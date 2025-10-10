हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजिस 'पीस प्लान' का ढोल पीट रहे थे ट्रंप वो हुआ फेल! इजरायल ने गाजा पर बरसाए बम- 30 की मौत

जिस 'पीस प्लान' का ढोल पीट रहे थे ट्रंप वो हुआ फेल! इजरायल ने गाजा पर बरसाए बम- 30 की मौत

इजरायल ने गाजा सिटी पर बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें कई लोग मलबे में दबे. इसी बीच ट्रंप ने इजरायल-हमास के बीच सीजफायर और बंधकों की रिहाई समझौते की घोषणा की. वहीं, पीएम मोदी ने नेतन्याहू को बधाई दी.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 10 Oct 2025 06:39 AM (IST)
Preferred Sources

इजरायल ने गुरुवार (9 अक्टूबर) रात गाजा सिटी पर एक बड़ा हवाई हमला किया. यह हमला उस समय हुआ, जब इजरायल की कैबिनेट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'गाजा शांति योजना' पर मतदान के लिए बैठक कर रही थी, जिसका उद्देश्य गाजा युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करना है.

अमेरिकी मीडिया CNN के अनुसार, हमास के नियंत्रण वाली सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि गाजा सिटी के सबरा इलाके में हुए इस हमले से एक बहुमंजिला इमारत ढह गई, जिसके मलबे में करीब 40 लोग दब गए. इजरायली सेना (IDF) ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि निशाना हमास के आतंकियों पर था.

IDF का बयान- 'हमास के ठिकाने पर हमला'

गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि अब तक चार शव बरामद किए गए हैं, जबकि दर्जनों लोग अब भी मलबे में फंसे हैं. वहीं, अल-शिफा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सलमिया ने जानकारी दी कि बुधवार शाम से अब तक 30 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं. IDF के बयान के अनुसार, “हमने हमास के उन आतंकवादियों को निशाना बनाया जो इजरायली सैनिकों के करीब मौजूद थे और उनके लिए तत्काल खतरा बने हुए थे.”

AFP के अनुसार, लगभग 200 अमेरिकी सैनिकों की टीम गाजा में युद्धविराम (truce) की निगरानी के लिए तैनात की जाएगी. यह कदम इजरायल और हमास के बीच हाल ही में हुए सीजफायर समझौते को सफल बनाने और बंधकों की रिहाई प्रक्रिया में सहायता करने के लिए उठाया गया है.

ट्रंप ने किया सीजफायर समझौते का ऐलान

हमले के कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि इजरायल और हमास सीजफायर के पहले चरण पर सहमत हो गए हैं. उनके अनुसार, “जैसे ही इजरायली सरकार इस समझौते को मंजूरी देगी, युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा.” ट्रंप ने कहा कि यह समझौता बंधकों की रिहाई का भी मार्ग प्रशस्त करेगा और उम्मीद जताई कि 1-2 दिनों में सभी बंधक रिहा हो जाएंगे. 

ट्रंप ने क्या कहा?

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते को ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम बताया, जिससे दो साल से चल रहे संघर्ष को खत्म करने की दिशा में बड़ी प्रगति होगी. उन्होंने कहा कि यह समझौता उनके 20-सूत्रीय पीस प्लान का पहला चरण है, जिसके तहत हमास सभी बंधकों को रिहा करेगा और इजरायल अपनी सेना को सहमत सीमा तक पीछे हटाएगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू से की बात

इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू को सभी बंधकों की रिहाई के समझौते पर बधाई दी. 

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी ट्वीट में कहा गया, “प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की. प्रधानमंत्री मोदी ने सभी बंधकों की रिहाई के लिए हुए समझौते पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अपनी शुभकामनाएं दीं.”

Published at : 10 Oct 2025 06:39 AM (IST)
Tags :
Benjamin Netanyahu Ceasefire Agreement NARENDRA MODI Israel Gaza Airstrike Donald Trump Peace Plan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मेरे दोस्त ट्रंप...', पीएम मोदी ने गाजा शांति समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति को दी बधाई, ट्रेड डील पर कही ये बात
'मेरे दोस्त ट्रंप...', पीएम मोदी ने गाजा शांति समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति को दी बधाई, ट्रेड डील पर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या में धमाका, मकान गिरा, 5 की मौत, कई घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान
अयोध्या में धमाका, मकान गिरा, 5 की मौत, कई घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान
क्रिकेट
ICC Women's World Cup 2025: ऋचा घोष पर भारी पड़ी नादिन डी क्लर्क की पारी, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया
ICC Women's World Cup 2025: ऋचा घोष पर भारी पड़ी नादिन डी क्लर्क की पारी, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया
बॉलीवुड
Thursday BO Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' के आगे छूटे 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के पसीने, बाकियों की भी हालत खराब जानें- थर्सडे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'कांतारा चैप्टर 1' के आगे सहमी सभी फिल्में, जानें- गुरुवार को कैसा रहा बॉक्स ऑफिस का हिसाब-किताब
Advertisement

वीडियोज

Crime Update: शक में गर्लफ्रेंड Sakshi की हत्या, IPS अधिकारी की रहस्यमयी मौत
Mehendi Jihad Row: Muzaffarnagar में Karwa Chauth पर 'फरमान'!
Taliban Foreign Minister India Visit: 30 साल बाद Delhi में Afghani मंत्री, Pakistan की बढ़ी टेंशन!
Haryana News: सुसाइड नोट में बड़े खुलासे, पत्नी ने DGP-SP पर लगाए गंभीर आरोप! IPS Suicide Case
Gaza Peace Plan: PM Modi ने US President Trump को दी बधाई!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मेरे दोस्त ट्रंप...', पीएम मोदी ने गाजा शांति समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति को दी बधाई, ट्रेड डील पर कही ये बात
'मेरे दोस्त ट्रंप...', पीएम मोदी ने गाजा शांति समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति को दी बधाई, ट्रेड डील पर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या में धमाका, मकान गिरा, 5 की मौत, कई घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान
अयोध्या में धमाका, मकान गिरा, 5 की मौत, कई घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान
क्रिकेट
ICC Women's World Cup 2025: ऋचा घोष पर भारी पड़ी नादिन डी क्लर्क की पारी, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया
ICC Women's World Cup 2025: ऋचा घोष पर भारी पड़ी नादिन डी क्लर्क की पारी, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया
बॉलीवुड
Thursday BO Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' के आगे छूटे 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के पसीने, बाकियों की भी हालत खराब जानें- थर्सडे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'कांतारा चैप्टर 1' के आगे सहमी सभी फिल्में, जानें- गुरुवार को कैसा रहा बॉक्स ऑफिस का हिसाब-किताब
विश्व
'गाजा युद्ध खत्म, अब होगी स्थायी शांति', ट्रंप का बड़ा ऐलान, बोले- 5 दिन में रिहा होंगे सारे बंधक
'गाजा युद्ध खत्म, अब होगी स्थायी शांति', ट्रंप का बड़ा ऐलान, बोले- 5 दिन में रिहा होंगे सारे बंधक
हरियाणा
हरियाणा: IPS वाई पूरन सुसाइड मामले में FIR दर्ज, IAS पत्नी ने दर्ज कराई थी शिकायत
हरियाणा: IPS वाई पूरन सुसाइड मामले में FIR दर्ज, IAS पत्नी ने दर्ज कराई थी शिकायत
हेल्थ
Oral Hygiene: दांतों को सड़ने से बचाते हैं ये योग, फंगल इंफेक्शन से भी मिलती है राहत
दांतों को सड़ने से बचाते हैं ये योग, फंगल इंफेक्शन से भी मिलती है राहत
जनरल नॉलेज
Karva Chauth 2025: हर शहर में अलग क्यों होता है चांद दिखने का समय? करवाचौथ का व्रत रखने वाले जानें हकीकत
हर शहर में अलग क्यों होता है चांद दिखने का समय? करवाचौथ का व्रत रखने वाले जानें हकीकत
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget