ईरान की करेंसी रियाल (Iranian Rial) की कीमत रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है. सिर्फ एक अमेरिकी डॉलर यहां 14 लाख रियाल के बराबर हो गया है यानी सिर्फ आठ डॉलर यहां आपको करोड़पति बना देंगे. ईरान इस समय बेहद कमजोर दौर से गुजर रहा है. महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों की टेंशन भी बढ़ने लगी है.

एबीसी न्यूज के अनुसार बुधवार (31 दिसंबर, 2025) को एक डॉलर की कीमत 13 लाख 80 हजार रियाल के बराबर पहुंच गई. इसका सीधा मतलब है कि रियाल की कीमत लगभग खत्म हो गई है. सिर्फ आठ डॉलर में यहां आप करोड़पति बन सकते हैं. 8 डॉलर की कीमत 1 करोड़ 12 लाख रियाल के करीब बैठती है.

रियाल की कीमत गिरने के बाद ईरान के सेंट्रल बैंक के हेड मोहम्मद रजा फरजिन ने 29 दिसंबर को पद से इस्तीफा दे दिया था. एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान में महंगाई 40 प्रतिशत बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष पैदा हुआ और वे सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए.

रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद रजा फरजिन ने साल 2022 में ईरान के सेंट्रल बैंक में हेड का पद ग्रहण किया था और उस वक्त एक डॉलर की कीमत 4,30,000 रियाल के बराबर थी यानी सिर्फ तीन साल में रियाल की कीमत 10 लाख गिर गई. रियाल में यह गिरावट प्रतिबंधों के दबाव और क्षेत्रीय तनावों के बीच हुई है, जिससे महंगाई बढ़ गई. ईरान को अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली (जैसे SWIFT) से पूरी तरह से अलग कर दिया गया है, जिसकी वजह से विदेशी कारोबार और लेन-देन लगभग खत्म हो गया है

बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर ईरान में Gen-Z प्रदर्शन चरम पर पहुंच गया है. सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि वह सड़कों पर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और तानाशाही खत्म करने की मांग कर रहे हैं. पांच दिन से चल रहा प्रदर्शन अब हिंसात्मक हो गया है, जिसमें सात लोगों की जान चली गई और कई घायल हुए हैं.