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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वएक रात में पूरे ईरान को कर सकते हैं बर्बाद, डेडलाइन पर ट्रंप की बड़ी धमकी- वो रात कल भी हो सकती है

एक रात में पूरे ईरान को कर सकते हैं बर्बाद, डेडलाइन पर ट्रंप की बड़ी धमकी- वो रात कल भी हो सकती है

ट्रंप ने कहा कि बचाव अभियान के दौरान अमेरिकी विमानों पर बेहद करीब से फायरिंग की गई, लेकिन इसके बावजूद पायलट का हौसला नहीं टूटा और सेना ने पूरी ताकत झोंककर उसे बचा लिया.

By : राजेश कुमार | Updated at : 06 Apr 2026 11:50 PM (IST)
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West Asia Tensions: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से प्रेस को संबोधित करते हुए ईरान युद्ध को लेकर कई अहम और सख्त बयान दिए. उन्होंने बताया कि अमेरिकी सेना ने अपने एक जवान को बचाने के लिए “अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन” चलाया, जिसमें करीब 200 सैनिकों को तैनात किया गया और दुश्मन के एयरस्पेस में 21 सैन्य विमान भेजे. ट्रंप के मुताबिक, पायलट दुश्मन के इलाके यानी Iran में गिरा था, जहां बेहद खतरनाक परिस्थितियों में उसे सुरक्षित निकाला गया.

ट्रंप ने कहा कि बचाव अभियान के दौरान अमेरिकी विमानों पर बेहद करीब से फायरिंग की गई, लेकिन इसके बावजूद पायलट का हौसला नहीं टूटा और सेना ने पूरी ताकत झोंककर उसे बचा लिया. उन्होंने अमेरिकी सेना के “शौर्य और साहस” की जमकर तारीफ की.

एक रात में बर्बाद हो जाएगा ईरान

हालांकि, अपने बयान में ट्रंप ने कड़ा रुख भी दिखाया. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका “सिर्फ एक रात में पूरे ईरान को बर्बाद कर सकता है” और यह भी जोड़ा कि ऐसी कार्रवाई “कभी भी हो सकती है.” इस बयान को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि इससे United States और ईरान के बीच तनाव और ज्यादा भड़कने के संकेत मिलते हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने बयान में आगे कहा कि अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन के दौरान अपने ही विमान को खुद नष्ट (self-destruct) किया, ताकि वह दुश्मन के हाथ न लगे. उन्होंने यह भी दावा किया कि इस मिशन से जुड़ी जानकारी किसी ने लीक कर दी थी, जिसके चलते अब उस व्यक्ति या नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच तेज कर दी गई है. ट्रंप ने साफ कहा कि इस तरह की संवेदनशील जानकारी का लीक होना बेहद गंभीर मामला है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

ट्रंप ने की सीआईए की तारीफ

इस दौरान उन्होंने Central Intelligence Agency (CIA) की भी जमकर तारीफ की और कहा कि एजेंसी ने पूरे ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. ट्रंप के इन बयानों से साफ है कि एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य ताकत और सफल ऑपरेशन को दिखाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ अंदरूनी सुरक्षा और इंटेलिजेंस लीक को लेकर भी गंभीर है. साथ ही, उन्होंने अमेरिकी सेना के काम को “अद्भुत” बताते हुए सैनिकों के साहस और क्षमता की तारीफ की. 

उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में भाषण से ठीक पहले ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने कहा कि नेताओं की हत्या से ईरान रुकने वाला नहीं है. 

ट्रंप ने कहा कि हमारे लिए ये ऑपरेशन चैलेंजिंग हो गया था क्योंकि किसी ने हमारी जानकारी लीक कर दी थी. उन्होंने कहा, 'हमने इस मामले को लेकर ज्यादा बात नहीं की थी. फिर किसी ने कुछ जानकारी लीक कर दी. उम्मीद है कि हम जानकारी लीक करने वाले को ढूंढ लेंगे और उसे सजा देंगे.'

ये भी पढ़ें: जारी रहेगी जंग…, पाक के जरिए भेजे US प्रस्ताव को तेहरान ने किया खारिज, ट्रंप बोले- ईरान अब नहीं बन सकता परमाणु संपन्न

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 10:54 PM (IST)
Tags :
Donald Trump Iran War DONALD Trump
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