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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran-US War: जंग में कमजोर पड़ गया ईरान? नेताओं को सता रहा ये डर, न फोन उठा रहे, न आमने-सामने हो रही मीटिंग

Iran-US War: जंग में कमजोर पड़ गया ईरान? नेताओं को सता रहा ये डर, न फोन उठा रहे, न आमने-सामने हो रही मीटिंग

Iran-US War: मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच ईरान की सरकार कमजोर हो गई है. ऐसी स्थिति में ईरान को युद्ध से संबंधित फैसले लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

By : विशाल पाण्डेय | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 31 Mar 2026 03:07 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर अब ईरान की सरकार पर साफ दिखने लगा है. हालात ऐसे हो गए हैं कि सरकार के लिए बड़े फैसले लेना और जवाबी हमलों की योजना बनाना मुश्किल हो गया है. युद्ध शुरू होने के करीब 4 हफ्तों में ईरान के कई बड़े नेता और उनके सहयोगी मारे जा चुके हैं. जो नेता अभी बचे हैं, उन्हें आपस में बात करने में भी परेशानी हो रही है. वे आमने-सामने मिलने से भी बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी बातचीत पर नजर रखी जा सकती है और उन्हें हवाई हमले का निशाना बनाया जा सकता है.

इस बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि ईरान में अब नई सरकार काम कर रही है और उस पर जल्द समझौता करने का दबाव डाला जा रहा है, लेकिन समस्या यह है कि सरकार की निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो गई है, जिससे बातचीत करना और किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है. नए नेताओं के सामने यह भी साफ नहीं है कि उन्हें किस तरह का समझौता करना चाहिए या सरकार कितनी रियायत देने को तैयार है. उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा कि वे किससे सलाह लें.

ईरान पर  युद्ध के कारण आर्थिक दबाव बढ़ा

हालांकि कुछ पूर्व अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि जब युद्ध के कारण आर्थिक दबाव और बढ़ेगा, तब ईरान समझौते की ओर जा सकता है. इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी समझौता नहीं हुआ तो युद्ध और बढ़ सकता है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अमेरिकी सेना ईरान के मुख्य तेल निर्यात केंद्र खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर सकती है. ईरान में संचार व्यवस्था भी कमजोर हो गई है, जिससे बचे हुए नेताओं के बीच डर और भ्रम का माहौल है. उन्हें लगता है कि इजरायल की खुफिया एजेंसियां उनके फोन और संदेशों पर नजर रख रही हैं, इसलिए वे कॉल करने से भी बच रहे हैं.

अली खामेनेई की मौत

ईरान पर युद्ध की शुरुआत में इजरायल ने एक बड़ा हमला किया था, जिसमें ईरान के नेतृत्व वाले ठिकानों को निशाना बनाया गया. इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई सहित कई बड़े अधिकारी मारे गए. कुछ निचले स्तर के अधिकारी भी इस हमले में मारे गए थे. डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार कहा है कि ईरान के नेतृत्व के लिए संभावित कई लोग इस युद्ध में मारे जा चुके हैं. मौजूदा युद्ध ने ईरान की सरकार को अंदर से कमजोर कर दिया है, जिससे आगे की स्थिति और ज्यादा अनिश्चित हो गई है.

ये भी पढ़ें: स्कूल जाने वाली मासूम बनी मां, कर्नूल में 14 साल की लड़की का ऑटो-ट्रैक्टर ड्राइवर ने किया बार-बार रेप

About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
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Published at : 31 Mar 2026 02:33 PM (IST)
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