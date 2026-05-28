इजरायल की बकरीद की बधाई पर भड़का ईरान, कहा- 'कसाई भी...'

ईद-उल-अजहा (बकरीद) का त्योहार दुनियाभर में मनाया जा रहा है. इजरायल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर बकरीद की मुबारकबाद दी. इस पर ईरान के हैदराबाद स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने तीखा हमला बोलते हुए इजरायल को 'कसाई' कह दिया.

इजरायल ने सोशल मीडया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बकरीद की शुभकामनाएं देते हुए पोस्ट में लिखा, 'यरूशलम से, इजरायल और दुनिया भर के मुसलमानों को ईद अल-अधा की हार्दिक शुभकामनाएं. ईद मुबारक.'

From Jerusalem, wishing Muslims in Israel and around the world a joyful and meaningful Eid al-Adha.



Eid Mubarak 🌙 pic.twitter.com/W9vXPO7ZW5 — Israel ישראל (@Israel) May 26, 2026

हैदराबाद स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने यरूशलम की बकरीद पर दी गई मुबारकबाद पर पलटवार करते हुए लिखा, 'कसाई ईद उल-अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा है.'

The butcher expressing his heartfelt wishes for a joyful Eid al-Adha. pic.twitter.com/eEFWWJn1hQ — Iran In Hyderabad (@IraninHyderabad) May 27, 2026

ईरानी दूतावास ने ईद की दी बधाई

भारत में ईरानी दूतावास ने सभी भारतीयों को ईद की बधाई दी. X पर एक पोस्ट में दूतावास ने कहा, 'ईद अल-अजहा के मौके पर हम भारत की सरकार और प्यारी जनता, खास तौर से हमारे प्रिय मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देते हैं. यह मुबारक त्योहार सभी के लिए शांति, समृद्धि और खुशी लाए और हमारे दोनों राष्ट्रों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मित्रता के बंधन को और मजबूत करे. ईद मुबारक!'

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ईरानी राष्ट्रपति ने दी ईद उल अजहा की मुबारकबाद

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी बकरीद के मौके पर शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा, 'इराक, ओमान, कतर, तुर्की, ताजिकिस्तान, मिस्र, किर्गिस्तान और अजरबैजान के नेताओं के साथ अपनी बातचीत में उन्होंने ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते हुए, 'मैंने उम्मीद जताई है कि अल्लाह हम मुसलमानों के दिलों को एक-दूसरे के करीब लाए और हम सभी क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार और खतरों के सामने एक-दूसरे के लिए और ज्यादा मजबूती से साथ रहें.'

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