इंडोनेशिया के सेंट्रल जावा प्रांत से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. सेमारंग शहर में सोमवार (22 दिसंबर 2025) तड़के तेज रफ्तार से जा रही एक बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में कम से कम 16 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 19 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

यह हादसा क्राप्याक टोल एग्जिट के पास एक व्यस्त चौराहे पर हुआ, जहां बस सड़क किनारे लगे सुरक्षा बैरियर से टकराने के बाद पलट गई. स्थानीय प्रशासन के अनुसार, बस की रफ्तार काफी तेज थी और अचानक नियंत्रण बिगड़ने से चालक वाहन को संभाल नहीं सका.

पलटते ही बस में फंस गए यात्री

चश्मदीदों ने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस पूरी तरह सड़क पर पलट गई. हादसे के तुरंत बाद अफरा-तफरी मच गई. कई यात्री बस के अंदर ही फंस गए थे क्योंकि खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे और बॉडी बुरी तरह मुड़ गई थी. घटनास्थल पर चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन बस की हालत इतनी खराब थी कि बिना विशेष उपकरणों के अंदर जाना संभव नहीं था.

घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन

सेमारंग सर्च एंड रेस्क्यू कार्यालय के प्रमुख बुडियोनो ने बताया कि राहत और बचाव कार्य काफी मुश्किल रहा. बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए मशीनों की मदद से रास्ता बनाना पड़ा. कांच के टूटे टुकड़े और लोहे के मुड़े हिस्सों के कारण रेस्क्यू टीम को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ी. कई घंटों की मशक्कत के बाद सभी घायलों और मृतकों को बस से बाहर निकाला जा सका.

अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज

अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, सभी घायलों को सेमारंग के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. कुछ घायलों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है. पुलिस मृतकों और घायलों की पहचान करने में जुटी है और हादसे के सही कारणों की जांच जारी है.

