हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक

ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक

Iran: 56 वर्षीय धर्मगुरु मोजतबा खामेनेई को उनके पिता अयातुल्ला अली खामेनेई का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है, जिनकी संपत्तियां लंदन से लेकर फ्रैंकफर्ट तक हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 30 Jan 2026 06:55 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तरी लंदन में एक घनी पेड़ों से घिरी सड़क को बिलेनियर्स रो के नाम से जाना जाता है. बड़ी-बड़ी लग्जरी गाड़ियों और काले दरवाजों के पीछे कई खाली आलीशान घर दिखाई देते हैं. स्कूली बच्चे इधर-उधर घूमते नजर आते हैं, जबकि बाहर काली एसयूवी गाड़ियों में निजी गार्ड गश्त लगाते रहते हैं.

बिशप्स एवेन्यू पर स्थित इन आलीशान घरों के पीछे तेहरान से लेकर दुबई और फ्रैंकफर्ट तक फैला एक नेटवर्क है. कई गुप्त कंपनियों के जरिए इन घरों का असली मालिकाना हक मीडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक ईरान के सर्वोच्च नेता के दूसरे बड़े बेटे मोजतबा खामेनेई तक पहुंचता है.

अयातुल्ला अली के संभावित उत्तराधिकारी हैं मोजतबा 
56 वर्षीय धर्मगुरु मोजतबा खामेनेई को उनके पिता अयातुल्ला अली खामेनेई का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है, जो लंदन स्थित इन घरों के मालिक हैं. यह जानकारी मामले से परिचित लोगों और एक प्रमुख पश्चिमी खुफिया एजेंसी के आकलन से मिली है. इन लोगों ने बताया कि युवा खामेनेई सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर नहीं रखते, लेकिन वे डील में खुद शामिल रहे हैं, जिनमें से कई डील 2011 से चल रही हैं.

कहां-कहां किया है निवेश
जानकारों के मुताबिक मोजतबा खामेनेई ने जहाजों के व्यापार में निवेश कर रखा है और स्विस बैंक खातों में भी पूरी नकदी जमा है तो वहीं 138 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य की संपत्तियां ब्रिटेन में हैं. कंपनियों के इस जाल ने खामेनेई को 2019 में लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद अरबों डॉलर की धनराशि पश्चिमी बाजारों में पहुंचाने में मदद की है.

दुबई से लेकर मलोरका तक संपत्तियां
इसमें लंदन के कई सबसे खास इलाकों में स्थित प्रमुख अचल संपत्तियां शामिल हैं, जहां एक घर जिसकी कीमत 2014 में 33.7 मिलियन यूरो थी जब उसे खरीदा गया था. दुबई के बेवर्ली हिल्स कहे जाने वाले क्षेत्र में एक विला और फ्रैंकफर्ट से लेकर मलोरका तक आलीशान यूरोपीय होटल की चेन है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इन लेन-देन के लिए नकदी ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, लिकटेंस्टीन और संयुक्त अरब अमीरात के बैंकों में खातों के माध्यम से भेजी गई है और ये पैसे मुख्य रूप से ईरानी तेल की बिक्री से मिले हैं.

ब्लूमबर्ग द्वारा देखे गए किसी भी दस्तावेज में खामेनेई के नाम पर सीधे तौर पर संपत्तियों का जिक्र नहीं है. इसके बजाय कई खरीददारी एक ईरानी व्यवसायी अली अंसारी के नाम पर दिखाई देती हैं, जिन पर ब्रिटेन ने अक्टूबर में प्रतिबंध लगा दिया था.

ये भी पढ़ें

आतंकियों और ISI के निशाने पर कश्मीर के बुद्धिजीवी, लश्कर ने भारत का साथ देने पर दी जान से मारने की धमकी

Published at : 30 Jan 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Britain Properties Mojtaba Khamenei #iran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आतंकियों और ISI के निशाने पर कश्मीर के बुद्धिजीवी, लश्कर ने भारत का साथ देने पर दी जान से मारने की धमकी
आतंकियों और ISI के निशाने पर कश्मीर के बुद्धिजीवी, लश्कर ने भारत का साथ देने पर दी जान से मारने की धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें? सर्वे ने कर दिया हैरान
UP में अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें? सर्वे ने कर दिया हैरान
इंडिया
भारत का अब तक का सबसे बेहतर पीएम कौन? नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी, सर्वे के नतीजों ने चौंकाया
भारत का अब तक का सबसे बेहतर पीएम कौन? नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी, सर्वे के नतीजों ने चौंकाया
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Crime News: जिद्दी बेटी का 'जहरीला प्लान' ! | Sansani
Bihar News: ट्रेन लेट होने से NEET का पेपर छूटा, रेलवे पर मुकदमा दायर कर 20 लाख मुआवजा मांगा
Janhit: UGC के फैसले पर ब्रेक से विवाद खत्म? | UGC Act | Supreme Court | UGC New Rules Guidelines
Bharat Ki Baat: मिडिल क्लास में अब सोना खरीदना हो गया सपने जैसा | Gold Price | Financial Tips
Sandeep Chaudhary : अगड़ा Vs पिछड़ा...खत्म UGC पर झगड़ा? | UGC New Rule | Supreme Court | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आतंकियों और ISI के निशाने पर कश्मीर के बुद्धिजीवी, लश्कर ने भारत का साथ देने पर दी जान से मारने की धमकी
आतंकियों और ISI के निशाने पर कश्मीर के बुद्धिजीवी, लश्कर ने भारत का साथ देने पर दी जान से मारने की धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें? सर्वे ने कर दिया हैरान
UP में अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें? सर्वे ने कर दिया हैरान
इंडिया
भारत का अब तक का सबसे बेहतर पीएम कौन? नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी, सर्वे के नतीजों ने चौंकाया
भारत का अब तक का सबसे बेहतर पीएम कौन? नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी, सर्वे के नतीजों ने चौंकाया
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने पर गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा हुए इमोशनल, बोले- हमें आपकी वापसी की जरुरत है
अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने पर गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा हुए इमोशनल, बोले- हमें आपकी वापसी की जरुरत है
विश्व
अगर खामेनेई को सत्ता से हटाया तो कौन संभालेगा ईरान की कमान? मार्को रुबियो ने दिया ये जवाब
अगर खामेनेई को सत्ता से हटाया तो कौन संभालेगा ईरान की कमान? मार्को रुबियो ने दिया ये जवाब
नौकरी
12वीं पास कैंडिडेट्स के पास नौकरी का मौका, इस राज्य में निकली 230 से ज्यादा पदों पर भर्ती
12वीं पास कैंडिडेट्स के पास नौकरी का मौका, इस राज्य में निकली 230 से ज्यादा पदों पर भर्ती
नौकरी
डॉक्टर और साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर नौकरी का मौका; जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स
डॉक्टर और साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर नौकरी का मौका; जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget