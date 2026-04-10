US Iran Peace Talk: इस्लामाबाद में चप्पे-चप्पे पर पहरा, ‘मिशन इम्पॉसिबल’ पर US-ईरान की वार्ता, पाक की अब असली अग्नि परीक्षा
US Iran War Update: विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ मध्यस्थता नहीं, बल्कि अपनी अंतरराष्ट्रीय साख बचाने की लड़ाई भी है.
इस्लामाबाद की किलेबंदी सिर्फ सुरक्षा का इंतजाम नहीं, बल्कि उस अनिश्चितता का प्रतीक है, जिसमें पूरी दुनिया इस वक्त खड़ी है. पाकिस्तान के लिए यह मौका है खुद को वैश्विक मंच पर साबित करने का, लेकिन जरा सी चूक उसकी साख को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है. पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद इस वक्त सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि ग्लोबल डिप्लोमैसी का सबसे अहम मंच बन चुकी है. अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली हाई-स्टेक्स शांति वार्ता से पहले शहर को अभूतपूर्व सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है. लेकिन असली कहानी सिर्फ सुरक्षा इंतजाम नहीं, बल्कि उस दबाव की है, जिसमें पाकिस्तान खुद को “मिशन इम्पॉसिबल” जैसी स्थिति में पा रहा है.
इस्लामाबाद की सड़कों पर सन्नाटा है, संगीनों के साए में सारे रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, लेकिन अंदरखाने गतिविधियां तेज हैं. रेड ज़ोन को पूरी तरह सील कर दिया गया है, पांच सितारा सेरेना होटल को सरकारी नियंत्रण में लेकर केवल विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के लिए आरक्षित कर दिया गया है. शहर में बैरिकेड्स, चेकपॉइंट्स और भारी सुरक्षा तैनाती साफ दिखाती है कि पाकिस्तान कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है. हवाई क्षेत्र को सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा में रखा गया है. अहम बैठकें जारी हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अन्य सभी गतिविधियां बंद कर दी गई हैं. शनिवार की वार्ता वैश्विक शांति का भविष्य तय करेगी.
अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल, जिसकी अगुवाई उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, पहुंच चुका है, जबकि ईरान के वरिष्ठ नेता पहले ही इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं. शनिवार को दोनों देशों के बीच आमने-सामने बातचीत होने की संभावना है और यही वह पल है, जहां पाकिस्तान की असली परीक्षा शुरू होगी.
विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ मध्यस्थता नहीं, बल्कि अपनी अंतरराष्ट्रीय साख बचाने की लड़ाई भी है. मिडिल ईस्ट पॉलिसी काउंसिल के वरिष्ठ फेलो कमरान बोखारी ने चेतावनी दी, “अगर युद्ध के कारण अफरा-तफरी मचती है, ईरान में सरकार कमजोर होती है और खासकर सिस्तान-बालूचिस्तान इलाके में अस्थिरता बढ़ती है, तो यह पाकिस्तान के लिए बेहद खराब स्थिति होगी, क्योंकि उसका पश्चिमी मोर्चा पहले से ही अस्थिर है.”
यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा, “ईरान जानता है कि पाकिस्तान अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्की और चीन का सहयोगी है. इसलिए उनके पास पाकिस्तान के साथ काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है… पाकिस्तान तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक दोनों पक्ष उसके साथ करीबी से काम न करें.”
पाकिस्तानी एयरस्पेस की भी बढ़ाई गई निगरानी
इस्लामाबाद में सुरक्षा इंतजाम सामान्य वीवीआईपी प्रोटोकॉल से कहीं आगे हैं. एयरस्पेस निगरानी बढ़ा दी गई है, अस्पतालों और इमरजेंसी सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है. शहर के कई हिस्सों में छुट्टी घोषित कर दी गई है ताकि आम लोगों की आवाजाही कम हो सके.
इसके पीछे वजह भी गंभीर है. हाल के महीनों में पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा स्थिति बिगड़ी है. फरवरी 2026 में इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी थी. इसके बाद अफगानिस्तान के साथ तनाव और बढ़ गया, जहां दोनों देशों के बीच सैन्य झड़पें भी हुईं.
कमरान बोखारी ने इस खतरे को रेखांकित करते हुए कहा, “अगर आंकड़ों पर नजर डालें, तो हालिया रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकी घटनाएं हो रही हैं… इसलिए यह कहना गलत होगा कि कोई खतरा नहीं है.”
वैश्विक असर: क्यों अहम है ये वार्ता?
यह बातचीत सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है. इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है. अगर समझौता होता है, तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जैसे अहम समुद्री मार्ग फिर से पूरी तरह खुल सकते हैं, जिससे तेल सप्लाई सामान्य हो जाएगी. लेकिन अगर बातचीत विफल होती है, तो पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ सकता है, जिसका असर तेल कीमतों से लेकर वैश्विक बाजारों तक महसूस होगा.
बहरिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हसन दाऊद ने उम्मीद जताते हुए कहा, “मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच जो अविश्वास है, उसे कम करने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे… न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को इसमें भूमिका निभानी होगी. हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसका सकारात्मक परिणाम निकले.”
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Source: IOCL