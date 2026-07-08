हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'हमेशा महादेव मिल जाते हैं', इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर पहुंचे PM मोदी, 1000 साल पुराना है इतिहास

'हमेशा महादेव मिल जाते हैं', इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर पहुंचे PM मोदी, 1000 साल पुराना है इतिहास

PM Modi Prambanan Temple: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया दौरे के दौरान प्रम्बानन मंदिर पहुंचे. यह मंदिर करीब 1000 से 1200 साल पुराना माना जाता है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 08 Jul 2026 12:36 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियोनेशिया दौरे पर हैं. वे बुधवार (8 जुलाई) को राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ प्रम्बानन मंदिर पहुंचे. पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि हमें हमेंशा कहीं न कहीं महादेव से जुडने का मौका मिल ही जाता है. उन्होंने यह भी कहा कि यह साउथ ईस्ट एशिया में दुनिया का दूसरा बड़ा शिव मंदिर है. पुनर्निमाण के बाद एक बार फिर यहां आउंगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'यह मेरा सौभाग्य है कि किसी न किसी रूप में मुझे हमेशा भगवान शिव से जुड़ने का अवसर मिल जाता है. मेरा जन्म वड़नगर में हुआ था. वहां हटकेश्वर महादेव एक प्रमुख तीर्थ स्थल है. सोमनाथ, बारह ज्योतिर्लिंगों में से पहला, गुजरात की धरती पर स्थित है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी भी मेरी ही थी. मेरा राजनीतिक क्षेत्र काशी है, जहां काशी विश्वनाथ महादेव ने मुझ पर निरंतर अपनी कृपा बरसाई है.'

1000 साल से ज्यादा पुराना है इंडोनेशिया का ये मंदिर

उन्होंने कहा, 'चाहे केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो, उज्जैन में महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार हो, या आज यहां आकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश से जुड़े लगभग 1000-1200 वर्ष पुराने धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार और नवीनीकरण का कार्य शुरू करना हो, मुझे ये सभी अवसर प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है. मैं स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली मानता हूं. ये साउथ ईस्ट एशिया में दुनिया का दूसरा बड़ा शिव मंदिर है. पुनर्निमाण के बाद एक बार फिर यहां आउंगा.'

पीएम मोदी ने कहा, 'आज मैं इंडोनेशिया के इस पवित्र मंदिर में आया, तो मैं देख रहा था कि महामृत्युंजय का जाप यहां हो रहा था, ॐ नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था, ये अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था. मैं देख रहा हूं कि योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर परिसर में अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है. मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद भारत के यात्री तो यहां जरूर आएंगे.'

यह भी पढ़ें : E20 वाला पेट्रोल भूल जाइए, सरकार लाने वाली है E25, E30 और E85 वाला फ्यूल, ये है पूरा प्लान

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
Read More
Published at : 08 Jul 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
Indonesia PM Modi Prambanan Temple Breaking News Abp News INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमेशा महादेव मिल जाते हैं', इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर पहुंचे PM मोदी, 1000 साल पुराना है इतिहास
'हमेशा महादेव मिल जाते हैं', इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर पहुंचे PM मोदी, 1000 साल पुराना है इतिहास
विश्व
Iran Attack Oil Tanker: क्या तेल को महंगा बनाए रखना चाहता है ईरान? तीन तेल टैंकरों पर हमले से बढ़ी हलचल, जानें मकसद
क्या तेल को महंगा बनाए रखना चाहता है ईरान? तीन तेल टैंकरों पर हमले से बढ़ी हलचल, जानें मकसद
विश्व
US-Iran War LIVE: ईरान का बदला, बहरीन में फिर बजे सायरन, तेहरान ने शेख ईसा एयरबेस पर हमले का किया दावा
Live: ईरान का बदला, बहरीन में फिर बजे सायरन, तेहरान ने शेख ईसा एयरबेस पर हमले का किया दावा
विश्व
ईरान जंग में नहीं दिया साथ तो तुर्किए पहुंचते ही ट्रंप ने NATO को सुना डाला, बोले- 'मैं सबकी...'
ईरान जंग में नहीं दिया साथ तो तुर्किए पहुंचते ही ट्रंप ने NATO को सुना डाला, बोले- 'मैं सबकी...'
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Rains: हर तरफ से 'कटा', मुंबई बना टापू! |ABPLIVE
Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी, सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी
हरियाणा
Gurugram Rains: भारी बारिश के बीच गुरुग्राम पानी-पानी, लोगों को WFH की सलाह, कहीं धंसी सड़कें तो कहीं फंसीं गाड़ियां
भारी बारिश के बीच गुरुग्राम पानी-पानी, लोगों को WFH की सलाह, कहीं धंसी सड़कें तो कहीं फंसीं गाड़ियां
विश्व
मेलोनी पर डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
मेलोनी को लेकर ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
क्रिकेट
टीम इंडिया की हार के बीच छाए एमएस धोनी, मैच के बाद फैंस ने घेरा; VIDEO वायरल
टीम इंडिया की हार के बीच छाए एमएस धोनी, मैच के बाद फैंस ने घेरा; VIDEO वायरल
इंडिया
बंगाल में बरुईपुर रेप-हत्या का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, पुलिस का हथियार छीनकर की थी फायरिंग 
बंगाल में बरुईपुर रेप-हत्या का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, पुलिस का हथियार छीनकर की थी फायरिंग 
बॉलीवुड
अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी और मांग टीका लगाए रेखा ने लूटी महफिल
अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी में रेखा ने लूटी महफिल
इंडिया
Explained: अब गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को शामिल करने की यही वजह?
गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को जोड़ने की यही वजह?
ऑटो
500 KM से ज्यादा रेंज, महाराष्ट्र सरकार ने एक साथ खरीदीं 57 इलेक्ट्रिक कारें, ये है प्लान
500 KM से ज्यादा रेंज, महाराष्ट्र सरकार ने एक साथ खरीदीं 57 इलेक्ट्रिक कारें, ये है प्लान
ABP NEWS
Viral News: मुंबई का ट्रैफिक चला रहा Spider-Man! वीडियो हुआ वायरल
Viral News: मुंबई का ट्रैफिक चला रहा Spider-Man! वीडियो हुआ वायरल
ENT LIVE
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
Embed widget