हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'अगर युद्ध शुरू किया तो इस बार...', आर-पार के मूड में खामेनेई, अमेरिका को दी सीधी धमकी

'अगर युद्ध शुरू किया तो इस बार...', आर-पार के मूड में खामेनेई, अमेरिका को दी सीधी धमकी

Iran Warns US: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए खामेनेई ने कहा कि हम किसी भी देश पर हमला नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ईरान हर उस शख्स को करारा जवाब देगा जो हम पर हमला करेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 01 Feb 2026 03:48 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने रविवार (1 फरवरी 2026) को अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर वह युद्ध शुरू करता है तो इस बार यह एक क्षेत्रीय युद्ध होगा. उन्होंने ईरान सरकार को चुनौती देने वाले विरोध प्रदर्शनों की तुलना तख्तापलट से की. खामेनेई का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप ने ईरान के सामने दो शर्तें रखी है, जिसमें परमाणु कार्यक्रम बंद करना और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई बंद करना शामिल है.

अमेरिकी सेना का ईरान को धमकी

ईरान ने एक और दो फरवरी को फारस की खाड़ी (Persian Gulf) में सैन्य अभ्यास की योजना बनाई थी. फारस की खाड़ी (Persian Gulf) के संकरे मुहाने को होर्मुज जलडमरूमध्य (The Strait of Hormuz) कहा जाता है. इससे दुनिया भर में तेल व्यापार का पांचवां हिस्सा गुजरता है. तेहरान ने चेतावनी दी थी कि यहां वह गोलीबारी का अभ्यास करेगा. वहीं अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने शनिवार (31 दिसंबर 2026) को चेतावनी दी कि अमेरिकी सेना, क्षेत्रीय साझेदारों या कॉमर्शियल शिप के पास तनाव बढ़ता है तो इससे क्षेत्र में जोखिम और बढ़ेगा.

ईरान पर हमला करने वाले को मिलेगा जवाब: खामेनेई

ईरानी सरकार टेलीविजन के मुताबिक खामेनेई ने कहा, 'अमेरिकियों को पता होना चाहिए कि अगर वे जंग शुरू करेंगे तो इस बार मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय युद्ध होगा. हम उकसाने वाले नहीं हैं और हम किसी भी देश पर हमला नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ईरान हर उस शख्स को करारा जवाब देगा जो हम पर हमला करेगा.'

ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ने कहा कि अमेरिका के साथ संभावित बातचीत के लिए एक ढांचा तैयार किया जा रहा है. अली लारीजानी का यह बयान शुक्रवार (30 जनवरी 2026) को मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई बैठक के बाद आया है. अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी को और मजबूत किया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक विशाल नौसैनिक बेड़ा (जिसकी अगुवाई एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन कर रहा है) ईरान की ओर बढ़ रहा है. ट्रंप के अनुसार, यह बेड़ा वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा है. इससे दोनों देशों के बीच टकराव का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है, हालांकि वाशिंगटन ने सार्वजनिक रूप से कूटनीति की संभावना भी जताई है.

बातचीत करना चाहता है ईरान

तेहरान ने पहले ही संकेत दिया है कि वह बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन केवल तभी जब बातचीत निष्पक्ष हो और किसी तरह के दबाव या धमकी के बिना की जाए. इसी बीच, ईरान के सेना प्रमुख आमिर हातामी ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका कोई भी गलती करता है तो इससे उसकी अपनी सुरक्षा के साथ-साथ इजरायल और पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा हो सकता है.

ये भी पढ़ें : Epstein Files: एपस्टीन फाइल से जुड़ा ब्रिटेन के पूर्व शाही परिवार का नाम! प्रिंस एंड्रयू की फोटो सामने आने से हंगामा

Published at : 01 Feb 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
Iran Breaking News Abp News DONALD Trump Ali Hosseini Khamenei
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
इंडिया
'तमिलनाडु की साड़ी तो पहनी, लेकिन अमेरिकी टैरिफ पर चुप... बजाओ ताली',  बजट पर उद्धव गुट का पहला रिएक्शन
'तमिलनाडु की साड़ी तो पहनी, लेकिन US टैरिफ पर चुप... बजाओ ताली',  बजट पर उद्धव गुट का पहला रिएक्शन
इंडिया
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026 में उत्तर प्रदेश को मिली सौगात या फिर रह गई उम्मीद अधूरी! जानें यूपी को क्या मिला?
बजट 2026 में उत्तर प्रदेश को मिली सौगात या फिर रह गई उम्मीद अधूरी! जानें यूपी को क्या मिला?
Advertisement

वीडियोज

Nirmala Sitharaman presents Budget 2026: A Yuva Shakti Vision | Paisa Live
Budget 2026 में Capital Expenditure बढ़ा Rs12.2 Lakh Crore, Tier2 और Tier3 cities पर focus|PaisaLive
Action over Populism: Union Budget 2026 में Reforms और Viksit Bharat का Roadmap | Paisa Live
Biopharma Sector ₹10000 करोड़ का Budget मंज़ूर | Paisa Live
Union Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर रहे', बजट पर बोलीं Mamata Banerjee | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
इंडिया
'तमिलनाडु की साड़ी तो पहनी, लेकिन अमेरिकी टैरिफ पर चुप... बजाओ ताली',  बजट पर उद्धव गुट का पहला रिएक्शन
'तमिलनाडु की साड़ी तो पहनी, लेकिन US टैरिफ पर चुप... बजाओ ताली',  बजट पर उद्धव गुट का पहला रिएक्शन
इंडिया
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026 में उत्तर प्रदेश को मिली सौगात या फिर रह गई उम्मीद अधूरी! जानें यूपी को क्या मिला?
बजट 2026 में उत्तर प्रदेश को मिली सौगात या फिर रह गई उम्मीद अधूरी! जानें यूपी को क्या मिला?
बजट
50 पर्यटन स्थल होंगे विकसित, होमस्टे और होटल कारोबार को रफ्तार, निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म को लेकर किए बड़े ऐलान
50 पर्यटन स्थल होंगे विकसित, होमस्टे और होटल कारोबार को रफ्तार, निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म को लेकर किए बड़े ऐलान
क्रिकेट
बजट 2026 में खेल को क्या मिला? स्पोर्ट्स का सामान सस्ता हुआ या महंगा? जानें इस बार क्या है सरकार का प्लान
बजट 2026 में खेल को क्या मिला? स्पोर्ट्स का सामान सस्ता हुआ या महंगा? जानें इस बार क्या है सरकार का प्लान
बॉलीवुड
नागा चैतन्य से शादी के बाद शोभिता धुलिपाला के करियर पर पड़ा असर? एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
नागा चैतन्य से शादी के बाद शोभिता धुलिपाला के करियर पर पड़ा असर? एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे लोग बन पाएंगे टूरिस्ट गाइड, इसके लिए कैसे निकलेंगे जॉब्स के ऑप्शन?
कितने पढ़े-लिखे लोग बन पाएंगे टूरिस्ट गाइड, इसके लिए कैसे निकलेंगे जॉब्स के ऑप्शन?
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget