Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वहीं, किम मुस्कुराते हुए सबसे हाथ मिलाते दिखे।

उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन आए दिन किसी न किसी वजह से देश और दुनिया की सुर्खिया में बने रहते हैं. सोशल मीडिया पर अब फिर से किम जोंग उन से संबंधित कुछ ऐसा देखने को मिला है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है और लोगों की चर्चाओं का प्रमुख विषय बन गया है.

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बुधवार (3 जून, 2026) को उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे महिला फुटबॉल खिलाड़ियों से मिलते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में हैरान करने वाली बात ये है कि कई महिला फुटबॉल खिलाड़ी सुप्रीम लीडर से मिलने के बाद रोतीं हुई नजर आ रही है, जबकि किम उन सभी से हंसते हुए मिल रहे हैं. ऐसे में यह अनोखा और साथ ही हैरान करने वाला नजारा दुनिया भर में चर्चा का एक प्रमुख विषय बन गया है.

क्यों रो रहीं महिला फुलबॉल खिलाड़ी?

दरअसल, उत्तर कोरिया की नाएगोह्यांग विमेंस एफसी (Naegohyang Women’s FC) टीम ने हर चार साल में आयोजित होने वाली एशियन फुटबॉल कन्फिडरेशन विमेंस चैंपियन लीग (AFC Womens’ Champion League) का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के बाद देश के सुप्रीम नेता किम जोंग उन खुद महिला फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को बधाई देने के लिए मैदान पर पहुंच गए.

WATCH: Kim Jong-un welcomed Naegohyang Women’s FC after the team became the first from North Korea to win the AFC Women’s Champions League. pic.twitter.com/jlDBPbbN6u — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

उन्होंने महिला फुटबॉल टीम की खिलाड़ियों से मुलाकात करने के बाद उनसे हाथ मिलाते हुए उन्हें बधाई दी. जैसे ही उन्होंने महिला खिलाड़ियों से मुलाकात शुरू की, कई खिलाड़ियां सुप्रीम नेता को देखकर काफी ज्यादा भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू तक निकलने लगे.

वीडियो में रो रहीं महिला खिलाड़ी, हंसते हुए मिल रहे किम

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में उत्तर कोरिया के सुप्रीम नेता किम जोंग उन हंसते हुए विजेता महिला फुटबॉल टीम की खिलाड़ियों से मिलते हुए हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ खिलाड़ियों की आंखू में आंसू दिखे और कुछ पूरे उत्साह के साथ मैदान में झूमती नजर आतीं हैं.

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