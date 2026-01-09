9 जनवरी 2026 को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने देश को संबोधित किया. खामेनेई ने कहा कि ईरान विदेशी समर्थित ऑपरेटिव्स (आतंकी एजेंटों) को बर्दाश्त नहीं करेगा. कुछ दंगाई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं. खामेनेई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा, 'ट्रंप अपने देश की चिंता करें, क्योंकि ईरान विदेशी दबाव के सामने नहीं झुकेगा.'

एकजुट राष्ट्र कभी हार नहीं सकता- खामेनेई

खामेनेई ने ईरान के युवाओं से अपील करते हुए कहा, 'एकता बनाए रखें और तैयार रहें, क्योंकि एकजुट राष्ट्र किसी भी दुश्मन को हरा सकता है. अपने देश और लोगों की रक्षा करना आक्रमण नहीं, बल्कि साम्राज्यवाद के सामने साहस है.'

खामेनेई ने प्रदर्शनों को विदेशी साजिश बताया और कहा कि यह सब अमेरिका और इजरायल से जुड़े एजेंटों की करतूत है.