ईरान में इस्लामिक शासन के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों को आज दो हफ्ते से भी ज्यादा का समय बीत चुका है. देश के अधिकांश हिस्से में लोग ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इन विरोध प्रदर्शनों के बीच देश की अर्थव्यवस्था की हालत काफी खस्ता हो गई है और ईरान की करेंसी रियाल की वैल्यू अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी ज्यादा गिर गई है. आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईरान के एक रियाल की यूरो की तुलना में वैल्यू जीरो हो गई है. जबकि, एक यूरो की वैल्यू ईरान में 1.72 मिलियन रियाल के बराबर है.

वहीं, अगर ईरानी रियाल की भारतीय रुपये में वैल्यू की बात करें तो एक ईरानी रियाल की भारतीय रुपये में कीमत 0.000091 रुपये है. जबकि भारत के एक रुपये की ईरान में वैल्यू 11,021.31 रियाल के बराबर होती है.

देश में आर्थिक बदहाली के कारण शुरू हुआ आंदोलन

पिछले महीने 28 दिसंबर, 2025 से आर्थिक मुद्दों को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन ने ईरान की हालात और ज्यादा बिगाड़ दी है. इसी दौरान ईरानी करेंसी में आई भारी गिरावट ने राजधानी तेहरान समेत ईरान के अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शनों को भड़काने की भूमिका निभाई है. वहीं, देश में महंगाई, आर्थिक बदहाली और बढ़ती कीमतों के खिलाफ शुरू हुए ये प्रदर्शन धीरे-धीरे खामेनेई शासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक आंदोलन में बदल गए.

इस्लामिक शासन को नकार रही ईरान की जनता

वहीं, देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को लेकर ईरान के युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी सड़कों पर उतर आए हैं. ईरान की जनता देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के नेतृत्व वाली इस्लामिक शासन को पूरी तरह से नकार रही है और पूरे इलाके में खामेनेई मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं. जबकि प्रदर्शनकारियों का एक वर्ग ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी की देश में वापसी की भी मांग कर रहा है, जिनके पिता को साल 1979 की क्रांति के दौरान ईरान की सत्ता से बेदखल कर दिया गया था.

