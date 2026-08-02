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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPoJK के मुजफ्फराबाद में चुनाव से पहले बवाल, शहबाज-मुनीर की बढ़ी टेंशन!

PoJK के मुजफ्फराबाद में चुनाव से पहले बवाल, शहबाज-मुनीर की बढ़ी टेंशन!

PoJK के मुजफ्फराबाद में चुनाव से पहले हिंसा और तनाव बढ़ गया है. प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प के बाद सड़कों पर जली हुई गाड़ियां, पत्थर और भारी सुरक्षा बल तैनात हैं.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 02 Aug 2026 11:32 AM (IST)
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पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoJK) के मुजफ्फराबाद में रहने वाले लोगों ने इलाके में बढ़ती हिंसा को लेकर चिंता जताई है. लोगों का कहना है कि मौजूदा हालात का असर चुनाव प्रक्रिया पर पड़ सकता है और इससे मतदान प्रभावित होने की आशंका है. PoJK के कुछ हिस्सों में रविवार 2 अगस्त को मतदान होना है. यह इस सप्ताह आयोजित हो रहे तीन चरणों वाले चुनाव का दूसरा चरण है. चुनाव से पहले इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई थी. इस झड़प के बाद शनिवार (1 अगस्त 2026) को मुजफ्फराबाद की सड़कों पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था. कई जगहों पर जली हुई गाड़ियां खड़ी थीं, सड़कों पर पत्थर बिखरे हुए थे और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी.

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चुनाव से ठीक पहले हुई हिंसा से तनाव

PoJK के लोगों का कहना है कि चुनाव से ठीक पहले हुई हिंसा ने इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है. कई नागरिकों को चिंता है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो इसका असर मतदान प्रतिशत और चुनावी माहौल दोनों पर पड़ सकता है. मुजफ्फराबाद में सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है. वहीं, स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव के दौरान शांति बनी रहे और किसी तरह की नई हिंसा न हो, ताकि मतदान प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी की जा सके.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 02 Aug 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
Muzaffarabad Pakistan PoK World News In Hindi
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