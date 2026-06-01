Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें ट्रंप प्रशासन से बड़ी संख्या में कानूनी अधिकारियों के बाहर जाने को लेकर सवाल उठाए गए थे. ट्रंप ने कहा कि इसे नकारात्मक खबर के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि वास्तव में यह उनकी सरकार के लिए अच्छी बात है. उन्होंने दावा किया कि प्रशासन छोड़ने वाले कई लोग वामपंथी विचारधारा और तथाकथित 'डीप स्टेट' से जुड़े थे, जबकि कुछ अधिकारियों को उनकी सरकार ने नौकरी से निकाल दिया था.

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को बताया भ्रामक

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने 'ट्रंप प्रशासन में कानूनी प्रतिभाओं का बड़ा पलायन' शीर्षक से खबर प्रकाशित की है और इसे ऐसे प्रस्तुत किया है जैसे यह कोई बुरी बात हो. ट्रंप के मुताबिक, वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है. उन्होंने कहा कि प्रशासन छोड़ने वाले लोग 'कट्टर वामपंथी, डीप स्टेट से जुड़े लोग और ऐसे तत्व थे जो देश को नुकसान पहुंचा रहे थे तथा सरकार का दुरुपयोग कर रहे थे.'

'कई लोग खुद नहीं गए, उन्हें निकाला गया'

ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रशासन से जाने वाले सभी लोग स्वेच्छा से नहीं गए थे. उन्होंने दावा किया कि उनमें से कई अधिकारियों को उनकी सरकार ने पद से हटा दिया था. ट्रंप ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स इस घटनाक्रम को गंभीर संकट की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि यह उनकी सरकार की नीतियों के अनुरूप एक सकारात्मक बदलाव है.

'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' एजेंडे का किया जिक्र

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहती है जो 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (MAGA) के एजेंडे का समर्थन करते हों. उन्होंने कहा कि उनकी टीम में ऐसे लोगों की जरूरत है जो देश को मजबूत बनाने के लिए काम करें, न कि ऐसे लोग जो अमेरिका को कमजोर करने की कोशिश करें.

ओबामा और बाइडेन प्रशासन पर भी साधा निशाना

ट्रंप ने आरोप लगाया कि प्रशासन छोड़ने वाले कई अधिकारी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और जो बाइडेन के कार्यकाल में नियुक्त किए गए थे. उन्होंने कहा कि कई मामलों में ऐसे लोगों को शुरू से ही अमेरिका का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए था. ट्रंप के अनुसार, उनकी सरकार ऐसे अधिकारियों को हटाकर प्रशासन को अपने नीति-लक्ष्यों के अनुरूप बनाने का काम कर रही है.

जाने वाले अधिकारियों को दी शुभकामनाएं

ट्रंप ने प्रशासन छोड़ने वाले अधिकारियों की आलोचना की, लेकिन उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दीं. उन्होंने कहा कि जो लोग जा रहे हैं, वे भविष्य में 'और बड़े, बेहतर और उज्ज्वल अवसरों' की ओर बढ़ें. ट्रंप ने कहा कि वह उनका पूरा समर्थन करते हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं.

ट्रंप ने अपने बयान के अंत में दोहराया कि उनकी प्राथमिकता ऐसे लोगों को प्रशासन में रखना है जो अमेरिका के हितों को सर्वोपरि मानें और 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हों.