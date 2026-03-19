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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइजरायल के ईरान पर हमले की सजा भुगत रहा कतर! तेहरान ने एनर्जी साइट पर दागीं मिसाइलें, कितना हुआ नुकसान?

इजरायल के ईरान पर हमले की सजा भुगत रहा कतर! तेहरान ने एनर्जी साइट पर दागीं मिसाइलें, कितना हुआ नुकसान?

Middle East Energy Sites Attack: इजरायल ने ईरान की सबसे बड़ी गैस फैसिलिटी पर हमला किया तो ईरान ने कतर की LNG फैसिलिटी पर मिसाइल दाग दी. अमेरिका और इजरायल का यह युद्ध खाड़ी देशों के बीच फैल गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 19 Mar 2026 11:07 AM (IST)
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दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड पर इजरायली हमले के कुछ घंटों बाद ईरान ने कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दीं. कतर एनर्जी कंपनी ने पुष्टि की है कि हमले से सुविधा को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और आग लग गई है.

एक ईरानी मिसाइल ने कर दिया धमाका

कतर के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, ईरान ने कुल 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. एयर डिफेंस ने ज्यादातर को बीच में रोक लिया, लेकिन एक मिसाइल रास लाफान में गिर गई, जिससे आग लगी और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ. रास लाफान दुनिया का सबसे बड़ा LNG (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) उत्पादन और निर्यात केंद्र है.

कतर एनर्जी ने बयान जारी कर कहा कि इमरजेंसी टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है. अच्छी बात यह है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है.

ईरान ने क्यों किया हमला?

इजरायल ने बुधवार को ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड (दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड, जो ईरान और कतर दोनों के बीच साझा है) पर हमला किया. इसमें ईरान के पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया. इससे बौखलाए ईरान ने जवाबी कार्रवाई की. हमले से पहले ईरान ने सऊदी अरब, UAE और कतर को चेतावनी दी थी कि उनके एनर्जी ठिकानों को खाली कर दें, वरना हमले होंगे.

कतर ने ईरानी दूतावास खाली करने के दिए आदेश

कतर के विदेश मंत्रालय ने हमले की कड़ी निंदा की और इसे 'खतरनाक और गैर जिम्मेदार कदम' बताया. कतर ने ईरानी दूतावास के मिलिट्री और सिक्योरिटी अटैची समेत कई अधिकारियों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है. उन्हें 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है.

सऊदी अरब पर दागीं 4 बैलिस्टिक मिसाइलें

ईरान ने सऊदी अरब पर भी मिसाइलें दागीं. सऊदी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रियाद की तरफ आ रही 4 बैलिस्टिक मिसाइलें रोक ली गईं, लेकिन कुछ जगहों पर गिरने से 4 लोग घायल हो गए. यह घटनाएं अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे बड़े युद्ध का हिस्सा हैं. अब खाड़ी देशों के एनर्जी ठिकाने भी निशाने पर आ गए हैं, जिससे पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं. 

रास लाफान में उत्पादन प्रभावित हुआ है. स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन LNG सप्लाई पर इसका ग्लोबल असर पड़ सकता है.

Published at : 19 Mar 2026 11:07 AM (IST)
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