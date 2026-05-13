ईरान युद्ध में अमेरिका को बड़ा नुकसान? 39 एयरक्राफ्ट और कई एयर डिफेंस सिस्टम तबाह

ईरान के साथ जारी युद्ध को लेकर अमेरिका को हुए नुकसान पर अब सवाल उठने लगे हैं. दावा किया जा रहा है कि इस युद्ध में अमेरिका को कुल 39 एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ है. इनमें वे एयरक्राफ्ट शामिल बताए जा रहे हैं जो या तो हवा में मार गिराए गए या फिर एयरबेस पर हुए हमलों में नष्ट हो गए. यह मामला तब और चर्चा में आ गया, जब अमेरिकी कांग्रेस में एक सीनेटर ने पेंटागन के मुख्य वित्त अधिकारी यानी CFO से इस पर जवाब मांगा. रिपोर्ट के मुताबिक सीनेटर ने पूछा कि क्या अमेरिका को वास्तव में 39 एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ है. हालांकि पेंटागन के CFO ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया.

अमेरिका को एयरक्राफ्ट में हुए नुकसान में एक दर्जन से ज्यादा MQ-9 UAV भी शामिल हैं. MQ-9 एक एडवांस ड्रोन सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका निगरानी और हमले दोनों के लिए करता है. यह ड्रोन अमेरिकी सेना के लिए काफी अहम माना जाता है. इसके अलावा अमेरिका को अपने एयर डिफेंस सिस्टम में भी नुकसान उठाना पड़ा है. रिपोर्ट के अनुसार ईरान युद्ध में अमेरिका के 7 बड़े डिफेंस सिस्टम प्रभावित हुए हैं. इनमें पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, टॉमहॉक मिसाइल और THAAD एयर डिफेंस सिस्टम शामिल बताए जा रहे हैं. पैट्रियट और THAAD सिस्टम अमेरिका के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम में गिने जाते हैं. इनका इस्तेमाल दुश्मन की मिसाइलों और हवाई हमलों को रोकने के लिए किया जाता है. वहीं टॉमहॉक मिसाइल लंबी दूरी तक हमला करने वाली क्रूज मिसाइल है.

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अमेरिकी सरकार ने दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की

अमेरिकी सरकार की तरफ से अभी तक इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. पेंटागन ने भी इस मुद्दे पर कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन अमेरिकी संसद में इस विषय पर सवाल उठने के बाद यह मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है. अगर यह दावे सही साबित होते हैं तो यह हाल के सालों में अमेरिका को हुए बड़े सैन्य नुकसानों में से एक माना जा सकता है. खासकर ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम का नुकसान अमेरिका की सैन्य रणनीति के लिए बड़ा झटका माना जाएगा. ईरान और अमेरिका के बीच जंग के कारण पहले से ही पश्चिम एशिया में हालात काफी गंभीर बने हुए हैं.

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