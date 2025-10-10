जिस 'पीस प्लान' का ढोल पीट रहे थे ट्रंप वो हुआ फेल! इजरायल ने गाजा पर बरसाए बम- 30 की मौत

इजरायल ने गुरुवार (9 अक्टूबर) रात गाजा सिटी पर एक बड़ा हवाई हमला किया. यह हमला उस समय हुआ, जब इजरायल की कैबिनेट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'गाजा शांति योजना' पर मतदान के लिए बैठक कर रही थी, जिसका उद्देश्य गाजा युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करना है.

अमेरिकी मीडिया CNN के अनुसार, हमास के नियंत्रण वाली सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि गाजा सिटी के सबरा इलाके में हुए इस हमले से एक बहुमंजिला इमारत ढह गई, जिसके मलबे में करीब 40 लोग दब गए. इजरायली सेना (IDF) ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि निशाना हमास के आतंकियों पर था.

IDF का बयान- 'हमास के ठिकाने पर हमला'

गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि अब तक चार शव बरामद किए गए हैं, जबकि दर्जनों लोग अब भी मलबे में फंसे हैं. वहीं, अल-शिफा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सलमिया ने जानकारी दी कि बुधवार शाम से अब तक 30 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं. IDF के बयान के अनुसार, “हमने हमास के उन आतंकवादियों को निशाना बनाया जो इजरायली सैनिकों के करीब मौजूद थे और उनके लिए तत्काल खतरा बने हुए थे.”

AFP के अनुसार, लगभग 200 अमेरिकी सैनिकों की टीम गाजा में युद्धविराम (truce) की निगरानी के लिए तैनात की जाएगी. यह कदम इजरायल और हमास के बीच हाल ही में हुए सीजफायर समझौते को सफल बनाने और बंधकों की रिहाई प्रक्रिया में सहायता करने के लिए उठाया गया है.

ट्रंप ने किया सीजफायर समझौते का ऐलान

हमले के कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि इजरायल और हमास सीजफायर के पहले चरण पर सहमत हो गए हैं. उनके अनुसार, “जैसे ही इजरायली सरकार इस समझौते को मंजूरी देगी, युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा.” ट्रंप ने कहा कि यह समझौता बंधकों की रिहाई का भी मार्ग प्रशस्त करेगा और उम्मीद जताई कि 1-2 दिनों में सभी बंधक रिहा हो जाएंगे.

ट्रंप ने क्या कहा?

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते को ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम बताया, जिससे दो साल से चल रहे संघर्ष को खत्म करने की दिशा में बड़ी प्रगति होगी. उन्होंने कहा कि यह समझौता उनके 20-सूत्रीय पीस प्लान का पहला चरण है, जिसके तहत हमास सभी बंधकों को रिहा करेगा और इजरायल अपनी सेना को सहमत सीमा तक पीछे हटाएगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू से की बात

इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू को सभी बंधकों की रिहाई के समझौते पर बधाई दी.

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी ट्वीट में कहा गया, “प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की. प्रधानमंत्री मोदी ने सभी बंधकों की रिहाई के लिए हुए समझौते पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अपनी शुभकामनाएं दीं.”