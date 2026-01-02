सिर्फ 25,000 रुपये ईरान में आपको बना देंगे करोड़पति, जानें कितनी है रियाल की कीमत?

ईरान में इस वक्त उथल-पुथल मची हुई है. बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई आसमान छू रही है और करेंसी की बात करें तो डॉलर के मुकाबले इसकी कीमत 14 लाख पहुंच गई है. यानी सिर्फ एक डॉलर आपको यहां लखपति बना देगा. वहीं भारतीय रुपये की बात करें तो एक रुपया यहां करीब 500 ईरानी रियाल के बराबर है. इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां क्या स्थिति है, जिसकी वजह से लोग नाराज हैं और सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं.

Xe कन्वर्टर के अनुसार एक भारतीय रुपये की कीमत 465 ईरानी रियाल के बराबर है यानी भारतीय रुपये की वैल्यू भी यहां पर बहुत ज्यादा है. सिर्फ 25 हजार भारतीय रुपये यहां आपको करोड़पति बना देंगे. 25 हजार रुपये की कीमत ईरान में 1 करोड़ 16 लाख 25 हजार रुपये के बराबर बैठती है.

एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार एक डॉलर ईरान में 14 लाख रियाल के बराबर है यानी सिर्फ 8 डॉलर में ही आप यहां करोड़पति बन जाएंगे क्योंकि ये 1 करोड़ 12 लाख के बराबर होंगे. ईरानी रियाल की कीमत गिरने के बाद यहां के सेंट्रल बैंक के हेड मोहम्मद रजा फरजिन ने 29 दिसंबर को पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने साल 2022 में यह पद ग्रहण किया था और उस वक्त एक डॉलर यहां 4,30,000 रियाल के बराबर था.

ईरान की अर्थव्यवस्था इस समय 40 प्रतिशत से ज्यादा की महंगाई से जूझ रही है. इसके अलावा बीते साल जून में इजराइली एयरस्ट्राइक का असर भी ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है. साथ ही उस पर पश्चिमी देशों ने भी प्रतबिंध लगाए हैं, जिसकी वजह से उसकी करेंसी की कीमत प्रभावित हुई है.

ईरान में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफे की वजह से जनता बहुत परेशान है, जिसकी वजह से यहां विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और बाद में Gen-Z भी इसमें जुड़ गए. ये लोग तानाशाही खत्म करने की मांग कर रहे हैं और सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई पर भी खूब गुस्सा निकाल रहे हैं. इन विरोध प्रदर्शनों में अब तक सात लोगों की जान जा चुकी है.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर ईरान की सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या की, तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'हम पूरी तरह तैयार हैं और कार्रवाई के लिए तत्पर हैं.' उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारा गया, तो अमेरिका उनके बचाव में आएगा.

