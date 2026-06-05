हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारत के बाद पाकिस्तान की तारीफ में पुतिन ने पढ़े कसीदे, बोले - 'वो एक बड़ा...'

भारत के बाद पाकिस्तान की तारीफ में पुतिन ने पढ़े कसीदे, बोले - 'वो एक बड़ा...'

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और पीएम मोदी की तारीफ के साथ पाकिस्तान को लेकर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा पाक एक बड़ा मुल्क है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 05 Jun 2026 08:01 AM (IST)
Preferred Sources

भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान के साथ संबंधों लेकर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा देश बताते हुए कहा कि उसके दुनिया के कई देशों के साथ बहुआयामी संबंध हैं और वह किसी के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलता है. सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल फोरम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पुतिन ने चीन के पाकिस्तान पर कंट्रोल से लेकर भारत-पाकिस्तान सीमा विवाद के संबंधों के सवाल का भी जवाब दिया.

पुतिन से पत्रकारों ने पूछा कि रूस के पाकिस्तान और चीन दोनों से बेहतर संबंध हैं तो क्या वह सुनिश्चित करेंगे कि भारत के रक्षा हितों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे. सवाल पर रूसी राष्ट्रपति ने कहा, 'हम भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों की पेचीदगियों से भली-भांति परिचित हैं. मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में है. पाकिस्तान एक बड़ा देश है और उसके विभिन्न देशों के साथ बहुआयामी संबंध हैं. उन्हें चीन के साथ सहयोग को ध्यान में रखना होगा. हर कोई चीन के साथ संबंध विकसित कर रहा है.'

'भारत-चीन के संबंध बहुआयामी'

रूसी राष्ट्रपति ने चीन और भारत के संबंधों को लेकर कहा, 'जीडीपी के मामले में भारत तीसरे और रूस चौथे स्थान पर है. चीन, अमेरिका, भारत और रूस शीर्ष चार देश हैं. भारत और चीन के बीच ये नाजुक और बहुआयामी संबंध हैं और इनमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं है. हम भारत और चीन दोनों में अपने मित्रों के साथ बातचीत करते हैं. राष्ट्रपति शी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों सीमा संबंधों सहित आपसी हित के सभी मुद्दों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं.'

उन्होंने कहा, 'रूस और भारत के बीच संबंध चीन को परेशान नहीं करते, चीन के साथ हमारे संबंध भारत को परेशान नहीं करते. ब्रिक्स का उदाहरण लें. एक समय मैंने सुझाव दिया था कि भारत और चीन के नेता यहां मिलें, रूस-भारत-चीन समझौता हुआ. हमें कई मुद्दों पर बात करनी थी, कई बातों पर सहमति बनानी थी, जिन्हें हमने बाद में लागू करना शुरू किया, फिर ब्राजील भी हमारे साथ जुड़ गया.'

'हमें भारत-चीन दोनों का सहयोग करने में दिक्कत नहीं

पाकिस्तान-चीन संबंधों के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा , 'हमें भारत या चीन दोनों के साथ सहयोग करने में कोई समस्या नहीं है. हम उन्नत हथियारों के मामले में भारत के साथ सहयोग करते हैं. उन्होंने जमीन और समुद्र आधारित ब्रह्मोस मिसाइलें बनाई हैं. जहां तक ​​Su-57 की बात है, हमने अपने भारतीय मित्रों को इस तकनीक पर साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन हमारे भारतीय मित्रों ने कहा कि आपको इसे खुद करना चाहिए और शायद हम इसमें शामिल हो जाएंगे. हम इस विमान की आपूर्ति और इसके निरंतर विकास के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार हैं. हमें कोई समस्या नहीं है. एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में भी यही बात लागू होती है.'

पुतिन के PM मोदी की तारीफ के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान, बोले - 'आपके प्रधानमंत्री...'

पीएम मोदी-भारत की तारीफ

पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत की तारीफ करते हुए कहा, 'भारत और अमेरिका के संबंध से भारत और रूस के बीच संबंधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है. पुतिन ने कहा, अमेरिका, रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ऐसे प्रयास बेअसर हैं. उन्होंने कहा, 'अमेरिका, रूस के साथ सहयोग सहित कई मुद्दों पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ऐसे प्रयासों का प्रतिरोध करेगा.'

'US दे रहा भारत पर दबाव, लेकिन झुकेंगे नहीं पीएम मोदी', रूस से रिश्तों पर पुतिन की ट्रंप को दो टूक

 

Published at : 05 Jun 2026 07:41 AM (IST)
Tags :
Putin Pakistan Vladimir Putin
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत के बाद पाकिस्तान की तारीफ में पुतिन ने पढ़े कसीदे, बोले - 'वो एक बड़ा...'
भारत के बाद पाकिस्तान की तारीफ में पुतिन ने पढ़े कसीदे, बोले - 'वो एक बड़ा...'
विश्व
पुतिन के PM मोदी की तारीफ के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान, बोले - 'आपके प्रधानमंत्री...'
पुतिन के PM मोदी की तारीफ के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान, बोले - 'आपके प्रधानमंत्री...'
विश्व
'US दे रहा भारत पर दबाव, लेकिन झुकेंगे नहीं पीएम मोदी', रूस से रिश्तों पर पुतिन की ट्रंप को दो टूक
'अमेरिका दे रहा भारत पर भारी दबाव, लेकिन झुकेंगे नहीं PM मोदी', पुतिन की ट्रंप को दो टूक
विश्व
हाथ में कप और आंखों में आंसू... किम जोंग उन को देखते ही क्यों रोने लगीं महिला फुटबॉल खिलाड़ी, वीडियो वायरल
हाथ में कप और आंखों में आंसू... किम जोंग उन को देखते ही क्यों रोने लगीं महिला फुटबॉल खिलाड़ी, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Delhi Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: 1 परिवार, 8 जिंदगी...'सिस्टम' ने छीन ली! | Fire Accident
Sandeep Chaudhary: 'FLOP SYSTEM' की पोल-खेल Analysis! | Lavkesh Bajaj | Malviya Fire News | Delhi
Malviya Nagar Fire News | Mahadangal: कागजों मे ही कायदे कानूनहकीकत में तबाही और मौत? | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Aaj Ka Mausam: 19 राज्यों में आंधी-बारिश, 80 KMPH की रफ्तार से तूफानी हवाएं, देश में मानसून की एंट्री के बाद IMD की नई चेतावनी
19 राज्यों में आंधी-बारिश, 80 KMPH की रफ्तार से तूफानी हवाएं, देश में मानसून की एंट्री के बाद IMD की नई चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
54 साल के हुए योगी आदित्यनाथ: 22 की उम्र में संन्यास, फिर महंत से मुख्यमंत्री तक का सफर, ऐसे हैं अजय सिंह बिष्ट
54 साल के हुए योगी आदित्यनाथ: 22 की उम्र में संन्यास, फिर महंत से मुख्यमंत्री तक का सफर
क्रिकेट
मार्क बाउचर की टेस्ट वर्ल्ड XI में 3 भारतीय, कोहली-रोहित किसी को जगह नहीं, कप्तान किसे बनाया जानिए
मार्क बाउचर की टेस्ट वर्ल्ड XI में 3 भारतीय, कोहली-रोहित किसी को जगह नहीं, कप्तान किसे बनाया जानिए
मूवी रिव्यू
Gullak 5 Review: पहले की तरह तो नहीं लेकिन इस बार भी दिल छूएगी रिश्तों की ये 'गुल्लक', अन्नू भैया का सिर्फ चेहरा बदला, अंदाज नहीं
गुल्लक 5 रिव्यू: इस बार भी दिल छूएगी रिश्तों की ये 'गुल्लक', अन्नू भैया का सिर्फ चेहरा बदला, अंदाज नहीं
महाराष्ट्र
Maharashtra News: पाकिस्तान से आए मैसेज, डिलीट हुई चैट्स, महाराष्ट्र ATS ने जब्त किए कई मोबाइल फोन
पाकिस्तान से आए मैसेज, डिलीट हुई चैट्स, महाराष्ट्र ATS ने जब्त किए कई मोबाइल फोन
जनरल नॉलेज
Black Hole: ब्लैक होल के नजदीक चला जाए सूरज तो क्या होगा, जानें पृथ्वी पर कैसा पड़ेगा असर?
ब्लैक होल के नजदीक चला जाए सूरज तो क्या होगा, जानें पृथ्वी पर कैसा पड़ेगा असर?
टेक्नोलॉजी
सिर्फ डिजाइन देखकर Smartwatch लेना पड़ सकता है भारी, खरीदते समय इन चीजों का रखें ध्यान
सिर्फ डिजाइन देखकर Smartwatch लेना पड़ सकता है भारी, खरीदते समय इन चीजों का रखें ध्यान
नौकरी
UP Recruitment 2026: यूपी में निकली एक्साइज कॉन्स्टेबल की बंपर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवार 24 जून तक करें अप्लाई
यूपी में निकली एक्साइज कॉन्स्टेबल की बंपर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवार 24 जून तक करें अप्लाई
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget