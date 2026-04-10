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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसीजफायर के बाद इजरायल लेबनान पर क्यों कर रहा अटैक? जानें क्या है युद्ध का 50 साल पुराना कनेक्शन

सीजफायर के बाद इजरायल लेबनान पर क्यों कर रहा अटैक? जानें क्या है युद्ध का 50 साल पुराना कनेक्शन

Israel Lebanon War: लेबनान की जमीन से काम करने वाले हथियारबंद समूह हिजबुल्लाह से करीब 50 साल से इजरायल की जंग चल रही है. इजरायल ने कहा कि सीजफायर लेबनान में उसकी सैन्य कार्रवाई पर लागू नहीं होता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 10 Apr 2026 10:46 PM (IST)
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ईरान के साथ भले ही अमेरिका का दो हफ्तों का सीजफायर हो गया हो, लेकिन इजरायल लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए है. ऐसे में सवाल है कि बेंजामिन नेतन्याहू सीजफायर का एलान होने के बाद भी लेबनान पर इतने भीषण हमले क्यों कर रहे हैं? इजरायल ने स्पष्ट किया है कि यह युद्धविराम लेबनान में उसकी सैन्य कार्रवाई पर लागू नहीं होता. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी साफ कर चुके हैं कि लेबनान इस सीजफायर का हिस्सा नहीं है.

लेबनान पर क्यों इतने हमला कर रहे नेतन्याहू?

इजरायल और लेबनान के बीच दुश्मनी का इतिहास बहुत पुराना है. लेबनान की जमीन से काम करने वाले हथियारबंद समूह हिजबुल्लाह से करीब 50 साल से इजरायल की जंग चल रही है. इजरायल पहले भी कई बार हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए सैन्य अभियान चला चुका है, लेकिन उसे कभी पूरी सफलता नहीं मिली. ईरान के समर्थन से हिजबुल्लाह बना था, जिसका मकसद था लेबनान से इजरायल को बाहर निकालना. 

साल 1982 की जंग के बाद इजरायल ने लेबनान के जिस हिस्से पर कब्जा किया वो 18 साल तक बरकरार रहा. इसी कब्जे का नतीजा था लेबनान का हथियारबंद समूह हिजबुल्ला. साल 2000 में इजरायल ने जब लेबनान से अपनी सेना वापस बुलाई तो हिजबुल्लाह ने इसे इजरायल पर पहली अरब सैन्य जीत बताया था.

ईरान की जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री उस वक्त हुई जब सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेट दागे थे. अब बेंजामिन नेतन्याहू हिजबुल्ला को मिटा देने के जुनून में पूरे लेबनान को लहू से लाल कर रहे हैं.

लेबनान में आम लोगों की मौत पर भारत ने चिंता जताई

भारत ने लेबनान में आम लोगों के बड़ी संख्या में हताहत होने की खबरों पर शुक्रवार (10 अप्रैल 2026) को चिंता जताई. भारत की यह टिप्पणी लेबनान पर इजरायल के बढ़ते हमलों के बीच आई है, जिससे अमेरिका-ईरान के बीच नाजुक युद्धविराम समझौते की स्थिरता पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं. ईरान का कहना है कि लेबनान इस समझौते के दायरे में आता है, जबकि अमेरिका और इजरायल ईरान के इस दावे का खंडन करते हैं. लेबनान के अधिकारियों के अनुसार, बुधवार को इजरायल के हवाई हमलों में कम से कम 300 लोग मारे गए.

Published at : 10 Apr 2026 10:46 PM (IST)
Tags :
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