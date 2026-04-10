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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व‘जहाजों में भर रहे अब तक के सबसे खतरनाक हथियार’, शांति वार्ता से कुछ घंटे पहले ईरान को ट्रंप की धमकी

‘जहाजों में भर रहे अब तक के सबसे खतरनाक हथियार’, शांति वार्ता से कुछ घंटे पहले ईरान को ट्रंप की धमकी

US Iran Peace Talks in Pakistan: उपराष्ट्रपति JD Vance ने भी तेहरान को चेतावनी देते हुए कहा कि वह अमेरिका के साथ “खेल” न खेले, क्योंकि उनका मकसद इस वार्ता के जरिए युद्ध को समाप्त करना है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 10 Apr 2026 10:32 PM (IST)
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US Iran Peace Talks in Pakistan: इस्लामाबाद में शनिवार को ईरान और अमेरिका के बीच होने जा रही अहम शांति वार्ता से ठीक पहले माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर दबाव बढ़ाते हुए कड़ी चेतावनी दी है. न्यूयॉर्क पोस्ट से बातचीत में उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने “सबसे खतरनाक हथियारों” को जहाजों में लोड कर रहा है. उन्होंने साफ कहा कि अगर शांति वार्ता विफल होती है, तो अत्याधुनिक हथियारों से लैस जहाजों को भेज दिया जाएगा.

ट्रंप की बड़ी धमकी

ट्रंप के मुताबिक, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की अगुवाई में होने वाली इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सीजफायर के बाद एक स्थायी समझौते को सुरक्षित करना है. बातचीत के प्रमुख मुद्दों में यूरेनियम संवर्धन, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, मिसाइल कार्यक्रम और ईरान पर लगे प्रतिबंधों में राहत शामिल हैं. उन्होंने कहा कि ईरान समुद्री मार्गों के जरिए ब्लैकमेल कर रहा है. वह सिर्फ दबाव बनाने का काम कर रहा है. अगर ईरान जिंदा है तो सिर्फ वार्ता के लिए. ट्रंप ने आगे कहा कि दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है. 

दूसरी ओर, ईरानी संसद के स्पीकर Mohammad Bagher Ghalibaf ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी दो शर्तें पूरी नहीं होतीं, ईरान आगे नहीं बढ़ेगा. ये शर्तें हैं- लेबनान में सीजफायर लागू करना और ईरान के ब्लॉक किए गए एसेट्स को रिलीज़ करना.

ईरान ने रखी शर्त

इसी बीच, उपराष्ट्रपति JD Vance ने भी तेहरान को चेतावनी देते हुए कहा कि वह अमेरिका के साथ “खेल” न खेले, क्योंकि उनका मकसद इस वार्ता के जरिए युद्ध को समाप्त करना है. एक ओर कूटनीतिक समाधान की कोशिशें जारी हैं, वहीं दूसरी ओर सख्त बयानबाज़ी और सैन्य दबाव यह संकेत दे रहे हैं कि यह वार्ता बेहद निर्णायक और संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुकी है.

गौरतलब है कि पाकिस्तान ने इससे पहले अपने सहयोगी चीन की मदद से अमेरिका और ईरान के बीच करीब 40 दिनों से चल रहे संघर्ष को अस्थायी रूप से रोकने में भूमिका निभाई थी, जिसमें अब तक 2 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. अब पाकिस्तान इस युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने की दिशा में नई पहल कर रहा है. संभावित खतरे को देखते हुए Islamabad को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है. शहर के दक्षिणी और पश्चिमी एयरस्पेस में डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय कर दिए गए हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके.

इस पूरे घटनाक्रम में Pakistan की अंतरराष्ट्रीय छवि भी दांव पर है, इसलिए सुरक्षा के स्तर पर कोई ढील नहीं बरती जा रही है. पाकिस्तान के गृह मंत्री Mohsin Naqvi ने ‘डॉन’ से बातचीत में कहा कि सभी विदेशी मेहमानों की “फुल-प्रूफ सिक्योरिटी” सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं. पाकिस्तान एक ओर कूटनीतिक स्तर पर शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा के मोर्चे पर पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है.

ये भी पढ़ें: यूएस के साथ शांति पर बात से पहले ईरान रखी ये 2 शर्त, बोला- पहले करो पूरा, फिर बढ़ेंगे आगे

Published at : 10 Apr 2026 10:14 PM (IST)
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US Iran Peace Talks In Pakistan US Iran Talks In Islamabad
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