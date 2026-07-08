धुआं-धुआं हुआ बहरीन! ईरान ने शेख ईसा एयरबेस पर किया बड़ा हमला, ड्रोन से भेजा बारूद

अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से युद्ध छिड़ गया है. अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के बीच ईरान ने दो जहाजों पर अटैक किया था. इसके बाद अमेरिका ने मोर्चा खोल दिया. अब तेहरान ने पलटवार किया है. उसने बुधवार (8 जुलाई) को बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अटैक का दावा किया. ईरान ने बुशहर में दो सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है.

ईरान ने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन हमले का दावा किया है. ईरानी सेना का कहना है कि दक्षिणी ईरान पर अमेरिकी हमलों के जवाब में उसने बहरीन के शेख ईसा एयर बेस पर अमेरिकी सेना पर ड्रोन हमला किया. सेना ने कहा, 'अमेरिका के साथ युद्धविराम का खुलेआम और बार-बार उल्लंघन करना एक अपराध है, और इस इलाके में मौजूद सभी अमेरिकी ठिकाने सैन्य ड्रोन के वैध निशाने होंगे.'

यह बयान तब आया जब बहरीन ने बताया कि बुधवार सुबह दूसरी बार सायरन बजाए गए. इससे पहले, IRGC ने कहा था कि ईरान के दक्षिणी प्रांतों पर हुए हमलों के जवाब में उसने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सेना के 85 ठिकानों को निशाना बनाया.

बुशहर में दो मिलिट्री बेस पर ईरान का अटैक

अहम बात यह भी है कि ईरान ने शेख ईसा एयरबेस के बाद बुशहर में दो मिलिट्री बेस पर हमले का दावा किया. ईरान की सेमी-ऑफिशियल 'फार्स' न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, प्रांत के गवर्नर के सिक्योरिटी डिप्टी ने बताया कि ईरान के दक्षिणी बुशहर प्रांत में दो मिलिट्री बेस पर दुश्मन के प्रोजेक्टाइल (मिसाइल या रॉकेट) से हमला हुआ.

अधिकारी ने बताया कि बुधवार सुबह बुशहर प्रांत के दश्ती काउंटी में एक बेस और चोगाडक शहर के पास दूसरे बेस पर हमला हुआ. इन हमलों में अभी तक किसी के मारे जाने या घायल होने की खबर नहीं है.

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