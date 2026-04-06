एक रात में पूरे ईरान को कर सकते हैं बर्बाद, डेडलाइन पर ट्रंप की बड़ी धमकी- वो रात कल भी हो सकती है
ट्रंप ने कहा कि बचाव अभियान के दौरान अमेरिकी विमानों पर बेहद करीब से फायरिंग की गई, लेकिन इसके बावजूद पायलट का हौसला नहीं टूटा और सेना ने पूरी ताकत झोंककर उसे बचा लिया.
West Asia Tensions: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से प्रेस को संबोधित करते हुए ईरान युद्ध को लेकर कई अहम और सख्त बयान दिए. उन्होंने बताया कि अमेरिकी सेना ने अपने एक जवान को बचाने के लिए “अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन” चलाया, जिसमें करीब 200 सैनिकों को तैनात किया गया और दुश्मन के एयरस्पेस में 21 सैन्य विमान भेजे. ट्रंप के मुताबिक, पायलट दुश्मन के इलाके यानी Iran में गिरा था, जहां बेहद खतरनाक परिस्थितियों में उसे सुरक्षित निकाला गया.
ट्रंप ने कहा कि बचाव अभियान के दौरान अमेरिकी विमानों पर बेहद करीब से फायरिंग की गई, लेकिन इसके बावजूद पायलट का हौसला नहीं टूटा और सेना ने पूरी ताकत झोंककर उसे बचा लिया. उन्होंने अमेरिकी सेना के “शौर्य और साहस” की जमकर तारीफ की.
एक रात में बर्बाद हो जाएगा ईरान
हालांकि, अपने बयान में ट्रंप ने कड़ा रुख भी दिखाया. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका “सिर्फ एक रात में पूरे ईरान को बर्बाद कर सकता है” और यह भी जोड़ा कि ऐसी कार्रवाई “कभी भी हो सकती है.” इस बयान को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि इससे United States और ईरान के बीच तनाव और ज्यादा भड़कने के संकेत मिलते हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने बयान में आगे कहा कि अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन के दौरान अपने ही विमान को खुद नष्ट (self-destruct) किया, ताकि वह दुश्मन के हाथ न लगे. उन्होंने यह भी दावा किया कि इस मिशन से जुड़ी जानकारी किसी ने लीक कर दी थी, जिसके चलते अब उस व्यक्ति या नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच तेज कर दी गई है. ट्रंप ने साफ कहा कि इस तरह की संवेदनशील जानकारी का लीक होना बेहद गंभीर मामला है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.
ट्रंप ने की सीआईए की तारीफ
इस दौरान उन्होंने Central Intelligence Agency (CIA) की भी जमकर तारीफ की और कहा कि एजेंसी ने पूरे ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. ट्रंप के इन बयानों से साफ है कि एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य ताकत और सफल ऑपरेशन को दिखाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ अंदरूनी सुरक्षा और इंटेलिजेंस लीक को लेकर भी गंभीर है. साथ ही, उन्होंने अमेरिकी सेना के काम को “अद्भुत” बताते हुए सैनिकों के साहस और क्षमता की तारीफ की.
उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में भाषण से ठीक पहले ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने कहा कि नेताओं की हत्या से ईरान रुकने वाला नहीं है.
ट्रंप ने कहा कि हमारे लिए ये ऑपरेशन चैलेंजिंग हो गया था क्योंकि किसी ने हमारी जानकारी लीक कर दी थी. उन्होंने कहा, 'हमने इस मामले को लेकर ज्यादा बात नहीं की थी. फिर किसी ने कुछ जानकारी लीक कर दी. उम्मीद है कि हम जानकारी लीक करने वाले को ढूंढ लेंगे और उसे सजा देंगे.'
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Source: IOCL