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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026100 के अंदर गिरे 6 विकेट, फिर भी RCB ने बना दिए 201 रन; रजत पाटीदार ने खेली कप्तानी पारी

100 के अंदर गिरे 6 विकेट, फिर भी RCB ने बना दिए 201 रन; रजत पाटीदार ने खेली कप्तानी पारी

RR vs RCB Score IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रन बना दिए हैं. रजत पाटीदार ने 63 रनों की कप्तानी पारी खेली.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 10 Apr 2026 10:30 PM (IST)
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Royal Challengers Bengaluru vs Rajasthan Royals: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रन बना दिए हैं. बारिश से प्रभावित इस मैच में बेंगलुरू की टीम ने मात्र 94 के स्कोर पर 6 विकेट खो दिए थे, लेकिन रजत पाटीदार की कप्तानी पारी और अंत में वेंकटेश अय्यर की कैमियो पारी ने बेंगलुरू को 200 के पार पहुंचाया. अय्यर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर बल्लेबाजी करने आए, जिन्होंने 156 गेंद में 29 रन बनाए. 

100 के अंदर गिरे 6 विकेट

गुवाहाटी के बारासपारा स्टेडियम में खेले जा रहे इस में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर RCB को पहले बैटिंग का न्योता भेजा था. फिल साल्ट मैच की सबसे पहली गेंद पर आउट हो गए. देवदत्त पडिक्कल कुछ देर क्रीज पर डटे रहे और विराट कोहली के साथ मिलकर 45 रन जोड़े, लेकिन पडिक्कल केवल 14 रन बनाकर आउट हो गए. साल्ट और पडिक्कल का विकेट जोफ्रा आर्चर ने लिया.

बेंगलुरू को तेजतर्रार शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन विराट कोहली भी पावरप्ले खत्म होने से पहले आउट हो गए. कोहली ने 16 गेंद में 32 रन बनाए. क्रुणाल पांडया और जीतेश शर्मा तो कब आए और कब गए पता ही नहीं चला. महज 14 गेंदों के भीतर दोनों अपना विकेट खो चुके थे. टिम डेविड ने भी 2 चौके लगाकर शुरुआत तो बढ़िया की, लेकिन 13 के स्कोर पर शिमरोन हेटमायर को कैच दे बैठे. देखते ही देखते RCB 94 के स्कोर तक 6 विकेट गंवा दिए थे.

पाटीदार की कप्तानी पारी, अय्यर भी चमके

RCB की टीम 94 के स्कोर तक 6 विकेट खो चुकी थी. यहां से कप्तान रजत पाटीदार ने टीम को संभाला और 40 गेंद में 63 रनों की जुझारू पारी खेली. इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए. उनकी रोमारियो शेफर्ड के साथ मिलकर 31 रन और वेंकटेश अय्यर के साथ 41 रनों की पार्टनरशिप ने बेंगलुरू टीम को संभाला.

पाटीदार 18वें ओवर में 63 रन बनाकर आउट हो गए. वेंकटेश अय्यर ने 19वें ओवर के अंत तक 9 गेंद खेलकर 9 रन बनाए थे, लेकिन अंतिम ओवर में उन्होंने तबाही मचा दी. 20वें ओवर में अय्यर ने 2 छक्के और एक चौका लगाया. इस ओवर में कुल 21 रन आए.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 10 Apr 2026 10:23 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Royal Challengers Bengaluru RCB Vs RR IPL LIVE
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