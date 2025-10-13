इजरायल और हमास के बीच बंधकों और कैदियों की अदला-बदली आज सोमवार (13 अक्टूबर) को होगी. अब से कुछ ही देर में बंधकों को इजरायल के हवाले कर दिया जाएगा. इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि देश का सैन्य अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है.

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पीएम नेतन्याहू ने टेलीविजन पर दिए गए अपने संबोधन में बचे 20 बंधकों की रिहाई को एक ऐतिहासिक घटना बताया है. उन्होंने कहा, "हमने जहां भी लड़ाई लड़ी, हम जीते लेकिन अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है."

'इजरायल के सामने अभी भी बहुत बड़ी सुरक्षा चुनौतियां'

उन्होंने इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लेते हुए चेतावनी दी. नेतन्याहू ने कहा कि हमारे कुछ दुश्मन फिर से संगठित होने की कोशिश कर रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इजरायल के सामने अभी भी बहुत बड़ी सुरक्षा चुनौतियां हैं. इससे पहले, इजरायल के सैन्य प्रमुख इयाल जमीर ने कहा कि देश ने हमास पर जीत हासिल कर ली है. यह जीत निरंतर सैन्य दबाव और कूटनीतिक प्रयासों के संयोजन से मिली है.

इजरायल के सैन्य प्रमुख इयाल जमीर ने क्या कहा

सैन्य प्रमुख जमीर ने आगे कहा कि इजरायल एक कई-मोर्चे वाले युद्ध के बीच बना हुआ है. सेना एक ऐसी सुरक्षा वास्तविकता को आकार देने के लिए कार्रवाई जारी रखेगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि गाजा पट्टी अब इजरायल और उसके नागरिकों के लिए खतरा न बने. अपने अभियानों के माध्यम से हम आने वाले वर्षों के लिए मध्य पूर्व और अपनी सुरक्षा रणनीति को नया रूप दे रहे हैं.

इजरायल भी जाएंगे ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान के अनुसार इजरायल-हमास युद्धविराम शुक्रवार को लागू हो गया है. वहीं दूसरी ओर मिस्र में सोमवार को गाजा शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा. इस बैठक की अध्यक्षता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति फतह अल-सीसी करेंगे. इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महज चार घंटे के लिए इजरायल के दौरे पर भी पहुंचेंगे.

