दक्षिण त्रिपुरा जिले के सीमावर्ती कस्बे सबरूम से एक 65 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिसे लेकर संदेह है कि वो पाकिस्तानी नागरिक है और नेपाल की जेल तोड़कर फरार हुई है. महिला पर नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का भी शक है.

सबरूम के पुलिस अधिकारी नित्यानंद सरकार ने बताया कि महिला, जिसने अपना नाम लुईस निगहत अख्तर बानो बताया है. उसे सबरूम रेलवे स्टेशन से जीआरपी ने हिरासत में लिया और बाद में पूछताछ के लिए स्थानीय पुलिस थाने को सौंप दिया गया है.

'महिला सीमा पार करके बांग्लादेश जाने के इरादे से आई थी'

नित्यानंद सरकार ने कहा, "संदेह है कि वो महिला सीमापार करके बांग्लादेश जाने के इरादे से आई थी. पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां उसकी गतिविधियों और इरादों के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए उससे पूछताछ कर रही हैं." पूछताछ से पता चला है कि महिला नेपाल की एक जेल से भागी थी और उसके पाकिस्तानी संबंध हो सकते हैं, हालांकि उसकी राष्ट्रीयता की पुष्टि अभी बाकी है. उसकी पहचान और पृष्ठभूमि को लेकर आगे की पूछताछ जारी है.

12 साल पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट पर नेपाल आई

बानो कथित तौर पर पाकिस्तान के शेखूपुरा निवासी मोहम्मद गोलाफ फराज नामक व्यक्ति की पत्नी है. वह 12 साल पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट पर नेपाल आई थी और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल हो गई थी. 2014 में, उसे नेपाल पुलिस ने एक किलो ब्राउन शुगर ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया और बाद में उसे 15 साल जेल की सजा सुनाई गई.

लुईस निगहत अख्तर बानो पिछले महीने तक काठमांडू जेल में अपनी सजा काट रही थी, जब कथित तौर पर नेपाल में व्यापक अशांति के बीच वह भाग निकली. सितंबर 2025 में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बीच नेपाल भर में बड़े पैमाने पर जेल से भागने की घटनाएं हुईं, जिसके कारण देश भर से 13,000 से ज़्यादा कैदी भाग गए. हालांकि उनमें से कई को बाद में भारत भागने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया.

ये भी पढ़ें

Bihar Assembly Election 2025: तेजस्वी के CM बनने की राह में ये हैं 6 बड़े कांटे, इस बार कितनी टफ है फाइट, जानें