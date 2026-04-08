ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर की घोषणा के बाद राजधानी तेहरान में लोगों ने सड़कों पर निकलकर जश्न मनाया. एंगेलाब स्क्वायर पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और झंडे लहराते नजर आए. सड़कों पर गाड़ियां चल रही थीं और लोग इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे. हालांकि जश्न के बीच कई लोगों के मन में सवाल और नाराजगी भी साफ दिखाई दी. एक महिला ने कार में बैठकर कहा कि अमेरिका पहले भी कई बार ऐसा कर चुका है. उन्होंने कहा कि जब भी बातचीत की कोशिश होती है, अमेरिका हमला कर देता है और फिर सीजफायर करके खुद को मजबूत करने की कोशिश करता है.

ईरानी महिला ने यह भी कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि अमेरिका ने इस बार सीजफायर क्यों माना. उनके मुताबिक, यह कदम शायद इजरायल को समय देने के लिए उठाया गया है. इसी दौरान दूसरी महिला ने बीच में बोलते हुए कहा कि उन्होंने अपने नेता को खो दिया है, जिससे लोगों में दुख भी है. एक और महिला ने कहा कि अगर देश के नए नेता खुद इस सीजफायर को मानते तो लोग भी इसे स्वीकार करते, लेकिन उनके अनुसार यह फैसला उन पर थोपा गया है, इसलिए लोग पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं.

फैसले को लेकर असमंजस और नाराजगी

सड़कों पर खड़ी कुछ महिलाओं ने यह भी सवाल उठाया कि सीजफायर की जरूरत ही क्या है. उन्होंने कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रखने की बात कही जा रही है तो उसे फिर क्यों खोला जाए. ईरान में एक तरफ लोग सड़कों पर आकर जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई लोग इस फैसले को लेकर असमंजस और नाराजगी भी जता रहे हैं. यह दिखाता है कि हालात सिर्फ शांत नहीं हुए हैं, बल्कि लोगों के मन में अभी भी कई तरह की भावनाएं चल रही हैं.

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