपलब्धता की संभावना का जिक्र किया है. वहीं UCL और सिटी सेंट जॉर्जेज ने बताया है कि प्रस्तावित फाइनेंस ब्याज आधारित नहीं होगा.

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ये यूनिवर्सिटीज खुद छात्रों को अलग से कर्ज दे रही हैं. यह ब्रिटिश सरकार की योजना है और इसके संचालन में स्टूडेंट फाइनेंस इंग्लैंड की भूमिका होगी.

क्या सभी छात्र उठा सकेंगे फायदा?

इस योजना को मुख्य रूप से उन मुस्लिम छात्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो ब्याज आधारित कर्ज नहीं लेना चाहते. लेकिन ब्रिटिश सरकार के मुताबिक, पात्रता की शर्तें पूरी करने वाला कोई भी अंडरग्रेजुएट छात्र इस विकल्प के लिए आवेदन कर सकेगा. यानी यह सुविधा केवल मुस्लिम छात्रों तक सीमित नहीं होगी.

सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था को अपनाने वाले छात्रों को न तो कोई अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा और न ही उन्हें किसी तरह का नुकसान होगा. उन्हें पारंपरिक स्टूडेंट लोन लेने वाले छात्रों के समान ही वित्तीय सहायता मिलेगी और भुगतान भी उसी अनुपात में करना होगा.

कितने मुस्लिम छात्र इससे प्रभावित हैं?

ब्रिटेन में इस योजना की जरूरत को समझने के लिए मुस्लिम छात्रों की आर्थिक और धार्मिक चिंताओं को भी देखा जा रहा है. 2021 में मुस्लिम सेंसस की ओर से करीब 39 हजार ब्रिटिश मुसलमानों के बीच किए गए एक सर्वे में सामने आया था कि 80 फीसदी मुस्लिम छात्र सामान्य एजुकेशन लोन लेने को लेकर दुविधा महसूस करते हैं. वहीं 71 फीसदी ने माना था कि मौजूदा व्यवस्था मुस्लिम छात्रों के साथ भेदभाव करती है.

हालांकि, इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय के भीतर भी एक राय नहीं है. कुछ इस्लामिक विद्वानों का मानना है कि ब्रिटेन की मौजूदा स्टूडेंट लोन व्यवस्था का इस्तेमाल करना धार्मिक रूप से स्वीकार्य हो सकता है. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी छात्रों को जानकारी देती है कि सामान्य स्टूडेंट फाइनेंस को यूके फतवा काउंसिल का समर्थन प्राप्त है.

इसका मतलब है कि सभी मुस्लिम छात्र पारंपरिक एजुकेशन लोन को एक ही नजरिए से नहीं देखते. नई योजना उन लोगों के लिए विकल्प तैयार करने की कोशिश है जो ब्याज से जुड़े धार्मिक सवालों के कारण मौजूदा व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनना चाहते.

योजना पर विवाद क्यों हो रहा है?

इस प्रस्ताव को लेकर ब्रिटेन में राजनीतिक विरोध भी सामने आया है. रिफॉर्म यूके की शिक्षा प्रवक्ता सुएला ब्रेवरमैन ने इसे दोहरी शिक्षा व्यवस्था बनाने वाली योजना बताया है. उनका तर्क है कि धार्मिक आधार पर अलग वित्तीय व्यवस्था तैयार करने से समाज में विभाजन बढ़ सकता है.

वहीं ब्रिटेन का शिक्षा विभाग इन आरोपों को खारिज करता है. सरकार का कहना है कि इस योजना से मुस्लिम छात्रों को कोई विशेष आर्थिक छूट नहीं मिलेगी. इसका उद्देश्य केवल उन लोगों को उच्च शिक्षा का अवसर देना है जो धार्मिक कारणों से ब्याज आधारित कर्ज नहीं लेना चाहते.

एक दूसरा सवाल सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ को लेकर भी है. सामान्य स्टूडेंट लोन में बड़ी संख्या में छात्र पूरी रकम वापस नहीं कर पाते. सरकारी अनुमानों के मुताबिक, एजुकेशन लोन का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह वापस मिलने की संभावना नहीं रहती. नई व्यवस्था में भी यदि छात्र पूरी रकम नहीं चुका पाते हैं तो इसकी आर्थिक जिम्मेदारी अंततः सरकार और करदाताओं पर आ सकती है.

इस योजना को विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इस्लामिक फाइनेंस काउंसिल यूके को 3.65 लाख पाउंड से अधिक की राशि दी है. योजना को इस्लामिक वित्तीय सिद्धांतों के अनुरूप प्रमाणित करने के लिए एक स्वतंत्र इस्लामिक फाइनेंस सुपरवाइजरी बोर्ड भी बनाया गया है.

कब शुरू होगी यह व्यवस्था?

फिलहाल योजना की शुरुआत की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं हुई है. ब्रिटिश सरकार ने इसे नई ‘लाइफलॉन्ग लर्निंग एंटाइटलमेंट’ व्यवस्था से जोड़ा है. सरकार के मुताबिक, यह नई वित्तीय प्रणाली लागू होने के बाद अल्टरनेटिव स्टूडेंट फाइनेंस को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा. ऐसे में यूनिवर्सिटीज की वेबसाइटों पर जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद छात्रों को इसके आवेदन शुरू होने की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा.

कुल मिलाकर, ब्रिटेन की यह पहल शिक्षा और धार्मिक मान्यताओं के बीच मौजूद एक व्यावहारिक चुनौती का समाधान खोजने की कोशिश है. इसके समर्थकों के मुताबिक, किसी छात्र को सिर्फ इसलिए उच्च शिक्षा से दूर नहीं रहना चाहिए कि वह अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण ब्याज आधारित कर्ज नहीं लेना चाहता. वहीं आलोचकों के लिए सवाल यह है कि क्या धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप अलग वित्तीय व्यवस्था बनाना समानता को मजबूत करेगा या शिक्षा व्यवस्था को अलग-अलग खांचों में बांटेगा. इस योजना की असली सफलता इस बात से तय होगी कि यह कितने छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते खोल पाती है और इसकी आर्थिक व्यवस्था कितनी पारदर्शी रहती है.