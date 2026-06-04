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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहाथ में कप और आंखों में आंसू... किम जोंग उन को देखते ही क्यों रोने लगीं महिला फुटबॉल खिलाड़ी, वीडियो वायरल

हाथ में कप और आंखों में आंसू... किम जोंग उन को देखते ही क्यों रोने लगीं महिला फुटबॉल खिलाड़ी, वीडियो वायरल

Kim Jong Un: उत्तर कोरिया की नाएगोह्यांग विमेंस एफसी टीम ने हर चार साल में आयोजित होने वाली एशियन फुटबॉल कन्फिडरेशन विमेंस चैंपियन लीग का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 04 Jun 2026 11:42 PM (IST)
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  • वहीं, किम मुस्कुराते हुए सबसे हाथ मिलाते दिखे।

उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन आए दिन किसी न किसी वजह से देश और दुनिया की सुर्खिया में बने रहते हैं. सोशल मीडिया पर अब फिर से किम जोंग उन से संबंधित कुछ ऐसा देखने को मिला है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है और लोगों की चर्चाओं का प्रमुख विषय बन गया है.

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बुधवार (3 जून, 2026) को उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे महिला फुटबॉल खिलाड़ियों से मिलते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में हैरान करने वाली बात ये है कि कई महिला फुटबॉल खिलाड़ी सुप्रीम लीडर से मिलने के बाद रोतीं हुई नजर आ रही है, जबकि किम उन सभी से हंसते हुए मिल रहे हैं. ऐसे में यह अनोखा और साथ ही हैरान करने वाला नजारा दुनिया भर में चर्चा का एक प्रमुख विषय बन गया है.

क्यों रो रहीं महिला फुलबॉल खिलाड़ी?

दरअसल, उत्तर कोरिया की नाएगोह्यांग विमेंस एफसी (Naegohyang Women’s FC) टीम ने हर चार साल में आयोजित होने वाली एशियन फुटबॉल कन्फिडरेशन विमेंस चैंपियन लीग (AFC Womens’ Champion League) का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के बाद देश के सुप्रीम नेता किम जोंग उन खुद महिला फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को बधाई देने के लिए मैदान पर पहुंच गए. 

उन्होंने महिला फुटबॉल टीम की खिलाड़ियों से मुलाकात करने के बाद उनसे हाथ मिलाते हुए उन्हें बधाई दी. जैसे ही उन्होंने महिला खिलाड़ियों से मुलाकात शुरू की, कई खिलाड़ियां सुप्रीम नेता को देखकर काफी ज्यादा भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू तक निकलने लगे.

वीडियो में रो रहीं महिला खिलाड़ी, हंसते हुए मिल रहे किम

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में उत्तर कोरिया के सुप्रीम नेता किम जोंग उन हंसते हुए विजेता महिला फुटबॉल टीम की खिलाड़ियों से मिलते हुए हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ खिलाड़ियों की आंखू में आंसू दिखे और कुछ पूरे उत्साह के साथ मैदान में झूमती नजर आतीं हैं. 

यह भी पढे़ंः भारतीय मूल का खिलाड़ी पहली बार खेलेगा FIFA World Cup 2026, इस देश की टीम में मिली जगह

Published at : 04 Jun 2026 11:42 PM (IST)
Tags :
North Korea Kim Jong Un Football Cup
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