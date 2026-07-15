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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS से तनाव के बीच ईरान का बड़ा कदम, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले शख्स को फांसी पर लटकाया

US से तनाव के बीच ईरान का बड़ा कदम, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले शख्स को फांसी पर लटकाया

Iran Protests: मोहम्मद अमीनी देहघानी ने 9 जनवरी को देहघान शहर में गवर्नर के ऑफिस के बाहर मोलोटोव कॉकटेल फेंका था, जिससे वहां आग लग गई और इससे सार्वजनकि संपत्ति और सिटी पुलिस थाने को नुकसान पहुंचा था.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 15 Jul 2026 09:00 PM (IST)
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  • इन विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोग मारे गए थे।

पश्चिम एशिया में अमेरिका के साथ एक बार फिर से बढ़ते संघर्ष और तनाव के बीच ईरान ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, लेकिन यह कार्रवाई किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं, बल्कि ईरानी कानून के तहत एक शख्स को फांसी देने की है. दरअसल, ईरान ने इस साल जनवरी महीने में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों में कथित भूमिका निभाने के आरोप में दोषी ठहराए गए एक शख्स को फांसी दे दी है.

ईरान की न्यायपालिक के मुताबिक, जिस शख्स को फांसी दी गई, उस पर सर्दियों के दौरान देशभर में फैले विरोध प्रदर्शनों में कथित रूप से शामिल होने का दोषी पाया गया था. ईरानी न्यायपालिका की प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया, मोहम्मद अमीनी देहघानी को दुश्मन का सहायक बताया गया. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले की पूरी तरह से पुष्टि हो जाने के बाद बुधवार (15 जुलाई, 2026) की सुबह में उसे फांसी दे दी गई.

शख्स को किन-किन अपराधों में ठहराया गया दोषी?

रिपोर्ट के मुताबिक, मोहम्मद अमीनी देहघानी को मोहरेबेह (खुदा के खिलाफ जंग करने) और धरती पर भ्रष्टाचार फैलाने जैसे आरोपों में दोषी ठहराया गया था. ये आरोप ईरान के कानून के तहत गंभीर अपराध माने जाते हैं.

ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक, मोहम्मद अमीनी देहघानी ने 9 जनवरी को देहघान शहर में गवर्नर के ऑफिस के बाहर मोलोटोव कॉकटेल फेंका था, जिससे वहां आग लग गई और इससे सार्वजनकि संपत्ति के साथ-साथ शहर के पुलिस थाने को भी काफी नुकसान पहुंचा था. 

ईरान में विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए तीन हजार से ज्यादा लोग

वहीं, पिछले साल 2025 के दिसंबर महीने के आखिर में ईरान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन तेजी से देशभर में फैल गए थे. बाद में इन विरोध प्रदर्शनों ने राजनीतिक मांगों का भी रूप ले लिया. इन विरोध प्रदर्शनों को लेकर ईरानी सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई की, जिसे लेकर मानवाधिकार संगठनों की तरफ से कहा जाता है कि इसमें हजारों लोगों को मारा गया है.

ईरानी अधिकारियों ने इन घटनाओं को अमेरिका और इजरायल के समर्थन से भड़काया गया दंगा करार दिया और दावा किया कि हिंसा में करीब 3000 लोगों की मौत हुई. वहीं, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इन घटनाओं में मरने वालों की संख्या इससे काफी ज्यादा बताई है. उनका आरोप है कि प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की, इससे भारी संख्या में लोग मारे गए. 

यह भी पढ़ेंः Explained: UAE होर्मुज स्ट्रेट के बगल में क्यों बना रहा नया बंदरगाह? ईरान के 'इकोनॉमिक बम' का तोड़ या कमजोरी छिपाने की कोशिश

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 15 Jul 2026 09:00 PM (IST)
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America Iran Protest IRAN
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